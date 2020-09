Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1004887b-1731-4089-8037-77061e5b687d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Tévét, mosógépet és projektort is bemutatott a Samsung a szerdán délelőtt, virtuális keretek között megrendezett Life Unstoppable eseményén. A gyártó a pandémia miatt megváltozott életünk támogatására hegyezte ki eseményét.","shortLead":"Tévét, mosógépet és projektort is bemutatott a Samsung a szerdán délelőtt, virtuális keretek között megrendezett Life...","id":"20200902_samsung_life_unstoppable_uj_gepek_ww9800t_mosogep_dv8000t_szaritogep_rb7300t_huto_odessey_g5_monitor_galaxy_a42_5g_tab_a7_the_premiere_projektor_lsp9t_magyar_megjelenes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1004887b-1731-4089-8037-77061e5b687d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23313e11-ff71-4e53-93f1-7d71f4e6e810","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_samsung_life_unstoppable_uj_gepek_ww9800t_mosogep_dv8000t_szaritogep_rb7300t_huto_odessey_g5_monitor_galaxy_a42_5g_tab_a7_the_premiere_projektor_lsp9t_magyar_megjelenes","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:25","title":"A Samsung szerda délelőtt megüzente a járványnak: vesztésre áll, megoldjuk az életünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Immár a helyi tömegközlekedésre érvényes városi napijegyek is megvásárolhatók a MÁV alkalmazásában. Szintén hasznos, hogy a késő vonatra immár a menetrendi indulás után is megvásárolható a vonatjegy.","shortLead":"Immár a helyi tömegközlekedésre érvényes városi napijegyek is megvásárolhatók a MÁV alkalmazásában. Szintén hasznos...","id":"20200902_mav_mobilapp_vasuti_jegy_vonatjegy_napijegy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c7705c6-f54f-4b00-9c13-e49a1cd3c1c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_mav_mobilapp_vasuti_jegy_vonatjegy_napijegy","timestamp":"2020. szeptember. 02. 16:07","title":"Új funkció került a MÁV alkalmazásba, Szegeden is hasznos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9b256a-d0b7-4367-970d-602d3baf6c99","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Kontinenseken átívelő érdek-összefonódás sejlik fel Szijjártó Péter és a külügyminisztert az Adrián meghajókáztató Szíjj László között.","shortLead":"Kontinenseken átívelő érdek-összefonódás sejlik fel Szijjártó Péter és a külügyminisztert az Adrián meghajókáztató...","id":"20200902_A_jachtozas_elottrol_is_talalni_kapcsolatot_Szijjarto_Peter_es_Szijj_Laszlo_kozt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e9b256a-d0b7-4367-970d-602d3baf6c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee816d3c-f02b-49ce-ba48-21e59089d27b","keywords":null,"link":"/kkv/20200902_A_jachtozas_elottrol_is_talalni_kapcsolatot_Szijjarto_Peter_es_Szijj_Laszlo_kozt","timestamp":"2020. szeptember. 02. 13:09","title":"A jachtozás előttről is találni kapcsolatot Szijjártó Péter és Szíjj László közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fc5c77-a06a-4745-86db-4fb44b28f8f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A novemberi amerikai elnökválasztást megelőző héten már semmilyen új hirdetést nem lehet majd közzétenni a Facebookon. A vállalat ezzel igyekszik elejét venni a befolyásolási kísérleteknek.","shortLead":"A novemberi amerikai elnökválasztást megelőző héten már semmilyen új hirdetést nem lehet majd közzétenni a Facebookon...","id":"20200903_facebook_politikai_hirdetes_reklam_szavazas_amerikai_elnokvalasztas_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50fc5c77-a06a-4745-86db-4fb44b28f8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f490f4c3-a6a0-4ff4-a544-39fc3331ead5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_facebook_politikai_hirdetes_reklam_szavazas_amerikai_elnokvalasztas_2020","timestamp":"2020. szeptember. 03. 15:05","title":"Az amerikai elnökválasztás előtti héten a Facebook nem fog felvenni új politikai hirdetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a714d5f-d5fb-4e9f-8355-2a3dec6a787f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Eközben pedig Moszkvába várják a fehérorosz védelmi minisztert.","shortLead":"Eközben pedig Moszkvába várják a fehérorosz védelmi minisztert.","id":"20200902_minszkbe_megy_az_orosz_kormanyfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a714d5f-d5fb-4e9f-8355-2a3dec6a787f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53db27f6-f14f-407b-ac84-223b356f1384","keywords":null,"link":"/vilag/20200902_minszkbe_megy_az_orosz_kormanyfo","timestamp":"2020. szeptember. 02. 12:21","title":"Minszkbe utazik az orosz miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98c2c260-2b09-4eb7-beee-887a3676ab5d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Graeber szerint egyes szakmák csak azért jöhettek létre, mert az emberek annyit dolgoznak, hogy nincs idejük bizonyos házkörüli tevékenységek elvégzésére. ","shortLead":"Graeber szerint egyes szakmák csak azért jöhettek létre, mert az emberek annyit dolgoznak, hogy nincs idejük bizonyos...","id":"20200903_david_graeber_antropologus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98c2c260-2b09-4eb7-beee-887a3676ab5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae73ca1d-ac43-405f-b5c5-7e0be8a413bf","keywords":null,"link":"/elet/20200903_david_graeber_antropologus","timestamp":"2020. szeptember. 03. 21:18","title":"Meghalt David Graeber antropológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"256d3023-0976-4976-a1ca-5ce5fd326dcc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ legerősebb szívó V8-asával debütált ez az új közúti versenyautó. ","shortLead":"A világ legerősebb szívó V8-asával debütált ez az új közúti versenyautó. ","id":"20200904_a_vilag_legerosebb_szivo_v8asaval_debutalt_ez_az_uj_kozuti_versenyauto_brabham_bt62r","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=256d3023-0976-4976-a1ca-5ce5fd326dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47bce2dd-e031-48c1-a3dc-b8ad146f8e9b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200904_a_vilag_legerosebb_szivo_v8asaval_debutalt_ez_az_uj_kozuti_versenyauto_brabham_bt62r","timestamp":"2020. szeptember. 04. 09:21","title":"Nincs ennél erősebb turbó nélküli V8-as benzinmotor a piacon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a69e131-f968-454f-8864-654c047f8d71","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bár lehetséges, hogy a szén-dioxidot lebontsák és valami mást csináljanak belőle, a korábbi módszerekkel ehhez nagyon sok energia kellett. Kutatók most egy olyan eljárást dolgoztak ki, amivel az üvegházhatású gázból gyógyszereket, vagy akár üzemanyagot is csinálhatnának.","shortLead":"Bár lehetséges, hogy a szén-dioxidot lebontsák és valami mást csináljanak belőle, a korábbi módszerekkel ehhez nagyon...","id":"20200902_Napfeny_segitsegevel_csinalnanak_valami_mast_a_tudosok_szendioxidbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a69e131-f968-454f-8864-654c047f8d71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd923820-301d-4454-9589-3627d0a49101","keywords":null,"link":"/zhvg/20200902_Napfeny_segitsegevel_csinalnanak_valami_mast_a_tudosok_szendioxidbol","timestamp":"2020. szeptember. 02. 13:34","title":"Napfény segítségével készítenének üzemenyagot szén-dioxidból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]