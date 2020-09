Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A közép-európai régió országai közül Csehországban növekszik a leggyorsabban a betegek száma.","shortLead":"A közép-európai régió országai közül Csehországban növekszik a leggyorsabban a betegek száma.","id":"20200905_Soha_nem_volt_meg_ennyi_uj_koronavirusfertozott_Csehorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dd052df-d48a-4fa2-8841-8381c60f38f1","keywords":null,"link":"/vilag/20200905_Soha_nem_volt_meg_ennyi_uj_koronavirusfertozott_Csehorszagban","timestamp":"2020. szeptember. 05. 13:25","title":"Soha nem volt még ennyi új koronavírus-fertőzött Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb2742f-f69e-4f82-978a-fa831a4b7eb5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a kelet-német járgánynak kétszer olyan erős a motorja, mint a mezei Wartburgoké.","shortLead":"Ennek a kelet-német járgánynak kétszer olyan erős a motorja, mint a mezei Wartburgoké.","id":"20200906_ndk_versenyauto_100_loeros_rali_wartburgot_kinalnak_eladasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eeb2742f-f69e-4f82-978a-fa831a4b7eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a673257-16a5-432e-ac5a-5d4ace440af4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200906_ndk_versenyauto_100_loeros_rali_wartburgot_kinalnak_eladasra","timestamp":"2020. szeptember. 06. 06:41","title":"NDK versenyautó: 100 lóerős rali Wartburgot kínálnak eladásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66516a8b-81ba-4999-9ba1-65c50ee60300","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb hibát követett el Donald Trump amerikai elnök: ki akarja rúgatni az általában a Fehér Házat száz százalékban támogató Fox News azon újságíróját, aki beszámolt az elnök amerikai katonákat súlyosan sértő kijelentéseiről. Trump azért is bajban van, mert sértéseivel elsősorban azokat bántotta meg, akik inkább őt támogatják a belpolitikai vitákban.","shortLead":"Újabb hibát követett el Donald Trump amerikai elnök: ki akarja rúgatni az általában a Fehér Házat száz százalékban...","id":"20200905_Melyul_Trump_legujabb_botranya_mar_az_ot_tamogato_Fox_News_ujsagirojat_is_ki_akarja_rugatni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66516a8b-81ba-4999-9ba1-65c50ee60300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e69f8557-2b0a-4337-8d42-64c5dc5d4b66","keywords":null,"link":"/vilag/20200905_Melyul_Trump_legujabb_botranya_mar_az_ot_tamogato_Fox_News_ujsagirojat_is_ki_akarja_rugatni","timestamp":"2020. szeptember. 05. 17:06","title":"Mélyül Trump legújabb botránya, már az őt támogató Fox News újságíróját is ki akarja rúgatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1137bac-5655-4550-ad76-0d941009cb8a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Paprikaspray-t fújtak a brit rendőrök egy férfi arcába, aki az egyik liverpooli vonaton nem volt hajlandó felvenni a maszkot, viszont nem akart leszállni a szerelvényről sem.

","shortLead":"Paprikaspray-t fújtak a brit rendőrök egy férfi arcába, aki az egyik liverpooli vonaton nem volt hajlandó felvenni...","id":"20200905_Paprikaszpret_kapott_a_maszkviselest_megtagado_brit_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1137bac-5655-4550-ad76-0d941009cb8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35927e5d-43df-4ae4-b46c-9a0df4b3a50d","keywords":null,"link":"/vilag/20200905_Paprikaszpret_kapott_a_maszkviselest_megtagado_brit_ferfi","timestamp":"2020. szeptember. 05. 19:02","title":"Rendőrök fújták arcon a maszkviselést megtagadó férfit a liverpooli vonaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a8ccd6-b96c-47ad-9400-c1b749ffc2d0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"60-70 intézményből jelezték a koronavírus-fertőzés gyanúját. ","shortLead":"60-70 intézményből jelezték a koronavírus-fertőzés gyanúját. ","id":"20200905_Hat_iskolaban_es_negy_ovodaban_van_rendkivuli_szunet_a_koronavirus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15a8ccd6-b96c-47ad-9400-c1b749ffc2d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97163d16-aa2d-4890-9bf6-e586a9e65839","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_Hat_iskolaban_es_negy_ovodaban_van_rendkivuli_szunet_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 05. 09:09","title":"Hat iskolában és négy óvodában van rendkívüli szünet a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"020814bf-88fc-41cf-82a4-07169c32ddb8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miközben Magyarországon 54 ezren kapnak 300 ezer forintnál is nagyobb öregségi nyugdíjat és több száz esetben a félmilliót is meghaladja a juttatás összege, még mindig jóval többen vannak az olyan szépkorúak, akik kénytelenek az átlagnyugdíj felénél is kevesebből megélni. ","shortLead":"Miközben Magyarországon 54 ezren kapnak 300 ezer forintnál is nagyobb öregségi nyugdíjat és több száz esetben...","id":"202036_kulisszak_es_nyuggerek_sok_szazan_felmillio_folotti_54_ezren_legalabb_300_ezres_nyugdijat_kapnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=020814bf-88fc-41cf-82a4-07169c32ddb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349cc74d-a29b-44e9-8055-4a99f86998c6","keywords":null,"link":"/360/202036_kulisszak_es_nyuggerek_sok_szazan_felmillio_folotti_54_ezren_legalabb_300_ezres_nyugdijat_kapnak","timestamp":"2020. szeptember. 05. 08:15","title":"Óriásira nyílt a nyugdíjolló: a fiatalabb ellátottak pénze húzza fel az átlagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"938106fa-58e2-44a0-bc72-b3f9b606cd8e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A francia csapat marketingcéllal színt és nevet is változtat 2021-től a Forma 1-ben.","shortLead":"A francia csapat marketingcéllal színt és nevet is változtat 2021-től a Forma 1-ben.","id":"20200906_Alpine_neven_indul_jovore_a_Renault_a_Forma1ben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=938106fa-58e2-44a0-bc72-b3f9b606cd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8103cd-05c9-489b-b935-2a0c5312763b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200906_Alpine_neven_indul_jovore_a_Renault_a_Forma1ben","timestamp":"2020. szeptember. 06. 12:45","title":"Alpine néven indul jövőre a Renault a Forma-1-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Berliner Ensemble így támogatja a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak és oktatóinak a tiltakozását.","shortLead":"A Berliner Ensemble így támogatja a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak és oktatóinak a tiltakozását.","id":"20200905_Visszalepett_Vidnyanszky_fesztivaljarol_az_egyik_leghiresebb_europai_szinhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e9ed522-683d-47f7-9c8a-fc21caf6482c","keywords":null,"link":"/kultura/20200905_Visszalepett_Vidnyanszky_fesztivaljarol_az_egyik_leghiresebb_europai_szinhaz","timestamp":"2020. szeptember. 05. 14:38","title":"Visszalépett Vidnyánszky fesztiváljáról az egyik leghíresebb európai színház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]