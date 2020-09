Fél évvel a koronavírus-világjárvány tavaszi kitörése után megérkezett a pandémia második hulláma. A fertőzöttek számának radikális emelkedése egyre több országot kényszerít ismét korlátozások bevezetésére annak ellenére, hogy a világgazdaság még magához sem tért a tavaszi járványkitörés hatásaitól. A jelek szerint a második hullám Magyarországot is elérte. Kövesse híreinket!

A Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté közleményben írta meg, hogy a tavaszihoz hasonlóan ősszel is működnie kell az Országgyűlésnek, tehát a koronavírus ellenére továbbra is be kell járniuk a képviselőknek szavazni.

A járványügyi szabályok legszigorúbb betartása mellett tehát megkezdjük a törvényalkotási munkát. Készen állunk arra is, hogy biztosítsuk a többséget a koronavírus elleni védekezéshez”

– áll a közleményben.

Kocsis továbbá arról is tájékoztatta a világot, hogy ahogy mindig most is a KDNP-vel közös frakcióüléssel indítják az ülésszakot, de a járványügyi helyzetre való tekintettel annyit engedtek, hogy nem tartottak kihelyezett tanácskozást.

Arról egyelőre nincs hír, továbbra is másik ülésteremben fognak-e dolgozni a képviselők.