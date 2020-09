Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db0fd8bd-2361-4624-898b-f05f03e367e9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Üzent Orbán Viktornak, de a menekültválság hatásairól, az EU külpolitikájáról és a fehérorosz-helyzetről is beszélt a német lapnak adott interjújában Manfred Weber. ","shortLead":"Üzent Orbán Viktornak, de a menekültválság hatásairól, az EU külpolitikájáról és a fehérorosz-helyzetről is beszélt...","id":"20200906_Manfred_Weber_a_Spiegelnek_Ha_nincs_jog_nincs_penz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db0fd8bd-2361-4624-898b-f05f03e367e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c5c7a46-1c9f-4940-a401-5a4bb8a4d8be","keywords":null,"link":"/360/20200906_Manfred_Weber_a_Spiegelnek_Ha_nincs_jog_nincs_penz","timestamp":"2020. szeptember. 06. 09:00","title":"Manfred Weber a Spiegelnek: \"Ha nincs jog, nincs pénz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b200b3-dc86-4516-a927-cb4a139c23dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Élőláncot alkotva juttatnák el a Színművészeti autonómiája mellett tüntetők az egyetem chartáját. ","shortLead":"Élőláncot alkotva juttatnák el a Színművészeti autonómiája mellett tüntetők az egyetem chartáját. ","id":"20200906_A_Szinmuveszeti_chartajat_juttatnak_el_a_Parlamentbe_az_SZFE_szabadsaga_mellett_tuntetok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86b200b3-dc86-4516-a927-cb4a139c23dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1759f368-b054-45c8-8d9a-d1420281b228","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_A_Szinmuveszeti_chartajat_juttatnak_el_a_Parlamentbe_az_SZFE_szabadsaga_mellett_tuntetok","timestamp":"2020. szeptember. 06. 15:40","title":"A Színművészeti chartáját juttatnák el a Parlamentbe az SZFE szabadsága mellett tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1137bac-5655-4550-ad76-0d941009cb8a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Paprikaspray-t fújtak a brit rendőrök egy férfi arcába, aki az egyik liverpooli vonaton nem volt hajlandó felvenni a maszkot, viszont nem akart leszállni a szerelvényről sem.

","shortLead":"Paprikaspray-t fújtak a brit rendőrök egy férfi arcába, aki az egyik liverpooli vonaton nem volt hajlandó felvenni...","id":"20200905_Paprikaszpret_kapott_a_maszkviselest_megtagado_brit_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1137bac-5655-4550-ad76-0d941009cb8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35927e5d-43df-4ae4-b46c-9a0df4b3a50d","keywords":null,"link":"/vilag/20200905_Paprikaszpret_kapott_a_maszkviselest_megtagado_brit_ferfi","timestamp":"2020. szeptember. 05. 19:02","title":"Rendőrök fújták arcon a maszkviselést megtagadó férfit a liverpooli vonaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai és orosz kémek igyekeznek megszerezni a koronavírus-járvány elleni amerikai vakcinafejlesztések részleteit, és az elemzők szerint egyre inkább durvul a titkosszolgálatok közötti harc.

","shortLead":"A kínai és orosz kémek igyekeznek megszerezni a koronavírus-járvány elleni amerikai vakcinafejlesztések részleteit, és...","id":"20200905_Kemhaboru_bontakozik_ki_a_COVIDvakcina_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e13bdb1b-bde3-4d02-84c8-e11614d107e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d061b464-d00f-4019-80f4-2a146edff322","keywords":null,"link":"/tudomany/20200905_Kemhaboru_bontakozik_ki_a_COVIDvakcina_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 05. 18:47","title":"Kémháború bontakozik ki a COVID-vakcina miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eabb74a7-19cc-47ad-82e6-8b994547b52b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Zárt kapuk mögött játszotta a Nemzetek Ligájában a második meccsét a magyar válogatott az oroszok ellen, a tét az volt, hogy melyik csapat kerül veretlenül a csoport élére.","shortLead":"Zárt kapuk mögött játszotta a Nemzetek Ligájában a második meccsét a magyar válogatott az oroszok ellen, a tét az volt...","id":"20200906_Magyarorszag_Oroszorszag_elo_foci_nemzetek_ligaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eabb74a7-19cc-47ad-82e6-8b994547b52b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b6fb22-1e09-4306-8cc3-be8204b6f303","keywords":null,"link":"/sport/20200906_Magyarorszag_Oroszorszag_elo_foci_nemzetek_ligaja","timestamp":"2020. szeptember. 06. 17:57","title":"Magyarország-Oroszország 2-3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c21531ef-6b45-4dc5-b95b-a8f092ac6d9b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Comparitech megnézte, a világon hol éri meg a legjobban előfizetni a Netflixre, és egyáltalán: hol milyen ár-érték aránnyal bír a streaming szolgáltató. Kiderült, a magyar felhasználók igencsak jó elbánásban részesülnek.","shortLead":"A Comparitech megnézte, a világon hol éri meg a legjobban előfizetni a Netflixre, és egyáltalán: hol milyen ár-érték...","id":"20200905_netflix_magyarorszag_arak_elofizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c21531ef-6b45-4dc5-b95b-a8f092ac6d9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc36d1c-88b9-49ba-81a8-1f85925e3993","keywords":null,"link":"/tudomany/20200905_netflix_magyarorszag_arak_elofizetes","timestamp":"2020. szeptember. 05. 08:03","title":"Mennyibe kerül a magyaroknak egy film a Netflixen? Kiszámolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66516a8b-81ba-4999-9ba1-65c50ee60300","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb hibát követett el Donald Trump amerikai elnök: ki akarja rúgatni az általában a Fehér Házat száz százalékban támogató Fox News azon újságíróját, aki beszámolt az elnök amerikai katonákat súlyosan sértő kijelentéseiről. Trump azért is bajban van, mert sértéseivel elsősorban azokat bántotta meg, akik inkább őt támogatják a belpolitikai vitákban.","shortLead":"Újabb hibát követett el Donald Trump amerikai elnök: ki akarja rúgatni az általában a Fehér Házat száz százalékban...","id":"20200905_Melyul_Trump_legujabb_botranya_mar_az_ot_tamogato_Fox_News_ujsagirojat_is_ki_akarja_rugatni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66516a8b-81ba-4999-9ba1-65c50ee60300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e69f8557-2b0a-4337-8d42-64c5dc5d4b66","keywords":null,"link":"/vilag/20200905_Melyul_Trump_legujabb_botranya_mar_az_ot_tamogato_Fox_News_ujsagirojat_is_ki_akarja_rugatni","timestamp":"2020. szeptember. 05. 17:06","title":"Mélyül Trump legújabb botránya, már az őt támogató Fox News újságíróját is ki akarja rúgatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b45d921-86dd-45c3-b72b-b0e2088f4b7d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Színházművészeti Intézet felmondási idejét töltő vezetője minden reggel büszke, hogy beengedik az egyetemre.","shortLead":"A Színházművészeti Intézet felmondási idejét töltő vezetője minden reggel büszke, hogy beengedik az egyetemre.","id":"20200905_Bagossy_Laszlo_Az_SZFEhallgatok_egy_kis_koztarsasagot_hoztak_letre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b45d921-86dd-45c3-b72b-b0e2088f4b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be095e6c-afe3-4d6f-8344-9c172dd00da7","keywords":null,"link":"/kultura/20200905_Bagossy_Laszlo_Az_SZFEhallgatok_egy_kis_koztarsasagot_hoztak_letre","timestamp":"2020. szeptember. 05. 12:27","title":"Bagossy László: Az SZFE-hallgatók egy kis köztársaságot hoztak létre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]