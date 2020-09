Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több mint tíz éven át szárnyalt a német gazdaság legfontosabb motorjának tartott autóipar, újabb és újabb értékesítési rekordokkal. A korszak végét viszont nem csak a koronavírus-járvány okozta. ","shortLead":"Több mint tíz éven át szárnyalt a német gazdaság legfontosabb motorjának tartott autóipar, újabb és újabb értékesítési...","id":"20200908_Nemet_kutatointezet_veget_ert_a_nemet_autoipar_aranykora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9da6f9e1-8928-491b-bbcc-ca462617663f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200908_Nemet_kutatointezet_veget_ert_a_nemet_autoipar_aranykora","timestamp":"2020. szeptember. 08. 08:19","title":"Német kutatóintézet: Véget ért a német autóipar aranykora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"280961a9-60e7-4325-93e9-7cd3b21a6a2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 20 ezer diák használja az Egyesült Államokban az Edgenuity nevű rendszert, ami az online oktatást és számonkérést segíti. Kiderült, a tesztjein nagyon könnyű csalni.","shortLead":"Több mint 20 ezer diák használja az Egyesült Államokban az Edgenuity nevű rendszert, ami az online oktatást és...","id":"20200908_csalas_vizsga_teszt_edgenuity_mesterseges_intelligencia_kulcsszavak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=280961a9-60e7-4325-93e9-7cd3b21a6a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96e08b1-1c6f-4d47-9c13-8399c15909de","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_csalas_vizsga_teszt_edgenuity_mesterseges_intelligencia_kulcsszavak","timestamp":"2020. szeptember. 08. 09:03","title":"Rájöttek, hogy tanár helyett gép javít – máris 100 százalékos lett a gyerek dolgozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32fc8ba6-78e7-4751-b99d-bc4efca029ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ő is értesült a Színház-és Filmművészeti Egyetemmel kapcsolatos történésekről. ","shortLead":"Ő is értesült a Színház-és Filmművészeti Egyetemmel kapcsolatos történésekről. ","id":"20200908_Tippeljen_mit_irt_Ian_McKellen_a_tenyerebe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32fc8ba6-78e7-4751-b99d-bc4efca029ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55bb50e4-17a2-4725-89db-bf23a55c3c9a","keywords":null,"link":"/elet/20200908_Tippeljen_mit_irt_Ian_McKellen_a_tenyerebe","timestamp":"2020. szeptember. 08. 14:52","title":"Tippeljen, mit írt Ian McKellen a tenyerébe!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f4d4fe-9418-46fe-a6f2-cd2d9cf64673","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség a síszövetség volt elnökének volt cégénél vizsgálódik közokirat-hamisítás miatt, egy gyanúsítottat kihallgattak. A lap szerint a NAV is eljárást folytat költségvetési csalás gyanúja miatt, utóbbit Miklós cáfolta. ","shortLead":"A rendőrség a síszövetség volt elnökének volt cégénél vizsgálódik közokirat-hamisítás miatt, egy gyanúsítottat...","id":"20200908_siszovetseg_miklos_edit_feljelentes_gyanusitas_kozokirathamisitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87f4d4fe-9418-46fe-a6f2-cd2d9cf64673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b904d724-060f-4bdb-b52c-f5a6e8d52383","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_siszovetseg_miklos_edit_feljelentes_gyanusitas_kozokirathamisitas","timestamp":"2020. szeptember. 08. 15:23","title":"168 Óra: Közokirat-hamisítással gyanúsíthatják Miklós Editet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7aae11-92b0-4638-8964-8ed0177b837a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A társaság meg akarja növelni a Magyarországon anyatejjel táplált csecsemők számát.","shortLead":"A társaság meg akarja növelni a Magyarországon anyatejjel táplált csecsemők számát.","id":"20200907_Szoptatast_Tamogato_Nemzeti_Bizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d7aae11-92b0-4638-8964-8ed0177b837a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c605a5b1-5a03-4393-86f7-98eacabf85d1","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_Szoptatast_Tamogato_Nemzeti_Bizottsag","timestamp":"2020. szeptember. 07. 19:09","title":"Megalakult a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e868c6-d941-4815-aa56-bd2e99095d5b","c_author":"Bodansky György","category":"360","description":"Az SZFE ügyében zsákutcába navigálta magát a kormány. Vélemény.","shortLead":"Az SZFE ügyében zsákutcába navigálta magát a kormány. Vélemény.","id":"20200907_A_pillanat_amikor_Orban_bajban_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72e868c6-d941-4815-aa56-bd2e99095d5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7120a183-f205-49de-a938-95cfa339fe7e","keywords":null,"link":"/360/20200907_A_pillanat_amikor_Orban_bajban_van","timestamp":"2020. szeptember. 07. 15:15","title":"A pillanat, amikor Orbán bajban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812b420b-38e2-4a2f-975f-25c200df4fee","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar gazdaság 14,5 százalékkal zsugorodott a második negyedévben, a foglalkoztatottak száma 5,3 százalékkal csökkent. Mindkét adat a harmadik legrosszabb az unióban.","shortLead":"A magyar gazdaság 14,5 százalékkal zsugorodott a második negyedévben, a foglalkoztatottak száma 5,3 százalékkal...","id":"20200908_Csak_ket_unios_orszag_gazdasaga_esett_nagyobbat_a_magyarnal_a_masodik_negyedevben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=812b420b-38e2-4a2f-975f-25c200df4fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bac1b7c-a285-4f6c-9796-bf047df7f4be","keywords":null,"link":"/kkv/20200908_Csak_ket_unios_orszag_gazdasaga_esett_nagyobbat_a_magyarnal_a_masodik_negyedevben","timestamp":"2020. szeptember. 08. 14:48","title":"Csak két uniós ország gazdasága esett nagyobbat a magyarnál a második negyedévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"121af102-6b64-4ce3-bedc-9ede3e0ad78f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A Covid19-járvány idején olyanok is nagy számban tértek át az otthoni munkára, akik eddig az országhatár túloldalán dolgoztak. A távmunka annyira bejött, hogy a legtöbben folytatni akarják. Csakhogy az adózás szempontjából ezzel vékony jégre kerülhetnek, és nemcsak ők, hanem az őket alkalmazó cégek is.","shortLead":"A Covid19-járvány idején olyanok is nagy számban tértek át az otthoni munkára, akik eddig az országhatár túloldalán...","id":"20200908_Adocsapda_lehet_a_home_office_egymillio_europai_polgarnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=121af102-6b64-4ce3-bedc-9ede3e0ad78f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f560a44d-a66a-4cb9-87ce-e581a5633a57","keywords":null,"link":"/kkv/20200908_Adocsapda_lehet_a_home_office_egymillio_europai_polgarnak","timestamp":"2020. szeptember. 08. 07:17","title":"Adócsapda lehet a home office egymillió európai polgárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]