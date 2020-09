Két pozitív koronavírus-teszt miatt meghiúsult a Magyar Öttusa Szövetség Tatára tervezett háromhetes edzőtáborozásának első hete.

Martinek János, a férfiak szövetségi kapitánya az MTI-nek kedden elmondta, hogy egy felnőtt és egy ifjúsági versenyző fertőződött meg, ezért a tábor első hetét törölték.

A szakvezető hozzátette: egy másik versenyző is rosszul érezte magát, de az ő tesztje negatív lett, illetve egy másik eredmény szerdán lesz meg.

"A hét második felében, csütörtökön vagy pénteken a szövetség újból letesztelteti azokat, akik a jövő hétre bejelentkeztek a táborozásra, mert csak negatív PCR-teszttel rendelkező sportoló vehet részt a tatai felkészülésben" - mondta. Az edzőtábort több korosztály női és férfi versenyzőinek szervezték.

Az elmúlt hetekben több magyar sportólóról is kiderült, hogy koronavírusos. A Paks FC és az Aqvital FC Csákvár labdarúgócsapata pénteken jelezte, hogy több játékosa is megfertőződött, de a Ferencváros jégkorongcsapatánál is kiszűrtek néhány sportolót. Előtte egy nappal a párbajtőr válogatott négy tagjával kapcsolatban tettek hasonló bejelentést, de az OSC vízilabdacsapatát sem kíméli a járvány: ott tíz betegről számoltak be.

(Képünk illusztráció)