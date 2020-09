Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e7776c7-8a98-4028-83f7-66030f2b0a30","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Dinamo Zágráb keretében már másodszorra üti fel a fejét a vírus. A stáb többi tagját nem küldik karanténba.","shortLead":"A Dinamo Zágráb keretében már másodszorra üti fel a fejét a vírus. A stáb többi tagját nem küldik karanténba.","id":"20200907_dinamo_zagreb_koronavirus_fradi_bajnokok_ligaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e7776c7-8a98-4028-83f7-66030f2b0a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa2754bf-f32a-4101-9080-58fc5142ad30","keywords":null,"link":"/sport/20200907_dinamo_zagreb_koronavirus_fradi_bajnokok_ligaja","timestamp":"2020. szeptember. 07. 19:19","title":"Koronavírusos a Fradi BL-ellenfelének egyik játékosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f2fc21-a32f-4e2c-8a8a-9587364904f8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több gyermekpornográf tartalmat cserélnek egymás között az elkövetők, miközben kevesebb ügy jut a hatóságok tudomására. Többek között ez is az eredménye a koronavírus-járvány miatti korlátozásoknak az Interpol elemzése szerint.","shortLead":"Több gyermekpornográf tartalmat cserélnek egymás között az elkövetők, miközben kevesebb ügy jut a hatóságok tudomására...","id":"20200908_koronavirusjarvany_gyermekporno_gyermekmolesztalas_szexualis_visszaeles_interpol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98f2fc21-a32f-4e2c-8a8a-9587364904f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4229d79-686a-4951-8baa-739f6e683239","keywords":null,"link":"/vilag/20200908_koronavirusjarvany_gyermekporno_gyermekmolesztalas_szexualis_visszaeles_interpol","timestamp":"2020. szeptember. 08. 14:06","title":"Interpol: Kevesebb gyerekmolesztálási ügy jut el a rendőrökhöz a járványhelyzet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f04baf-01b1-460d-b2a5-d26656fed46a","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Az egyik fiatal érintkezett az osztálytársaival is, de jelenleg otthon van.","shortLead":"Az egyik fiatal érintkezett az osztálytársaival is, de jelenleg otthon van.","id":"20200907_Ket_diak_es_egy_tanar_kapta_el_a_koronavirust_az_Ujbudai_Jozsef_Attila_Gimnaziumban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6f04baf-01b1-460d-b2a5-d26656fed46a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b37d3377-5f32-4d6a-9562-53d63f156fab","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_Ket_diak_es_egy_tanar_kapta_el_a_koronavirust_az_Ujbudai_Jozsef_Attila_Gimnaziumban","timestamp":"2020. szeptember. 07. 17:01","title":"Két diák és egy tanár kapta el a koronavírust az Újbudai József Attila Gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több mint tíz éven át szárnyalt a német gazdaság legfontosabb motorjának tartott autóipar, újabb és újabb értékesítési rekordokkal. A korszak végét viszont nem csak a koronavírus-járvány okozta. ","shortLead":"Több mint tíz éven át szárnyalt a német gazdaság legfontosabb motorjának tartott autóipar, újabb és újabb értékesítési...","id":"20200908_Nemet_kutatointezet_veget_ert_a_nemet_autoipar_aranykora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9da6f9e1-8928-491b-bbcc-ca462617663f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200908_Nemet_kutatointezet_veget_ert_a_nemet_autoipar_aranykora","timestamp":"2020. szeptember. 08. 08:19","title":"Német kutatóintézet: Véget ért a német autóipar aranykora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf85a8b-7621-4b56-82cd-5bad55ed4aa0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Várhidi Péter legutóbb Ózdon kapott kispadot, most Kaposvárra megy.","shortLead":"Várhidi Péter legutóbb Ózdon kapott kispadot, most Kaposvárra megy.","id":"20200907_Az_NB_IIben_folytatja_az_edzoskodest_a_korabbi_szovetsegi_kapitany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bf85a8b-7621-4b56-82cd-5bad55ed4aa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ad8fba-fe61-44e6-ac9f-807db727106a","keywords":null,"link":"/sport/20200907_Az_NB_IIben_folytatja_az_edzoskodest_a_korabbi_szovetsegi_kapitany","timestamp":"2020. szeptember. 07. 20:58","title":"Az NB II-ben folytatja az edzősködést a korábbi szövetségi kapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a72cd5e-3c4f-4c77-b403-849a4dacabf4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A típusnak már az extrák nélküli hazai alapára is bőven meghaladja az 55 millió forintot.","shortLead":"A típusnak már az extrák nélküli hazai alapára is bőven meghaladja az 55 millió forintot.","id":"20200909_nincs_feljebb_magyarorszagon_a_mercedesmaybach_gls_divatterepjaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a72cd5e-3c4f-4c77-b403-849a4dacabf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dfb3cd0-ef72-4ab3-bf1f-6e60f3ab49eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200909_nincs_feljebb_magyarorszagon_a_mercedesmaybach_gls_divatterepjaro","timestamp":"2020. szeptember. 09. 06:41","title":"Nincs feljebb: Magyarországon a Mercedes-Maybach GLS divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f018379-31db-4aa7-af40-d4d4df2f734a","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"„Művésznek lenni a második legbiztonságosabb szakma koronavírus szempontból – a favágók után” – olvasom az artneten március 16-án, azon a napon, amikor a magyar kormány bejelentette a határok, iskolák, mozik és szórakozóhelyek le- és bezárását.

A cikk szerinti művészek: „a festők, a szobrászok és az illusztrátorok”. Bosszankodom. ","shortLead":"„Művésznek lenni a második legbiztonságosabb szakma koronavírus szempontból – a favágók után” – olvasom az artneten...","id":"20200909_Csendes_strategiak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f018379-31db-4aa7-af40-d4d4df2f734a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82baf44-2cd5-433f-a137-4f7e14904791","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20200909_Csendes_strategiak","timestamp":"2020. szeptember. 09. 12:31","title":"Csendes stratégiák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6553ea5-1609-4939-84d5-7667207416c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár már messze nem olyan népszerűek az akciókamerák, mint pár évvel ezelőtt, azért még mindig vannak szegmensek, ahol szívesen használják ezeket az eszközöket. Számukra lehet jó hír egy újabb GoPro modell érkezése.","shortLead":"Bár már messze nem olyan népszerűek az akciókamerák, mint pár évvel ezelőtt, azért még mindig vannak szegmensek, ahol...","id":"20200908_gopro_hero9_black_ket_szines_kijelzovel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6553ea5-1609-4939-84d5-7667207416c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f4694d7-7e05-4e12-8597-32a61fc32871","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_gopro_hero9_black_ket_szines_kijelzovel","timestamp":"2020. szeptember. 08. 10:03","title":"Kis meglepetéssel érkezhet az egyik megfizethető GoPro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]