[{"available":true,"c_guid":"8747dffd-cc84-47dc-ae24-b2b8d7734c5b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A matematikatanárára támadó diák tagadja, hogy előre kitervelte volna a késelést.","shortLead":"A matematikatanárára támadó diák tagadja, hogy előre kitervelte volna a késelést.","id":"20200907_gyor_keseles_birosag_diak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8747dffd-cc84-47dc-ae24-b2b8d7734c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99a28df7-c375-4c99-b455-38fe543a439a","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_gyor_keseles_birosag_diak","timestamp":"2020. szeptember. 07. 13:01","title":"Részben beismerte bűnösségét a tanárát Győrben megkéselő fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5dfe3f2-45f4-4464-8793-9b3e4c7bf391","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányfő egy traktorról üzente meg, hogy \"a Puskás Akadémián mindenkinek mindenhez kell értenie\".","shortLead":"A kormányfő egy traktorról üzente meg, hogy \"a Puskás Akadémián mindenkinek mindenhez kell értenie\".","id":"20200908_orban_viktor_puskas_akademia_fusi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5dfe3f2-45f4-4464-8793-9b3e4c7bf391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c36f59-589a-49c9-a7d6-1eaaebc39e2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200908_orban_viktor_puskas_akademia_fusi","timestamp":"2020. szeptember. 08. 17:47","title":"Orbán Viktor bevállalt egy kis fusit a Puskás Akadémián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce425f62-b711-4bdf-b6f1-04cb1859fd48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két tápegységet is fejlesztett a Wigner Fizikai Kutatóközpont Űrtechnikai Kutatócsoportja ahhoz a plazmafizikai műszeregyütteshez, amelynek első repülőpéldányának integrálása augusztus elején kezdődött a Berni Egyetemen.","shortLead":"Két tápegységet is fejlesztett a Wigner Fizikai Kutatóközpont Űrtechnikai Kutatócsoportja ahhoz a plazmafizikai...","id":"20200907_wigner_fizikai_kozpont_muszer_jupiter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce425f62-b711-4bdf-b6f1-04cb1859fd48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"862f125a-5d5a-420a-9a71-10b43afba3b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_wigner_fizikai_kozpont_muszer_jupiter","timestamp":"2020. szeptember. 07. 16:03","title":"Magyar fejlesztésű műszer is repül a Jupiterhez 2022-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"307c8e19-0b04-4686-a4fe-29e491226cee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egészen furcsa háztartási baleset történt Franciaországban. ","shortLead":"Egészen furcsa háztartási baleset történt Franciaországban. ","id":"20200907_Robbanas_elektromos_legycsapo_Franciaorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=307c8e19-0b04-4686-a4fe-29e491226cee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16637b86-01de-4f9a-8d24-76560251df00","keywords":null,"link":"/elet/20200907_Robbanas_elektromos_legycsapo_Franciaorszag","timestamp":"2020. szeptember. 07. 14:45","title":"Le akart csapni egy legyet, felrobbantotta a házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da63ca70-b3e4-4385-9a17-366f54d0307d","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Szeretnivaló, önmagát lustának kikiáltó ember, nagy európai humanista. Egy véletlen folytán lett – mellesleg Oscar-díjas – filmrendező, aki nem nagyon szeret moziba járni, és olyan sokat dolgozott Magyarországon, hogy köztársasági keresztet is kapott. Jiří Menzel filmjei és szellemisége tovább él, még ha legendás barátja, Szabó István szerint le is zárult egy korszak a halálával.



","shortLead":"Szeretnivaló, önmagát lustának kikiáltó ember, nagy európai humanista. Egy véletlen folytán lett – mellesleg...","id":"20200907_Lezarult_egy_korszak_amikor_az_emberek_meg_tudtak_nevetni_magukon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da63ca70-b3e4-4385-9a17-366f54d0307d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c931ecd2-dcf4-4e29-87be-715c83253a08","keywords":null,"link":"/kultura/20200907_Lezarult_egy_korszak_amikor_az_emberek_meg_tudtak_nevetni_magukon","timestamp":"2020. szeptember. 07. 20:00","title":"Jirí Menzel halálával lezárult egy korszak, amikor még tudtunk nevetni magunkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5da01195-d576-4f61-b138-a740f11d4de5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az újrahasznosított műanyagból készült nyilvános vizeldék a város ökoszisztémáját is segítik, és a levegőt is tisztítják továbbá.","shortLead":"Az újrahasznosított műanyagból készült nyilvános vizeldék a város ökoszisztémáját is segítik, és a levegőt is...","id":"20200908_Amszterdamban_organikus_mutragyat_csinalnak_a_varosi_vizeldek_termekebol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5da01195-d576-4f61-b138-a740f11d4de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99fb8ee6-2560-42dc-a4bd-481e2a981db0","keywords":null,"link":"/zhvg/20200908_Amszterdamban_organikus_mutragyat_csinalnak_a_varosi_vizeldek_termekebol","timestamp":"2020. szeptember. 08. 07:44","title":"Amszterdamban organikus műtrágyát készítenek a városi vizeldék \"termékéből\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb54c2a-c0c5-4c98-b37f-df08895c9652","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"Egy bírósági döntés nem a társadalmi elvárások, hanem a bizonyítékok mentén \"szerveződik\", viszont vérig sértheti a társadalom igazságérzetét. Ez a helyzet a napokban a Kuciak-gyilkosság feltételezett megrendelőinek ügyében hozott ítélettel is. ","shortLead":"Egy bírósági döntés nem a társadalmi elvárások, hanem a bizonyítékok mentén \"szerveződik\", viszont vérig sértheti...","id":"20200908_Szeretettel_Pozsonybol_Kuciak_gyilkossag_felmento_itelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbb54c2a-c0c5-4c98-b37f-df08895c9652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d929d2b-052d-4218-86be-6108e9487760","keywords":null,"link":"/360/20200908_Szeretettel_Pozsonybol_Kuciak_gyilkossag_felmento_itelet","timestamp":"2020. szeptember. 08. 19:00","title":"Szeretettel Pozsonyból: Kiverte a biztosítékot a Kuciak-gyilkosság ügyében hozott felmentő ítélet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ennek persze van egy fontos feltétele: meg kell hosszabbítani a moratóriumot.","shortLead":"Ennek persze van egy fontos feltétele: meg kell hosszabbítani a moratóriumot.","id":"20200907_hitel_moratorium_torlesztes_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d968c0-f1e4-4c6e-bb1d-726ad7ee7ca9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200907_hitel_moratorium_torlesztes_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 07. 13:11","title":"A hitellel rendelkezők harmada jövőre sem törlesztene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]