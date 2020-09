Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98f2fc21-a32f-4e2c-8a8a-9587364904f8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több gyermekpornográf tartalmat cserélnek egymás között az elkövetők, miközben kevesebb ügy jut a hatóságok tudomására. Többek között ez is az eredménye a koronavírus-járvány miatti korlátozásoknak az Interpol elemzése szerint.","shortLead":"Több gyermekpornográf tartalmat cserélnek egymás között az elkövetők, miközben kevesebb ügy jut a hatóságok tudomására...","id":"20200908_koronavirusjarvany_gyermekporno_gyermekmolesztalas_szexualis_visszaeles_interpol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98f2fc21-a32f-4e2c-8a8a-9587364904f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4229d79-686a-4951-8baa-739f6e683239","keywords":null,"link":"/vilag/20200908_koronavirusjarvany_gyermekporno_gyermekmolesztalas_szexualis_visszaeles_interpol","timestamp":"2020. szeptember. 08. 14:06","title":"Interpol: Kevesebb gyerekmolesztálási ügy jut el a rendőrökhöz a járványhelyzet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy munkatárs fertőzött, de a munkarend marad.","shortLead":"Egy munkatárs fertőzött, de a munkarend marad.","id":"20200910_koronavirus_jarvany_varga_mihaly_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e759fc4-23de-4174-8541-ef02d07b8db1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200910_koronavirus_jarvany_varga_mihaly_","timestamp":"2020. szeptember. 10. 12:04","title":"A Pénzügyminisztériumban is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f42bc951-a45c-4563-8a17-5c22d8e92287","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Augusztus 8-a és szeptember 7-e között első számú kibercélponttá vált Fehéroroszország, az Európát ért összes támadás 20 százalékát kapták a nyakukba.","shortLead":"Augusztus 8-a és szeptember 7-e között első számú kibercélponttá vált Fehéroroszország, az Európát ért összes támadás...","id":"20200909_feheroroszorszag_kibertamadas_hackertamadas_diktatura","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f42bc951-a45c-4563-8a17-5c22d8e92287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59a373c-bb69-4ce5-8c2e-6cba9651bf75","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_feheroroszorszag_kibertamadas_hackertamadas_diktatura","timestamp":"2020. szeptember. 09. 12:19","title":"Naponta 70 ezer hackertámadás éri Fehéroroszországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e62d6445-91df-4a9a-94db-e9568983be2c","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Szerinte az SZFE diákjai nagyon világos jövőképért harcolnak, és a szembenállást nem ők fogják elunni.","shortLead":"Szerinte az SZFE diákjai nagyon világos jövőképért harcolnak, és a szembenállást nem ők fogják elunni.","id":"20200909_Molnar_Aron_A_mindent_erobol_megoldani_akaro_hatalommal_nincs_parbeszed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e62d6445-91df-4a9a-94db-e9568983be2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e673c1cf-0b96-4269-a581-d534a2ac4cef","keywords":null,"link":"/kultura/20200909_Molnar_Aron_A_mindent_erobol_megoldani_akaro_hatalommal_nincs_parbeszed","timestamp":"2020. szeptember. 09. 14:19","title":"Molnár Áron: A mindent erőből megoldani akaró hatalommal nincs párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86c4da0c-47d8-4eb0-8541-6cc748aa45b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10-zel együtt egy ügyes vírusvédelmi megoldást is megkapnak a felhasználók. Most azonban találtak egy problémát ebben a megoldásban: akár rosszindulatú programok is letölthetők a Defenderrel.","shortLead":"A Windows 10-zel együtt egy ügyes vírusvédelmi megoldást is megkapnak a felhasználók. Most azonban találtak...","id":"20200909_windows_defender_hiba_rosszindulatu_fajlok_letoltese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86c4da0c-47d8-4eb0-8541-6cc748aa45b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900d3fbe-ffba-4a8a-ad26-051f21e7cbfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_windows_defender_hiba_rosszindulatu_fajlok_letoltese","timestamp":"2020. szeptember. 09. 08:03","title":"Akadt egy nem is olyan kis gond a Windows 10 beépített víruskergetőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f7ec60-137b-4d00-bb25-039b4cf1f469","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az összes fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményre vonatkozik a tiltás.","shortLead":"Az összes fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményre vonatkozik a tiltás.","id":"20200909_latogatasi_tilalom_muller_cecilia_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64f7ec60-137b-4d00-bb25-039b4cf1f469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44493329-0cad-492a-99f7-b35b92260dec","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_latogatasi_tilalom_muller_cecilia_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 09. 17:53","title":"Látogatási tilalmat rendelt el a kórházakban Müller Cecília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca73b40e-44e8-4b25-9d7c-51f193d2e299","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Diktatórikusnak és művészellenesnek nevezte Kirstie Alley az amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémiának azt a döntését, hogy új kritériumrendszerrel határoznák meg, milyen és mennyi sokszínűség kell a legjobb filmnek járó Oscar-jelöléshez.","shortLead":"Diktatórikusnak és művészellenesnek nevezte Kirstie Alley az amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémiának azt...","id":"20200910_Ti_mind_megorultetek__Kirstie_Alley_kiborult_az_Oscar_kieroszakolt_sokszinusegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca73b40e-44e8-4b25-9d7c-51f193d2e299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f35544-a5f2-4763-81cb-dd20e75244b7","keywords":null,"link":"/elet/20200910_Ti_mind_megorultetek__Kirstie_Alley_kiborult_az_Oscar_kieroszakolt_sokszinusegen","timestamp":"2020. szeptember. 10. 10:51","title":"„Ti mind megőrültetek!” – Kirstie Alley kiborult az Oscar kierőszakolt sokszínűségén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ae60a4a-5366-479f-a4b4-b658c141c81e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyerekeket beengedték az iskolába, de tanítás nem volt.","shortLead":"A gyerekeket beengedték az iskolába, de tanítás nem volt.","id":"20200909_koronavirusos_tanar_nagyrecse","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ae60a4a-5366-479f-a4b4-b658c141c81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e2904a9-2318-4471-8d51-7dcceb9c9443","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_koronavirusos_tanar_nagyrecse","timestamp":"2020. szeptember. 09. 17:37","title":"Egy koronavírusos tanár miatt szünetel a tanítás a nagyrécsei iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]