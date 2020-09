Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2af3d5a0-8e3c-4a2a-aea3-61afdbb76b53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy járókelőnek szúrtak szemet a tiltakozó feliratok, aztán jelentette a Klebelsberg Központnál.","shortLead":"Egy járókelőnek szúrtak szemet a tiltakozó feliratok, aztán jelentette a Klebelsberg Központnál.","id":"20200910_szfe_gimnazium_tiltakozas_molino","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2af3d5a0-8e3c-4a2a-aea3-61afdbb76b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aef80850-9fc7-450e-aac9-a46d70803f8a","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_szfe_gimnazium_tiltakozas_molino","timestamp":"2020. szeptember. 10. 19:13","title":"Leszedette a tankerület a budapesti gimnázium faláról az SZFE-s molinókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da6a073-b93e-445e-a66b-2e882c59fb28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Személyautóként túl szennyező volt a Suzuki kisterepjárója, haszonjárműként viszont más szabályok vonatkoznak rá. ","shortLead":"Személyautóként túl szennyező volt a Suzuki kisterepjárója, haszonjárműként viszont más szabályok vonatkoznak rá. ","id":"20200911_Haszonjarmukent_csempeszi_vissza_Europaba_a_Suzuki_a_Jimnyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4da6a073-b93e-445e-a66b-2e882c59fb28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7648e333-2254-4d6c-b9e4-e13a46c1015c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200911_Haszonjarmukent_csempeszi_vissza_Europaba_a_Suzuki_a_Jimnyt","timestamp":"2020. szeptember. 11. 11:05","title":"Haszonjárműként csempészi vissza Európába a Suzuki a Jimnyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e063f56-4cd5-45fd-9faf-932509d315e8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel kétszer akkora volt a járműgyártás visszaesése, mint az ipari átlag, mostanra oda ért vissza a magyar ipar, ahol a járvány első hetei után tartott – számolt a Központi Statisztikai Hivatal.","shortLead":"Közel kétszer akkora volt a járműgyártás visszaesése, mint az ipari átlag, mostanra oda ért vissza a magyar ipar, ahol...","id":"20200911_ipar_gyarak_auto_ksh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e063f56-4cd5-45fd-9faf-932509d315e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f72a4412-d9fb-46ca-8f0d-49a3358e7691","keywords":null,"link":"/kkv/20200911_ipar_gyarak_auto_ksh","timestamp":"2020. szeptember. 11. 10:05","title":"Túl lehet a magyar ipar a mélyponton, de az autógyárak még mindig lehúzzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31bd220-e287-4fea-98f9-fa83d144cde4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok közben megerősítették az orosz ellenzéki vezető védelmét, mert újabb támadástól tartanak.","shortLead":"A hatóságok közben megerősítették az orosz ellenzéki vezető védelmét, mert újabb támadástól tartanak.","id":"20200910_alekszej_navalnij_novicsok_idegmereg_mergezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a31bd220-e287-4fea-98f9-fa83d144cde4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081c5725-c500-4c13-9035-4850b35fa9dd","keywords":null,"link":"/vilag/20200910_alekszej_navalnij_novicsok_idegmereg_mergezes","timestamp":"2020. szeptember. 10. 11:27","title":"Navalnij egyre jobban van, az emlékei is visszatérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bfb02e4-44ce-4a3f-929d-fc095d581525","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Se maszk, se távolságtartás, csak pózolás.","shortLead":"Se maszk, se távolságtartás, csak pózolás.","id":"20200911_Szijjarto_Peter_delcegen_dacol_a_koronavirussal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bfb02e4-44ce-4a3f-929d-fc095d581525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72296b2-225a-497b-99e4-8c9137a60e39","keywords":null,"link":"/elet/20200911_Szijjarto_Peter_delcegen_dacol_a_koronavirussal","timestamp":"2020. szeptember. 11. 12:37","title":"Szijjártó Péter délcegen dacol a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3cdbe49-278a-41ad-800c-bd9b114f749f","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Szeptember 11-én lenne 75 éves az européer erdélyi magyar értelmiség szellemi vezéregyénisége, ha kilenc évvel ezelőtt nem döntött volna úgy, hogy nem lesz annyi. Korszakalkotó irodalomelméleti művek szerzője, a kolozsvári egyetem karizmatikus tanára, a magyar irodalmi tanszék vezetője, a Securitate kitüntetett célszemélye, magyar és román nacionalisták, antidemokraták és illiberálisok legkövetkezetesebb ellenfele. Hithű keresztény. Boldogtalan magánember.","shortLead":"Szeptember 11-én lenne 75 éves az européer erdélyi magyar értelmiség szellemi vezéregyénisége, ha kilenc évvel ezelőtt...","id":"20200911_Gyimesi_Eva__Az_elet_amelybe_bele_kellett_halni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3cdbe49-278a-41ad-800c-bd9b114f749f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd61254-f3c6-4dc7-8b53-c4dc0e1ae057","keywords":null,"link":"/360/20200911_Gyimesi_Eva__Az_elet_amelybe_bele_kellett_halni","timestamp":"2020. szeptember. 11. 19:00","title":"Az élet, amelybe bele kellett halni – Cs. Gyímesi Éva emlékezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f79a9e9-d9a7-4992-9e18-99a96b5a6c84","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Bob Woodward legendás újságíró 18 interjút készített az elnökkel a járvány kitörése óta, könyvéből tanulságos dolgok derülnek ki.","shortLead":"Bob Woodward legendás újságíró 18 interjút készített az elnökkel a járvány kitörése óta, könyvéből tanulságos dolgok...","id":"20200910_Trump_mar_februarban_tudta_mennyire_sulyos_a_koronavirus_megis_elviccelte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f79a9e9-d9a7-4992-9e18-99a96b5a6c84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb08ebf-fcc0-4a77-a03b-6922a5efa985","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200910_Trump_mar_februarban_tudta_mennyire_sulyos_a_koronavirus_megis_elviccelte","timestamp":"2020. szeptember. 10. 12:10","title":"Trump már februárban tudta, mennyire súlyos a koronavírus, mégis elviccelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f55d3722-59cd-4d51-ba1f-b0740100570e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy hete Donald Trump még arról beszélt, hogy nem látott bizonyítékot a mérgezésre, most a külügyminisztere már tudni véli, hogy magas szintű orosz vezetők irányították azt.","shortLead":"Egy hete Donald Trump még arról beszélt, hogy nem látott bizonyítékot a mérgezésre, most a külügyminisztere már tudni...","id":"20200910_navalnij_pompeo_mergezes_usa_orosz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f55d3722-59cd-4d51-ba1f-b0740100570e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d92f45-5c3e-4af3-a573-8df825f3d3bb","keywords":null,"link":"/vilag/20200910_navalnij_pompeo_mergezes_usa_orosz","timestamp":"2020. szeptember. 10. 05:36","title":"Az amerikai külügyminiszter szerint magas szinten döntöttek Navalnij megmérgezéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]