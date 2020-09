Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6e30b83-9ad8-4f19-8143-f1f4b88d3976","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy tukán is volt a teherautóban, de az elrepült az ütközés után.","shortLead":"Egy tukán is volt a teherautóban, de az elrepült az ütközés után.","id":"20200910_oroszlan_kamion_karambol_nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6e30b83-9ad8-4f19-8143-f1f4b88d3976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fecab53-7f2c-4a27-bcc3-8104fc224f7f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200910_oroszlan_kamion_karambol_nemetorszag","timestamp":"2020. szeptember. 10. 16:45","title":"Ütközött a kamion, kisoroszlán került elő belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b57e9511-9e42-495b-be21-0817158a9709","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Vigyázni kell, hogy „önző tetteink ne válhassanak végzetessé”– hangoztatta az államfő Gödöllőn.","shortLead":"Vigyázni kell, hogy „önző tetteink ne válhassanak végzetessé”– hangoztatta az államfő Gödöllőn.","id":"20200911_ader_janos_kornyezetvedelem_biodiverzitas_nemzeti_parkok_kihalasi_hullam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b57e9511-9e42-495b-be21-0817158a9709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbee0976-e292-4a18-b753-55df7b128a15","keywords":null,"link":"/zhvg/20200911_ader_janos_kornyezetvedelem_biodiverzitas_nemzeti_parkok_kihalasi_hullam","timestamp":"2020. szeptember. 11. 12:29","title":"Áder: Ha az ember élni akar, körültekintőbben kell bánnia a környezettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Igaz, ez harmada az előző évinek. ","shortLead":"Igaz, ez harmada az előző évinek. ","id":"20200910_A_koronavirus_ellenere_is_106_milliard_forint_lett_a_bankok_profitja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeb6d7f8-8e01-46c9-9e1f-27f79bbab019","keywords":null,"link":"/kkv/20200910_A_koronavirus_ellenere_is_106_milliard_forint_lett_a_bankok_profitja","timestamp":"2020. szeptember. 10. 11:37","title":"A koronavírus ellenére is 106 milliárd forint lett a bankok profitja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f79a9e9-d9a7-4992-9e18-99a96b5a6c84","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Bob Woodward legendás újságíró 18 interjút készített az elnökkel a járvány kitörése óta, könyvéből tanulságos dolgok derülnek ki.","shortLead":"Bob Woodward legendás újságíró 18 interjút készített az elnökkel a járvány kitörése óta, könyvéből tanulságos dolgok...","id":"20200910_Trump_mar_februarban_tudta_mennyire_sulyos_a_koronavirus_megis_elviccelte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f79a9e9-d9a7-4992-9e18-99a96b5a6c84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb08ebf-fcc0-4a77-a03b-6922a5efa985","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200910_Trump_mar_februarban_tudta_mennyire_sulyos_a_koronavirus_megis_elviccelte","timestamp":"2020. szeptember. 10. 12:10","title":"Trump már februárban tudta, mennyire súlyos a koronavírus, mégis elviccelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft szerint ugyanarról a csoportról van szó, amelyik 2016-ban behatolt a demokraták számítógépes rendszereibe, és emaileket szivárogtatott ki.","shortLead":"A Microsoft szerint ugyanarról a csoportról van szó, amelyik 2016-ban behatolt a demokraták számítógépes rendszereibe...","id":"20200911_amerikai_elnokvalasztas_orosz_hackerek_hackertamadas_microsoft","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c834c9f-9855-45e6-ab38-e0cce85b12c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200911_amerikai_elnokvalasztas_orosz_hackerek_hackertamadas_microsoft","timestamp":"2020. szeptember. 11. 05:56","title":"Az amerikai választáshoz kapcsolódó szervezeteket támadtak meg orosz hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Tízezer fölött van az aktív esetek száma Csehországban.","shortLead":"Tízezer fölött van az aktív esetek száma Csehországban.","id":"20200910_csehorszag_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2680d81-84bf-48bc-b97c-8ffb156acba9","keywords":null,"link":"/vilag/20200910_csehorszag_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 10. 08:42","title":"Egymás után két napon lett Csehországban ezernél több új koronavírus-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy volt fideszes alpolgármester sötét ügye, arányaiban is keveset keresnek a tanárok, rendkívüli fővárosi közgyűlés jön hétfőn. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Egy volt fideszes alpolgármester sötét ügye, arányaiban is keveset keresnek a tanárok, rendkívüli fővárosi közgyűlés...","id":"20200911_Radar360_A_kormany_mossa_kezeit_SZFEugyben_29_fertozott_egy_idosotthonban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4db7fd5a-c9cf-4b73-86bf-6c66da66a4ba","keywords":null,"link":"/360/20200911_Radar360_A_kormany_mossa_kezeit_SZFEugyben_29_fertozott_egy_idosotthonban","timestamp":"2020. szeptember. 11. 08:05","title":"Radar360: A kormány mossa kezeit SZFE-ügyben, 29 fertőzött egy idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c2d6e6-2297-4b83-b086-f38533f7a499","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mark Ruttét azért vonták kérdőre, mert szerintük felpuhultak a jogállamisági feltételek az EU-s költségvetés elfogadásakor.","shortLead":"Mark Ruttét azért vonták kérdőre, mert szerintük felpuhultak a jogállamisági feltételek az EU-s költségvetés...","id":"20200910_magyarorszag_holland_mark_rutte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0c2d6e6-2297-4b83-b086-f38533f7a499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"569e5b45-7484-4217-836e-2d375f811b07","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_magyarorszag_holland_mark_rutte","timestamp":"2020. szeptember. 10. 18:08","title":"Magyarország miatt támadták holland képviselők a miniszterelnököt a hágai parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]