[{"available":true,"c_guid":"c4eb2cfc-52ce-47f5-9363-e5857e140083","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csodálatos látni, hogy a gyűlölködésre tudnak értelmesen, intelligensen és szellemesen válaszolni – mondta az SZFE-s hallgatókról Csányi Sándor színész a Facebookon megosztott üzenetében.\r

","shortLead":"Csodálatos látni, hogy a gyűlölködésre tudnak értelmesen, intelligensen és szellemesen válaszolni – mondta az SZFE-s...","id":"20200910_Csanyi_Sandor_Nem_volt_az_ideologiai_kepzes_az_SZFEn_en_azt_se_tudtam_ki_van_kormanyon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4eb2cfc-52ce-47f5-9363-e5857e140083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82171e00-1c6a-42e8-8529-5a74906d4e92","keywords":null,"link":"/elet/20200910_Csanyi_Sandor_Nem_volt_az_ideologiai_kepzes_az_SZFEn_en_azt_se_tudtam_ki_van_kormanyon","timestamp":"2020. szeptember. 10. 09:06","title":"Csányi Sándor: Nem volt ideológiai képzés az SZFE-n, én azt se tudtam, ki van kormányon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a2997b-41f6-4154-ae82-2ab4361eaf84","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A projektben részt vesz az Óbudai Egyetem is, amely az okosbuszok kommunikációs rendszerét tervezi meg. ","shortLead":"A projektben részt vesz az Óbudai Egyetem is, amely az okosbuszok kommunikációs rendszerét tervezi meg. ","id":"20200910_Onjaro_autobuszcsalad_alapjat_fejleszti_az_Ikarus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4a2997b-41f6-4154-ae82-2ab4361eaf84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4407babc-dfb2-4119-9d31-e6ca2b0d0a55","keywords":null,"link":"/cegauto/20200910_Onjaro_autobuszcsalad_alapjat_fejleszti_az_Ikarus","timestamp":"2020. szeptember. 10. 08:33","title":"Önjáró autóbuszcsaládot fejleszt az Ikarus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f55d3722-59cd-4d51-ba1f-b0740100570e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy hete Donald Trump még arról beszélt, hogy nem látott bizonyítékot a mérgezésre, most a külügyminisztere már tudni véli, hogy magas szintű orosz vezetők irányították azt.","shortLead":"Egy hete Donald Trump még arról beszélt, hogy nem látott bizonyítékot a mérgezésre, most a külügyminisztere már tudni...","id":"20200910_navalnij_pompeo_mergezes_usa_orosz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f55d3722-59cd-4d51-ba1f-b0740100570e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d92f45-5c3e-4af3-a573-8df825f3d3bb","keywords":null,"link":"/vilag/20200910_navalnij_pompeo_mergezes_usa_orosz","timestamp":"2020. szeptember. 10. 05:36","title":"Az amerikai külügyminiszter szerint magas szinten döntöttek Navalnij megmérgezéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A cseh kormányfő szerint ugrásszerűen nő az új fertőzöttek száma, mert az emberek egy része elfelejtette, hogy a vírus még mindig köztük van.","shortLead":"A cseh kormányfő szerint ugrásszerűen nő az új fertőzöttek száma, mert az emberek egy része elfelejtette, hogy a vírus...","id":"20200909_babis_csehorszag_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cd3b7df-9969-4483-a6d4-72873f480403","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200909_babis_csehorszag_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 09. 21:58","title":"Babis: Csehországra nehéz ősz vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Igaz, ez harmada az előző évinek. ","shortLead":"Igaz, ez harmada az előző évinek. ","id":"20200910_A_koronavirus_ellenere_is_106_milliard_forint_lett_a_bankok_profitja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeb6d7f8-8e01-46c9-9e1f-27f79bbab019","keywords":null,"link":"/kkv/20200910_A_koronavirus_ellenere_is_106_milliard_forint_lett_a_bankok_profitja","timestamp":"2020. szeptember. 10. 11:37","title":"A koronavírus ellenére is 106 milliárd forint lett a bankok profitja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Tízezer fölött van az aktív esetek száma Csehországban.","shortLead":"Tízezer fölött van az aktív esetek száma Csehországban.","id":"20200910_csehorszag_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2680d81-84bf-48bc-b97c-8ffb156acba9","keywords":null,"link":"/vilag/20200910_csehorszag_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 10. 08:42","title":"Egymás után két napon lett Csehországban ezernél több új koronavírus-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b4aafd-ca17-40a0-95cb-8b5990614571","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Második nekifutásra jött össze a közbeszerzés, nyolc szőnyeggel díszítik a Nándorfehérvári termet és előtereit, valamint a Pázmándy termet.","shortLead":"Második nekifutásra jött össze a közbeszerzés, nyolc szőnyeggel díszítik a Nándorfehérvári termet és előtereit...","id":"20200910_szonyeg_parlament_kozbeszerzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58b4aafd-ca17-40a0-95cb-8b5990614571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9b59f3-c6c0-4a33-bb18-6fb9b566f507","keywords":null,"link":"/kkv/20200910_szonyeg_parlament_kozbeszerzes","timestamp":"2020. szeptember. 10. 07:15","title":"135 millió forintért vesznek szőnyegeket a Parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77b3b6f7-1a41-4cf4-a88a-7a9606db5604","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egyértelmű, hogy a Fidesz számára \"csak 22 van\" – céloz a következő választásra a főpolgármester a kormány és Budapest viszonyát boncolgatva. Van-e kitörési pont az önkormányzatoktól elvont bevételek okozta csapdából? Milyen lesz az Airbnb-szabályozás, miért is van dugó és lesz-e valaha egységes parkolási rendszer? M. Kiss Csaba faggatja Karácsony Gergelyt. ","shortLead":"Egyértelmű, hogy a Fidesz számára \"csak 22 van\" – céloz a következő választásra a főpolgármester a kormány és Budapest...","id":"20200910_Karacsony_Gergely_a_HVG_Teraszon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77b3b6f7-1a41-4cf4-a88a-7a9606db5604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5eef96f-b474-43c9-a8de-136fde56e59c","keywords":null,"link":"/360/20200910_Karacsony_Gergely_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. szeptember. 10. 19:00","title":"\"Annyira nem vagyunk hülyék, hogy ezt ne tudjuk elmagyarázni\" – Karácsony Gergely a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]