2020. szeptember. 11. 07:49 Serdült Viktória Itthon

A miniszterelnök szerint a járvány második hullámában az lesz a lényeg, hogy működjön az ország, ez volt a fő üzenete a nemzeti konzultációnak. Továbbra is az időseket kell védeni, ingyenes lesz az influenza elleni védőoltás is, de konkrét belső korlátozásokat nem jelentett be. Orbán Viktor azt ígérte, a következő hetekben többet fog kommunikálni, és visszamegy Facebook-huszárnak.