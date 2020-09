Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7796c1c1-c667-43ab-a948-30a959c321c4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A közétkeztetésre kiírt közbeszerzési kiírást is megszüntette a hatóság. A polgármester politikai motivációt sejt a döntés mögött.","shortLead":"A közétkeztetésre kiírt közbeszerzési kiírást is megszüntette a hatóság. A polgármester politikai motivációt sejt...","id":"20200910_jozsefvaros_kozbeszerzesi_hatosag_piko_andras_kozetkeztetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7796c1c1-c667-43ab-a948-30a959c321c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5672871-f1da-4620-a9c4-7541fe1b8de5","keywords":null,"link":"/kkv/20200910_jozsefvaros_kozbeszerzesi_hatosag_piko_andras_kozetkeztetes","timestamp":"2020. szeptember. 10. 18:50","title":"10 millió forintra büntette Józsefvárost a Közbeszerzési Hatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4de63c3-2496-4183-ae96-e86b72261edb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"El kell halasztaniuk a péntekre tervezett premiert.","shortLead":"El kell halasztaniuk a péntekre tervezett premiert.","id":"20200911_Koronavirusos_a_debreceni_szinhaz_egyik_munkatarsa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4de63c3-2496-4183-ae96-e86b72261edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caed48df-04b6-4398-b049-d63672f58045","keywords":null,"link":"/elet/20200911_Koronavirusos_a_debreceni_szinhaz_egyik_munkatarsa","timestamp":"2020. szeptember. 11. 07:30","title":"Koronavírusos a debreceni színház egyik munkatársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2586431d-300e-4ba3-9af2-caa12b681b3d","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Köszönhetően a lazuló fegyelemnek és az ellentmondásos kormányzati iránymutatásoknak, a koronavírusos megbetegedések száma már e hét végére meghaladhatja a tavaszit. Közben az Emmi közlése ellenére ismét a védőeszközök hiányára panaszkodnak számos egészségügyi intézményben.","shortLead":"Köszönhetően a lazuló fegyelemnek és az ellentmondásos kormányzati iránymutatásoknak, a koronavírusos megbetegedések...","id":"202037__berobbant_ajarvany__multba_nezo_hatalom__teszt__karokozok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2586431d-300e-4ba3-9af2-caa12b681b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e10ff20-2ba0-4873-9ea2-2d4942d66b4a","keywords":null,"link":"/360/202037__berobbant_ajarvany__multba_nezo_hatalom__teszt__karokozok","timestamp":"2020. szeptember. 10. 16:00","title":"Fogytán a vésztartalék: több kórházban már most nincs elég védőeszköz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy volt fideszes alpolgármester sötét ügye, arányaiban is keveset keresnek a tanárok, rendkívüli fővárosi közgyűlés jön hétfőn. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Egy volt fideszes alpolgármester sötét ügye, arányaiban is keveset keresnek a tanárok, rendkívüli fővárosi közgyűlés...","id":"20200911_Radar360_A_kormany_mossa_kezeit_SZFEugyben_29_fertozott_egy_idosotthonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4db7fd5a-c9cf-4b73-86bf-6c66da66a4ba","keywords":null,"link":"/360/20200911_Radar360_A_kormany_mossa_kezeit_SZFEugyben_29_fertozott_egy_idosotthonban","timestamp":"2020. szeptember. 11. 08:05","title":"Radar360: A kormány mossa kezeit SZFE-ügyben, 29 fertőzött egy idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50a29023-bf03-445b-99e4-5c92a1341e74","c_author":"Ballai Vince - Ká Zoltán","category":"itthon","description":"Ki a koronavírus veszélyességét vitatja, ki gazdasági hatásai miatt kritizálja, ki az emberek szándékos megtévesztésének tartja a járványveszély miatti intézkedéseket annak a demonstrációnak a résztvevői közül, amelyen a normális életet követelték. Azért többüknél volt maszk is. Aznap Kásler Miklós miniszter Facebook-posztban ítélte el a vírustagadó egészségügyi véleményformálókat. Videós riport a Covid 9.11 demonstrációról a Szabadság térről. ","shortLead":"Ki a koronavírus veszélyességét vitatja, ki gazdasági hatásai miatt kritizálja, ki az emberek szándékos...","id":"20200912_koronavirus_koronavirusjarvany_covid_911_demonstracio_a_jarvanyintezkedesek_ellen_dr_godeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50a29023-bf03-445b-99e4-5c92a1341e74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92684b8-129d-44a1-b0d4-d2d0a88d6ff9","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_koronavirus_koronavirusjarvany_covid_911_demonstracio_a_jarvanyintezkedesek_ellen_dr_godeny","timestamp":"2020. szeptember. 12. 09:30","title":"\"Nem vagyok kutya, és nem akarok maszkban járni\" - így tüntettek a vírustagadók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bankoknak fel kell készülniük arra, hogy ha úgy alakul, akkor ne személyesen, hanem írásban tudják a panaszos ügyeket intézni ,és a jelzáloghitelekhez szükséges dokumentumokat is tudják fogadni személyes találkozás nélkül.","shortLead":"A bankoknak fel kell készülniük arra, hogy ha úgy alakul, akkor ne személyesen, hanem írásban tudják a panaszos ügyeket...","id":"20200910_mnb_bankok_masodik_hullam_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"232a9c3a-250c-47c5-85fb-7e931590d01d","keywords":null,"link":"/kkv/20200910_mnb_bankok_masodik_hullam_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 10. 11:42","title":"Arra készíti fel az MNB a bankokat, mi lenne, ha a kormány újabb nyitvatartási korlátozást vezetne be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b14dff-c34d-4213-9c52-b236b71fc8f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Öt év alatt tízszer annyi esetben tett javaslatot büntetésre az EU Csalás Elleni Hivatala, mint az uniós átlag.","shortLead":"Öt év alatt tízszer annyi esetben tett javaslatot büntetésre az EU Csalás Elleni Hivatala, mint az uniós átlag.","id":"20200910_OLAF_Magyarorszagon_csaljak_el_az_unios_penzek_legnagyobb_hanyadat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69b14dff-c34d-4213-9c52-b236b71fc8f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cbe340a-a49d-468b-b9cd-4a02de3a60b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200910_OLAF_Magyarorszagon_csaljak_el_az_unios_penzek_legnagyobb_hanyadat","timestamp":"2020. szeptember. 10. 15:12","title":"OLAF: Magyarországon csalják el az uniós pénzek legnagyobb hányadát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d49d56a8-3d74-44d5-96c8-2775e21c1fe3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kilakoltatott emberek, áramkimaradások, mértéktelen pusztítás, elviselhetetlen hőmérséklet – így pusztít tűzvész Kaliforniában.","shortLead":"Kilakoltatott emberek, áramkimaradások, mértéktelen pusztítás, elviselhetetlen hőmérséklet – így pusztít tűzvész...","id":"20200911_kalifornia_erdotuz_tuzvesz_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d49d56a8-3d74-44d5-96c8-2775e21c1fe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c6a578-4408-45a3-8ae3-e09058a36a2a","keywords":null,"link":"/zhvg/20200911_kalifornia_erdotuz_tuzvesz_klimavaltozas","timestamp":"2020. szeptember. 11. 11:10","title":"A kaliforniai erdőtüzek megmutatják, mit jelent ránk nézve a klímaváltozás – galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]