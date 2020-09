Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d59efe9c-3a7c-4476-bbc6-9515f35acff9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ismeretlen támadó piszkított bele többször is a hódmezővásárhelyi fürdő vízébe, a Duma Aktuál megvizsgálta, mi állhat a háttérben. Politikai támadás vagy csak romlott a tejföl a lángoson a büfében? ","shortLead":"Ismeretlen támadó piszkított bele többször is a hódmezővásárhelyi fürdő vízébe, a Duma Aktuál megvizsgálta, mi állhat...","id":"20200914_Duma_Aktual_Vasarhelyi_kakafantom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d59efe9c-3a7c-4476-bbc6-9515f35acff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbcafb88-b974-4527-8153-71053faafcfe","keywords":null,"link":"/360/20200914_Duma_Aktual_Vasarhelyi_kakafantom","timestamp":"2020. szeptember. 14. 19:00","title":"Duma Aktuál: Öngyilkos merénylő lehet a vásárhelyi kakifantom ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb49ff3-1492-4ab3-8e9e-244f534c1260","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint a következő 18 hónapban egyesül majd az Nvidia és az ARM Holdings, ám erre előbb az amerikai, az európai, a brit és a kínai versenyhatóságnak is rá kell bólintania.","shortLead":"A tervek szerint a következő 18 hónapban egyesül majd az Nvidia és az ARM Holdings, ám erre előbb az amerikai...","id":"20200914_nvidia_arm_softbank_felvasarlas_prcesszor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=deb49ff3-1492-4ab3-8e9e-244f534c1260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82bb5b17-bfb5-44ce-bad3-272c26b82898","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_nvidia_arm_softbank_felvasarlas_prcesszor","timestamp":"2020. szeptember. 14. 09:33","title":"Az Nvidia felvásárolja az ARM-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c3fb2fb-adcd-4a03-ac93-9b140078b4c8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Tízezrek vonulnak Minszkben és Fehéroroszország több más városában a választási csalás gyanújába keveredett Lukasenka elnök lemondását követelve. És ez nagyon nem tetszik a rohamrendőröknek. ","shortLead":"Tízezrek vonulnak Minszkben és Fehéroroszország több más városában a választási csalás gyanújába keveredett Lukasenka...","id":"20200913_Minszk_tuntetes_tomegoszlatas_Feheroroszorszag_Lukasenka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c3fb2fb-adcd-4a03-ac93-9b140078b4c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92297706-374e-49d2-a7d4-ea6a7099bec5","keywords":null,"link":"/vilag/20200913_Minszk_tuntetes_tomegoszlatas_Feheroroszorszag_Lukasenka","timestamp":"2020. szeptember. 13. 14:50","title":"Rohamrendőrök kergetik szét a Lukasenka ellen tüntető tömegeket Fehéroroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952e1431-3508-4948-a673-3c120da289ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"42 százaléknak pedig csökkent a bevétele a Publicus Intézet felmérése szerint.","shortLead":"42 százaléknak pedig csökkent a bevétele a Publicus Intézet felmérése szerint.","id":"20200915_koronavirus_gazdasagi_vaslag_csokkeno_fizetesek_publicus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=952e1431-3508-4948-a673-3c120da289ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec01d6d6-883a-47ec-b0cf-2e0ab959280a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200915_koronavirus_gazdasagi_vaslag_csokkeno_fizetesek_publicus","timestamp":"2020. szeptember. 15. 11:10","title":"Publicus: A magyarok 15 százaléka elveszítette a munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2817dd9c-220f-4b75-a601-4024abc139c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nagy mennyiségű készpénz több okból is rossz az államnak, de mégis ezt használjuk.","shortLead":"A nagy mennyiségű készpénz több okból is rossz az államnak, de mégis ezt használjuk.","id":"20200914_keszpenzallomany_mnb_2020aug","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2817dd9c-220f-4b75-a601-4024abc139c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf0e8b7f-5b7f-4d5b-82be-28455953bcb7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200914_keszpenzallomany_mnb_2020aug","timestamp":"2020. szeptember. 14. 15:46","title":"A magyarok nem bírnak ellenállni a készpénz csábításának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd366b11-d1fc-4189-93c3-51ea19c89e2c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem lehet rossz most római diáknak lenni. ","shortLead":"Nem lehet rossz most római diáknak lenni. ","id":"20200915_Okori_romok_kozott_tartjak_meg_a_tanorakat_Romaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd366b11-d1fc-4189-93c3-51ea19c89e2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7c1ae8-be83-4cbe-9179-e6e0ce5d697d","keywords":null,"link":"/elet/20200915_Okori_romok_kozott_tartjak_meg_a_tanorakat_Romaban","timestamp":"2020. szeptember. 15. 10:40","title":"Ókori romok között tarthatják meg a tanórákat Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b21c2e66-e091-4dd8-8f12-f0a79089546f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Fontos most felszólalnunk, hiszen az egyetemi autonómia védelme olyan erkölcsi feladat, mely keresztény-keresztyén és világi értékeket magunkénak vallókként is közös ügyünk.\"","shortLead":"\"Fontos most felszólalnunk, hiszen az egyetemi autonómia védelme olyan erkölcsi feladat, mely keresztény-keresztyén és...","id":"20200914_A_Karoli_Gaspar_Reformatus_Egyetem_polgarai_is_kiallnak_az_SZFE_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b21c2e66-e091-4dd8-8f12-f0a79089546f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc85528-e896-47ed-b4c3-dd9cc09b538d","keywords":null,"link":"/elet/20200914_A_Karoli_Gaspar_Reformatus_Egyetem_polgarai_is_kiallnak_az_SZFE_mellett","timestamp":"2020. szeptember. 14. 11:32","title":"A Károli Gáspár Református Egyetem polgárai is kiállnak az SZFE mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49ac05c-b916-4334-bd5f-58ab133ccca9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kijöttek a friss GDP-adatok a G20-ak gazdaságairól. ","shortLead":"Kijöttek a friss GDP-adatok a G20-ak gazdaságairól. ","id":"20200914_Az_egesz_vilag_melyrepulesben_Kina_azonban_koszoni_szepen_jol_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e49ac05c-b916-4334-bd5f-58ab133ccca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b0c4b9-17f0-4247-b364-16040e738ef3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200914_Az_egesz_vilag_melyrepulesben_Kina_azonban_koszoni_szepen_jol_van","timestamp":"2020. szeptember. 14. 14:44","title":"Az egész világ mélyrepülésben, Kína azonban köszöni szépen, jól van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]