Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz-frakcióülésről posztolt egy fotót, hogy "parlamenti seregszemle. A Fidesz–KDNP készen áll."

A kormányfő szerdán (és egyébként is) nagyon ráment a háborús retorikára. Délután, amikor kormányülés döntéseiről számolt be, emlegetett egy csatát, amit az első hullám ellen nyertünk, illetve haditervet, amivel meg kívánják védeni az időseket a második hullámban. Most lezajlott a seregszemle, de még van a napból több mint négy óra, bármi lehet.