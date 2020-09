Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b46a8a9d-c364-4f82-b9ff-0ce6e8dcc2de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az iskolából eddig huszonegy tanuló és kilenc tanár koronavírus-tesztje lett pozitív.","shortLead":"Az iskolából eddig huszonegy tanuló és kilenc tanár koronavírus-tesztje lett pozitív.","id":"20200918_Leteszteltek_az_egesz_iskolat_hetfotol_csak_az_alsosok_es_az_ovisok_jarhatnak_be","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b46a8a9d-c364-4f82-b9ff-0ce6e8dcc2de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d429c1-5532-4133-bfc9-cb1b0bf9549f","keywords":null,"link":"/elet/20200918_Leteszteltek_az_egesz_iskolat_hetfotol_csak_az_alsosok_es_az_ovisok_jarhatnak_be","timestamp":"2020. szeptember. 18. 11:44","title":"Hétfőtől csak az alsósok és az ovisok járhatnak be Lauder Javne Iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"114affba-9d2b-45c2-9e59-a525f47281f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Körülbelül egy évvel a watchOS 6 debütálása után itt a következő okosórás operációs rendszer, a watchOS 7. Ennyi idő bőven elég volt arra, hogy valóban nagy frissítésre számítsunk.","shortLead":"Körülbelül egy évvel a watchOS 6 debütálása után itt a következő okosórás operációs rendszer, a watchOS 7. Ennyi idő...","id":"20200918_apple_watch_watchos7_ujdonsagok_uj_funkciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=114affba-9d2b-45c2-9e59-a525f47281f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71009765-0bf5-4fd0-82b5-48dee183cee0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200918_apple_watch_watchos7_ujdonsagok_uj_funkciok","timestamp":"2020. szeptember. 18. 16:33","title":"Sok izgalmas funkcióval érkezett meg a watchOS 7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A brit kormánytöbbség kész felülírni a kilépési megállapodást – az amerikai demokraták és az EU szerint is súlyos következményei lehetnek ennek. ","shortLead":"A brit kormánytöbbség kész felülírni a kilépési megállapodást – az amerikai demokraták és az EU szerint is súlyos...","id":"20200917_Ossztuz_Boris_Johnsonra_a_Brexitmegallapodast_feluliro_torveny_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b563939-b1d8-4327-8536-7e6a0290ba93","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200917_Ossztuz_Boris_Johnsonra_a_Brexitmegallapodast_feluliro_torveny_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 17. 15:50","title":"Össztűz Boris Johnsonra a Brexit-megállapodást felülíró törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b2e8a9d-6b58-4ae5-a42a-f2784c6d9236","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A labdarúgó korábbi klubjához, a DVSC-hez szerződhet.","shortLead":"A labdarúgó korábbi klubjához, a DVSC-hez szerződhet.","id":"20200918_Dzsudzsak_Balazs_DVSC_magyar_masodosztaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b2e8a9d-6b58-4ae5-a42a-f2784c6d9236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f7fa0c-d254-4699-ae3d-9d0e860ede52","keywords":null,"link":"/sport/20200918_Dzsudzsak_Balazs_DVSC_magyar_masodosztaly","timestamp":"2020. szeptember. 18. 15:16","title":"Dzsudzsák a magyar másodosztályban folytathatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13379211-5d76-45a4-b205-c01757d2d9fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Nemzeti Bank 42 millió forintos bírságot szabott ki a Vöröskő Kft.-re. Az Euronics áruházak üzemeltetőjénél az áruhitelezési gyakorlatok voltak problémásak, egyebek mellett nem nyújtottak megfelelő tájékoztatást a fogyasztóknak.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank 42 millió forintos bírságot szabott ki a Vöröskő Kft.-re. Az Euronics áruházak üzemeltetőjénél...","id":"20200917_euronics_vorosko_mnb_ellenorzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13379211-5d76-45a4-b205-c01757d2d9fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e432ee67-a25c-474c-9556-70efa1915df9","keywords":null,"link":"/kkv/20200917_euronics_vorosko_mnb_ellenorzes","timestamp":"2020. szeptember. 17. 10:53","title":"Komoly problémákat talált a magyar Euronics áruházak üzemeltetőjénél a felügyelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"491f0074-51c1-480b-ae07-78960dff462e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A több mint egy hetes hadgyakorlaton páncélosok és harci helikopterek is részt vesznek.","shortLead":"A több mint egy hetes hadgyakorlaton páncélosok és harci helikopterek is részt vesznek.","id":"20200917_Hadgyakorlat_Ukrajnaban_Egyesult_Allamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=491f0074-51c1-480b-ae07-78960dff462e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38298085-4bc2-4edc-a42c-7cabd054aa54","keywords":null,"link":"/vilag/20200917_Hadgyakorlat_Ukrajnaban_Egyesult_Allamok","timestamp":"2020. szeptember. 17. 21:55","title":"Hadgyakorlat kezdődött Nyugat-Ukrajnában az Egyesült Államok vezetésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Transzlációs Medicina Alapítvány kuratóriumának elnöke, Hegyi Péter szerint tulajdonképpen hat nővér kéne egy intenzív ágyra, jelenleg ennek a közelében sem járunk.","shortLead":"A Transzlációs Medicina Alapítvány kuratóriumának elnöke, Hegyi Péter szerint tulajdonképpen hat nővér kéne...","id":"20200916_lelegeztetogep_szemelyzet_szakapolo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d94190c5-8d2b-48d1-9f5a-a943eceac0fd","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_lelegeztetogep_szemelyzet_szakapolo","timestamp":"2020. szeptember. 16. 18:30","title":"Mindegy, hány lélegeztetőgépünk van, ha nincs hozzá szakember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b2bb579-ae1a-4f6b-9c86-292476391fa3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Magyarországon nem csak a jogállamiság van rendben, de nincs semmi látnivaló az Index és az SZFE ügyében sem – állította a miniszter az osztrák lapnak.","shortLead":"Magyarországon nem csak a jogállamiság van rendben, de nincs semmi látnivaló az Index és az SZFE ügyében sem –...","id":"20200918_Die_Presse_Gulyas_Gergely_meghokkenti_Europat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b2bb579-ae1a-4f6b-9c86-292476391fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b16588d0-18d3-40a6-99f2-bd2ebb40ed29","keywords":null,"link":"/360/20200918_Die_Presse_Gulyas_Gergely_meghokkenti_Europat","timestamp":"2020. szeptember. 18. 08:30","title":"Gulyás Gergely a Die Pressének: Nincsnek jogállami problémák, a Fidesz maradna a Néppártban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]