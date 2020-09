Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f599c358-ff8b-4d97-93a4-b47c0fd8e6b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány miatt elmaradó felszólalások helyett egy esszét írt a miniszterelnök, amiben főként azt magyarázta, mi a baj a liberálisokkal, négyszer is libernyáknak nevezve őket. Orbán hosszú koronavírus elleni védekezést ígért, és elkezdte készíteni szavazóit a 2022-es nagy ütközetre.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt elmaradó felszólalások helyett egy esszét írt a miniszterelnök, amiben főként azt...","id":"20200921_Orban_2022_tavaszan_valasztas_lesz_Addig_vedekezes_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f599c358-ff8b-4d97-93a4-b47c0fd8e6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e39b6170-d743-497f-a0c0-6bdbb9ddcd0d","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_Orban_2022_tavaszan_valasztas_lesz_Addig_vedekezes_lesz","timestamp":"2020. szeptember. 21. 06:27","title":"Orbán: \"2022 tavaszán választás lesz. Addig védekezés lesz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e52488-8499-46a8-bbb3-d834c7c5bf04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mai nappal 675-re nőtt a koronavírus-járvány miatt elhunytak száma, újra tájékoztattak Müller Cecíliáék.","shortLead":"A mai nappal 675-re nőtt a koronavírus-járvány miatt elhunytak száma, újra tájékoztattak Müller Cecíliáék.","id":"20200919_Leszneke_ujabb_korlatozasok_Visszatert_az_operativ_torzs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21e52488-8499-46a8-bbb3-d834c7c5bf04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29494dd8-06a9-4e64-a87b-71b7e488f6aa","keywords":null,"link":"/itthon/20200919_Leszneke_ujabb_korlatozasok_Visszatert_az_operativ_torzs","timestamp":"2020. szeptember. 19. 12:57","title":"Itt a második hullám, visszatért az operatív törzs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5680477e-178d-4785-b0c0-8995b22fab72","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Ökológiai Kutatóközpont, a Stockholm Egyetem és az ELTE Etológia Tanszék munkatársai evolúciós megközelítésben vizsgálják a kutyafajták viselkedését, azt kutatják, hogy mely fajták játékosabbak és ennek milyen evolúciós okai lehetnek. Legújabb eredményeikről a Royal Society Biology Letters című szakfolyóiratban jelent meg beszámoló.","shortLead":"Az Ökológiai Kutatóközpont, a Stockholm Egyetem és az ELTE Etológia Tanszék munkatársai evolúciós megközelítésben...","id":"20200919_kutyafajtak_viselkedese_jatekossaga_elte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5680477e-178d-4785-b0c0-8995b22fab72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35891474-e641-4f0b-82f5-a6de6bfed6bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200919_kutyafajtak_viselkedese_jatekossaga_elte","timestamp":"2020. szeptember. 19. 12:03","title":"138 kutyafajta játékosságát vizsgálják, hogy elcsípjék, hogyan zajlik fajon belül az evolúció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4151292d-e06f-428c-ac5e-545aa0254ce6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A táplálkozás és a tréning nem védi az idős kutyákat a szellemi leépüléstől – állapították meg a Bécsi Állatorvosi Egyetem kutatói.","shortLead":"A táplálkozás és a tréning nem védi az idős kutyákat a szellemi leépüléstől – állapították meg a Bécsi Állatorvosi...","id":"20200920_idos_kutyak_elbutulasa_trening_taplalkozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4151292d-e06f-428c-ac5e-545aa0254ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c99dc93-075a-4eb6-a31a-277ed7c6dbbc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200920_idos_kutyak_elbutulasa_trening_taplalkozas","timestamp":"2020. szeptember. 20. 18:03","title":"Azt már tudjuk, mi nem védi meg az öreg kutyákat az elbutulástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daad4324-fb06-4fae-b0d0-98c0b141226b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az olasz cég munkatársai átlagosan bruttó 2100 eurós bónuszhoz jutnak a pandémia alatt is.","shortLead":"Az olasz cég munkatársai átlagosan bruttó 2100 eurós bónuszhoz jutnak a pandémia alatt is.","id":"20200919_nutella_ferrero_bonusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daad4324-fb06-4fae-b0d0-98c0b141226b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b219484-6dc8-4949-bb16-be6742768279","keywords":null,"link":"/kkv/20200919_nutella_ferrero_bonusz","timestamp":"2020. szeptember. 19. 14:24","title":"Csaknem hatezer dolgozójának fizet busás bónuszt a Nutella gyártója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab89502-04f7-47f3-9edd-6a9578155093","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb intézkedéseket jelentett be a kormányfő a koronavírus elleni küzdelem jegyében, bár sokan kételkednek, hogy ez a jó irány. Matolcsy György új lakáshitelt talált ki, a főváros pedig új szintre emelte a biciklis kalandtúrákat. Megállhat a sertéshús árának emelkedése. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Újabb intézkedéseket jelentett be a kormányfő a koronavírus elleni küzdelem jegyében, bár sokan kételkednek...","id":"20200920_es_akkor_inflacio_soteu_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aab89502-04f7-47f3-9edd-6a9578155093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb9207cb-a9fc-4cbe-a7d8-c7e074be453e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_es_akkor_inflacio_soteu_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 20. 07:00","title":"És akkor kiderült: a magyaroknak a Balaton se a Riviéra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efccc73b-4f02-4a58-a46c-fdb56dec0a02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyszínre már kivonultak a tűzoltók.","shortLead":"A helyszínre már kivonultak a tűzoltók.","id":"20200919_szabadsag_hid_tuzolto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efccc73b-4f02-4a58-a46c-fdb56dec0a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23d02082-1391-4c4f-aa94-f62fa280a6fa","keywords":null,"link":"/itthon/20200919_szabadsag_hid_tuzolto","timestamp":"2020. szeptember. 19. 21:08","title":"Felmászott egy ember a Szabadság hídra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Két személyautó ütközött össze.","shortLead":"Két személyautó ütközött össze.","id":"20200921_Halalos_baleset_tortent_a_74es_fouton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07620027-5d8f-48c3-ad71-048ecc81a683","keywords":null,"link":"/cegauto/20200921_Halalos_baleset_tortent_a_74es_fouton","timestamp":"2020. szeptember. 21. 08:32","title":"Halálos baleset történt a 74-es főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]