[{"available":true,"c_guid":"f5d4537e-4232-48ad-9601-6082c95c3da2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az U21-es válogatottal játszottak volna holnap edzőmeccset, az elmarad.","shortLead":"Az U21-es válogatottal játszottak volna holnap edzőmeccset, az elmarad.","id":"20200902_A_budafoki_NB_Ies_futballklubnal_is_megjelent_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5d4537e-4232-48ad-9601-6082c95c3da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31c70d59-ef3f-40fe-a444-8fe544e3116c","keywords":null,"link":"/sport/20200902_A_budafoki_NB_Ies_futballklubnal_is_megjelent_a_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 02. 20:26","title":"A budafoki NB I-es futballklubnál is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d5e7b66-92ee-4a3b-b548-a16be1bfcd08","c_author":"CMS Budapest","category":"brandcontent","description":"Bár napjainkban a digitalizáció alapvetően szabja át a munkaköröket és a munkahelyi folyamatokat, a digitális aláírások és elektronikus szerződések még mindig sok vállalat számára jelentenek szürke foltot. Holott a digitális szerződéskötés fontosabb, mint valaha – a COVID-19 alatti időszakban óriási lett az igény arra, hogy a cégek úgy köthessenek szerződéseket, hogy a szerződő felek távol vannak egymástól, de a folyamat a jövőben is egyre nagyobb szerepet fog játszani az üzleti életben. A digitális aláírások nehézségeiről, lehetőségeiről és megoldásairól dr. Petrányi Dórával és dr. Horváth Katalinnal, a CMS Budapest szakembereivel beszélgettünk. ","shortLead":"Bár napjainkban a digitalizáció alapvetően szabja át a munkaköröket és a munkahelyi folyamatokat, a digitális aláírások...","id":"20200805_Elore_a_jovobe__Igy_valtsunk_elektronikus_alairasra_CMS_Budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d5e7b66-92ee-4a3b-b548-a16be1bfcd08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f71e8f-577d-44cc-825b-f1b42977a81a","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200805_Elore_a_jovobe__Igy_valtsunk_elektronikus_alairasra_CMS_Budapest","timestamp":"2020. szeptember. 04. 10:30","title":"Már Ön is aláírhat a világ másik végéről: tények és tévhitek az e-aláírásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76637d1c-4742-4006-bec3-21573f98b905","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy eljárás indult, az ügyben egyelőre nincs gyanúsított.","shortLead":"Egy eljárás indult, az ügyben egyelőre nincs gyanúsított.","id":"20200903_Nem_hallgattak_meg_ki_Meszaros_Lorincet_a_tihanyi_gyumolcsoskert_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76637d1c-4742-4006-bec3-21573f98b905&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ac3596-bbf8-4319-b9e4-3177be180498","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200903_Nem_hallgattak_meg_ki_Meszaros_Lorincet_a_tihanyi_gyumolcsoskert_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 03. 14:15","title":"Büntetőeljárás indult a tihanyi természetkárosítás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavasszal még többnyire a kockázati csoportba tartozókat fertőzött meg a kórokozó, most már inkább a fiatalabbak között terjed.","shortLead":"Tavasszal még többnyire a kockázati csoportba tartozókat fertőzött meg a kórokozó, most már inkább a fiatalabbak között...","id":"20200904_nnk_koronavirus_jarvany_fertozes_atlageletkor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab6c95e-b692-4444-b6ec-2fe74a7c38e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_nnk_koronavirus_jarvany_fertozes_atlageletkor","timestamp":"2020. szeptember. 04. 08:12","title":"NNK: 26 év az új koronavírus-fertőzöttek átlagéletkora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"192124b1-475b-4a84-bbcf-1d68d37e70c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármesteri hivatal bezárt, a dolgozók házi karanténban vannak.","shortLead":"A polgármesteri hivatal bezárt, a dolgozók házi karanténban vannak.","id":"20200903_koronavirus_lakitelek_madari_robert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=192124b1-475b-4a84-bbcf-1d68d37e70c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0d7a1d7-fc19-43e3-8f28-68b8605ccecc","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_koronavirus_lakitelek_madari_robert","timestamp":"2020. szeptember. 03. 17:35","title":"Megfertőződött a lakiteleki polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9da0ba4f-fe5e-4cd5-81cb-ec03624dbdcf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem Hallgatói Önkormányzata ezzel fejezte ki szolidaritását az SZFE diákjaival és tanáraival.","shortLead":"Az egyetem Hallgatói Önkormányzata ezzel fejezte ki szolidaritását az SZFE diákjaival és tanáraival.","id":"20200902_szfe_peticio_szalag_kepzomuveszeti_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9da0ba4f-fe5e-4cd5-81cb-ec03624dbdcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a66f10a5-44d6-4e0b-9e90-5b871c3aa243","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_szfe_peticio_szalag_kepzomuveszeti_egyetem","timestamp":"2020. szeptember. 02. 18:15","title":"Piros-fehér szalagok kerültek a Képzőművészeti Egyetemre is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369d0dc8-8747-4a7d-aa2e-55768d17d46a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az okosórák elterjedése kissé háttérbe szorította a napi aktivitást követő fitnesz-karkötőket, ez nem jelenti azt, hogy ne keresnék sokan ez utóbbi eszközöket is. Rájuk gondolt újdonságával a Samsung.","shortLead":"Bár az okosórák elterjedése kissé háttérbe szorította a napi aktivitást követő fitnesz-karkötőket, ez nem jelenti azt...","id":"20200904_samsung_galaxy_fit2_fitneszkarkoto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=369d0dc8-8747-4a7d-aa2e-55768d17d46a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e370949-ed94-4e9f-a5a2-df8073a66fe3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_samsung_galaxy_fit2_fitneszkarkoto","timestamp":"2020. szeptember. 04. 13:33","title":"Két hétig bírja egy feltöltéssel a Samsung új fitneszkarkötője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"112aef20-9034-4cfe-b987-2006589d0913","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kránitz Krisztián villájáról hírt adó képviselőt rabosították az ügy miatt.","shortLead":"A Kránitz Krisztián villájáról hírt adó képviselőt rabosították az ügy miatt.","id":"20200902_villa_momentum_kispest_kranitz_krisztian","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=112aef20-9034-4cfe-b987-2006589d0913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"168cd9c3-32a4-4489-b227-582afd1b03f0","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_villa_momentum_kispest_kranitz_krisztian","timestamp":"2020. szeptember. 02. 15:44","title":"Petíciót indít a Momentum a korrupciógyanúba keveredett kispesti vagyonkezelő lemondásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]