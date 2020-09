Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4151292d-e06f-428c-ac5e-545aa0254ce6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A táplálkozás és a tréning nem védi az idős kutyákat a szellemi leépüléstől – állapították meg a Bécsi Állatorvosi Egyetem kutatói.","shortLead":"A táplálkozás és a tréning nem védi az idős kutyákat a szellemi leépüléstől – állapították meg a Bécsi Állatorvosi...","id":"20200920_idos_kutyak_elbutulasa_trening_taplalkozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4151292d-e06f-428c-ac5e-545aa0254ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c99dc93-075a-4eb6-a31a-277ed7c6dbbc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200920_idos_kutyak_elbutulasa_trening_taplalkozas","timestamp":"2020. szeptember. 20. 18:03","title":"Azt már tudjuk, mi nem védi meg az öreg kutyákat az elbutulástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef4f8418-7d77-45c0-87cf-15e9d09f6931","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Minőségi anyagokkal, letisztult dizájnnal és új funkciókkal érkezett meg a kínai gyártó hosszú üzemidejű órája, melyre a zárt rendszer miatt továbbra sem tölthetők le új alkalmazások. ","shortLead":"Minőségi anyagokkal, letisztult dizájnnal és új funkciókkal érkezett meg a kínai gyártó hosszú üzemidejű órája, melyre...","id":"20200920_huawei_watch_gt_2_pro_okosora_teszt_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef4f8418-7d77-45c0-87cf-15e9d09f6931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc05e03-6460-4a13-a2f7-5dd6251b3ad1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200920_huawei_watch_gt_2_pro_okosora_teszt_velemeny","timestamp":"2020. szeptember. 20. 16:00","title":"Mit tud a Huawei legjobb órája? Teszten a Watch GT 2 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f599c358-ff8b-4d97-93a4-b47c0fd8e6b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány miatt elmaradó felszólalások helyett egy esszét írt a miniszterelnök, amiben főként azt magyarázta, mi a baj a liberálisokkal, négyszer is libernyáknak nevezve őket. Orbán hosszú koronavírus elleni védekezést ígért, és elkezdte készíteni szavazóit a 2022-es nagy ütközetre.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt elmaradó felszólalások helyett egy esszét írt a miniszterelnök, amiben főként azt...","id":"20200921_Orban_2022_tavaszan_valasztas_lesz_Addig_vedekezes_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f599c358-ff8b-4d97-93a4-b47c0fd8e6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e39b6170-d743-497f-a0c0-6bdbb9ddcd0d","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_Orban_2022_tavaszan_valasztas_lesz_Addig_vedekezes_lesz","timestamp":"2020. szeptember. 21. 06:27","title":"Orbán: \"2022 tavaszán választás lesz. Addig védekezés lesz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59133a29-4e76-439d-9fbb-7a4c3d88dead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor reggeli esszéje után a parlamentben is beszélt.","shortLead":"Orbán Viktor reggeli esszéje után a parlamentben is beszélt.","id":"20200921_nyitobeszed_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59133a29-4e76-439d-9fbb-7a4c3d88dead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf51501a-8ca1-4938-8442-52127d6d7a48","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_nyitobeszed_parlament","timestamp":"2020. szeptember. 21. 13:25","title":"Orbán Viktor 400 ezer koronavírus-fertőzöttel számol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee335359-0a6f-4585-a787-4b276d690e03","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Minél idősebb valaki, annál inkább vásárol és fogyaszt hazai élelmiszert - derül ki az óbudai Egyetem kutatásából. A kutatók szerint a fiatalabbak bizonytalanok ebben ezért megszólításuk sokat segíthetne a hazai élelmiszerek népszerűsítésében.","shortLead":"Minél idősebb valaki, annál inkább vásárol és fogyaszt hazai élelmiszert - derül ki az óbudai Egyetem kutatásából...","id":"20200920_elemiszerfogyasztas_hazai_fiatalok_idosek_kutatas_obudai_egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee335359-0a6f-4585-a787-4b276d690e03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3c4e2f-5ce6-4e2d-8be4-1e11556f3c6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_elemiszerfogyasztas_hazai_fiatalok_idosek_kutatas_obudai_egyetem","timestamp":"2020. szeptember. 20. 08:45","title":"Az idősebbek több hazait esznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d301aa-838f-4665-ae96-3f4df86565de","c_author":"Lehoczky Annamária","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az Európai Bizottság elnöke évértékelő beszédében ambiciózus vállalást tett: a korábbi 40 helyett 55 százalékkal kell csökkenteni a károsanyag-kibocsátást. Több ország az eddig előírtnál is nagyobb csökkentést vállalt – csak sajnos pont nem a legnagyobb kibocsátók. ","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke évértékelő beszédében ambiciózus vállalást tett: a korábbi 40 helyett 55 százalékkal kell...","id":"20200921_Az_EU_ambiciozusabb_klimacelja_technikailag_kivitelezheto_es_gazdasagilag_is_megerne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32d301aa-838f-4665-ae96-3f4df86565de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5dbb71e-22e5-4d7a-bd56-5a0334dc9f19","keywords":null,"link":"/zhvg/20200921_Az_EU_ambiciozusabb_klimacelja_technikailag_kivitelezheto_es_gazdasagilag_is_megerne","timestamp":"2020. szeptember. 21. 12:15","title":"Nagyot vállalt az EU, de nem irreális, hogy 55 százalékkal csökkenjen a kibocsátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f7bafb-f971-4190-b4de-4fae88b4660d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyógyultak száma 4401-re nőtt.","shortLead":"A gyógyultak száma 4401-re nőtt.","id":"20200921_Fertozottet_koronavirus_Magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44f7bafb-f971-4190-b4de-4fae88b4660d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"030ecf77-1231-4fa7-9968-2b2fa9d96229","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_Fertozottet_koronavirus_Magyarorszag","timestamp":"2020. szeptember. 21. 09:46","title":"Újabb 876 fertőzöttet regisztráltak, elhunyt három beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Amennyiben valakinek a kontaktkutatás kapcsán szükséges a tesztelése, a háziorvos időpontot kérhet a 17 ambuláns mintavételi pont valamelyikére, ha a jelentkező tünet- és panaszmentes - mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára vasárnap.","shortLead":"Amennyiben valakinek a kontaktkutatás kapcsán szükséges a tesztelése, a háziorvos időpontot kérhet a 17 ambuláns...","id":"20200920_Koronavirus_17_ambulans_mintaveteli_pontot_hoztak_letre_orszagszerte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c2fd6b-e199-4b26-9d7d-b41b3acff5b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200920_Koronavirus_17_ambulans_mintaveteli_pontot_hoztak_letre_orszagszerte","timestamp":"2020. szeptember. 20. 20:05","title":"Koronavírus: 17 ambuláns mintavételi pontot hoztak létre országszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]