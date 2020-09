Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Amennyiben valakinek a kontaktkutatás kapcsán szükséges a tesztelése, a háziorvos időpontot kérhet a 17 ambuláns mintavételi pont valamelyikére, ha a jelentkező tünet- és panaszmentes - mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára vasárnap.","shortLead":"Amennyiben valakinek a kontaktkutatás kapcsán szükséges a tesztelése, a háziorvos időpontot kérhet a 17 ambuláns...","id":"20200920_Koronavirus_17_ambulans_mintaveteli_pontot_hoztak_letre_orszagszerte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c2fd6b-e199-4b26-9d7d-b41b3acff5b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200920_Koronavirus_17_ambulans_mintaveteli_pontot_hoztak_letre_orszagszerte","timestamp":"2020. szeptember. 20. 20:05","title":"Koronavírus: 17 ambuláns mintavételi pontot hoztak létre országszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b276c4f9-afc5-4bf1-a55a-7c0c3fef5d6b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hosszított tengelytávolságú stuttgarti járgány 1975-be repíti majd vissza új tulajdonosát. ","shortLead":"A hosszított tengelytávolságú stuttgarti járgány 1975-be repíti majd vissza új tulajdonosát. ","id":"20200920_magyarorszagon_var_uj_gazdara_ez_a_regi_mercedes_pullman","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b276c4f9-afc5-4bf1-a55a-7c0c3fef5d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b32ccb-5cf9-4891-be79-a8c05633be55","keywords":null,"link":"/cegauto/20200920_magyarorszagon_var_uj_gazdara_ez_a_regi_mercedes_pullman","timestamp":"2020. szeptember. 20. 06:41","title":"Magyarországon vár új gazdára ez a régi Mercedes Pullman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40db6fb8-6af9-43fd-98e7-f9a68fb6f138","c_author":"Szlavkovics Rita","category":"itthon","description":"Nem csak a vadászháza miatt bírósági eljárás alá vont ex-polgármesterre vetül bűn árnyéka, de ellenfele stábtagjára is. Izzanak az indulatok a kisvárosban, és még egy gyenge „indexes” szála is van a kampánynak.\r

","shortLead":"Nem csak a vadászháza miatt bírósági eljárás alá vont ex-polgármesterre vetül bűn árnyéka, de ellenfele stábtagjára is...","id":"20200919_Buntetougyekkel_tuzdelt_kampany_Izsakon_az_ellenzeknek_is_van_sara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40db6fb8-6af9-43fd-98e7-f9a68fb6f138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"649bcb0f-e898-4e8e-8532-b29ed70d225b","keywords":null,"link":"/itthon/20200919_Buntetougyekkel_tuzdelt_kampany_Izsakon_az_ellenzeknek_is_van_sara","timestamp":"2020. szeptember. 19. 13:32","title":"Büntetőügyekkel tűzdelt kampány Izsákon, az ellenzéknek is van sara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923","c_author":"","category":"kkv","description":"A MÁV-Start és a Volánbusz a napokban megjelent kormányrendelet értelmében hétfőtől tovább szigorítja a maszkhasználatot: azt már nemcsak a közösségi közlekedési eszközökön, hanem azon állomási és megállóhelyi helyiségekben is kötelező lesz hordani, ahol az utas a felszállás előtt vagy után tartózkodik - közölte a MÁV Zrt. kommunikációs igazgatósága vasárnap az MTI-vel.","shortLead":"A MÁV-Start és a Volánbusz a napokban megjelent kormányrendelet értelmében hétfőtől tovább szigorítja...","id":"20200920_Hetfotol_jon_a_szigor_a_tomegkozlekedesben_mar_nem_eleg_a_sal_vagy_a_kendo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fefe8e11-7cf1-4bd0-93bd-b9bc8eb465bd","keywords":null,"link":"/kkv/20200920_Hetfotol_jon_a_szigor_a_tomegkozlekedesben_mar_nem_eleg_a_sal_vagy_a_kendo","timestamp":"2020. szeptember. 20. 09:59","title":"Hétfőtől jön a szigor a tömegközlekedésben, már nem elég a sál vagy a kendő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d072536-abf5-439a-98ee-5fdc4feee3b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szombati gazdaságvédelmi operatív törzs ülése után a miniszterelnök videóban beszélt a döntésekről. Hat hónappal kitolják a hitelmoratóriumot bizonyos társadalmi csoportoknál.\r

","shortLead":"A szombati gazdaságvédelmi operatív törzs ülése után a miniszterelnök videóban beszélt a döntésekről. Hat hónappal...","id":"20200919_Orban_Fel_evvel_meghosszabbitjuk_a_hitelmoratoriumot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d072536-abf5-439a-98ee-5fdc4feee3b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"740c1470-b683-43b7-8ff7-6f8e07fd15ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200919_Orban_Fel_evvel_meghosszabbitjuk_a_hitelmoratoriumot","timestamp":"2020. szeptember. 19. 11:14","title":"Orbán: Fél évvel meghosszabbítjuk a hitelmoratóriumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gömöry Zsolt még hetekig kórházban maradhat. ","shortLead":"Gömöry Zsolt még hetekig kórházban maradhat. ","id":"20200921_koronavirus_edda_gomory_zsolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950452e5-b15f-4d62-8651-faf95efee410","keywords":null,"link":"/elet/20200921_koronavirus_edda_gomory_zsolt","timestamp":"2020. szeptember. 21. 06:06","title":"Koronavírus: rosszabbodott az Edda zenészének állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406c7052-75cf-4f72-b7e6-a34cfa999271","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A javak újraelosztása zajlik Magyarországon, gazdasági és kulturális értelemben egyaránt. A hatalom klientúrát épít, ennek egy fejezete a Színház- és Filmművészeti Egyetem einstandolása. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja, amelynek vendége ezúttal Kolosi Tamás, a TÁRKI alapító elnöke, a Líra Könyv Zrt. vezetője.","shortLead":"A javak újraelosztása zajlik Magyarországon, gazdasági és kulturális értelemben egyaránt. A hatalom klientúrát épít...","id":"20200919_Kolosi_Tamas_a_Fulkeben_Orban_most_veri_el_a_port_az_ertelmisegen_a_2002es_es_a_2006os_valasztasi_veresegeert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=406c7052-75cf-4f72-b7e6-a34cfa999271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94f539bc-3a9a-48bc-b0fc-6195d3c5384e","keywords":null,"link":"/itthon/20200919_Kolosi_Tamas_a_Fulkeben_Orban_most_veri_el_a_port_az_ertelmisegen_a_2002es_es_a_2006os_valasztasi_veresegeert","timestamp":"2020. szeptember. 19. 10:00","title":"Kolosi Tamás a Fülkében: Orbán most veri el a port az értelmiségen a 2002-es és a 2006-os választási vereségéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"864dcbfb-0030-4794-bce6-30ef909676e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes-AMG GT 63S tuningolt változata még erőteljesebb, hangosabb és természetesen agresszívabb megjelenésű, mint az egyébként sem szerény alap autó.","shortLead":"A Mercedes-AMG GT 63S tuningolt változata még erőteljesebb, hangosabb és természetesen agresszívabb megjelenésű, mint...","id":"20200918_Brabus_800_MercedesAMG_GT_63S","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=864dcbfb-0030-4794-bce6-30ef909676e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"131e55da-4ed4-47d6-80fa-5e96ae62a60f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200918_Brabus_800_MercedesAMG_GT_63S","timestamp":"2020. szeptember. 19. 07:42","title":"800 lóerős veszedelmet csinált a Brabus a Mercedes-AMG GT 63S-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]