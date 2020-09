Hosszú szünet után újra tájékoztatót tart a koronavírus-járvány miatt felállított operatív törzs. Müller Cecília országos tiszti főorvost és társait júniusban láthattuk utoljára a képernyőn. Aznap éppen 1 új fertőzöttről érkezett hír – a mai adat 809. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) virológusa szombaton az M1-nek azt mondta, a jövő év elején kerülhet a gyógyszertárakba a megfelelő vakcina.

Az országos tisztifőorvos emlékeztetett arra, hogy az első hullám végén is tudták, nem ért véget a járvány. Valóban elkezdett növekedni a fertőzésszám, jelenleg – már 5 napja – ezer körüli az új napi fertőzések száma. A második hullám szerinte a járványok természetes velejárója. Ahogy az is, hogy a második etap különbözzön az elsőtől. Mint mondta, más stratégiára van szükség most, amikor jellemzően a fiatalok érintettek, a 20–29 éves korosztály tagjai fertőzödnek inkább. Náluk jellemzően enyhe tüneteket követően néhány nap alatt lezajlik a betegség, de tovább tudják adni azt a magas kockázati csoportoknak, ezért nekik is vigyázniuk kell magukra és a körülöttük élőkre. Mindenesetre továbbra is az idősek és a krónikus megbetegedésben szenvedők a legveszélyeztetettebbek.

A védekezés célja most az, hogy tudjuk élni a mindennapi életünket úgy, hogy biztonságban legyünk – mondta Müller Cecília. A mai napon 16 920 fő az igazolt fertőzöttek száma, az aktív fertőzötteké 11 863. Müller Cecília részvétét fejezte ki a hat, ma elhunyt beteg családja felé. Az áldozatok közül a legfiatalabb 55, a legidősebb 81 éves volt. A fertőzöttek átlagéletkora jelenleg összességében 41 év, az utolsó tíz napra vetítve viszont csak 35 év.

Maszk, kézmosás!

Hétfőtől az eddiginél sokkal több helyen kell maszkot viselni, nemcsak a tömegközlekedési járműveken és az üzletekben, hanem például színházakban, mozikban, plázákban is. Mostantól sálat, kendőt nem, csak szabályos maszkot szabad viselni, az orrot és a szájat is eltakarva. Ha szükséges, a maszk hiányát szankcionálni is fogják.



Müller Cecília azt kéri, hogy kerüljük a zsúfolt helyeket, és hogy a kézmosásra továbbra is figyeljünk. Akinek bármilyen felsőlégúti tünete van, az ne menjen közösségbe – mondta. Fontos az influenzaoltás, mert a koronavírus és az influenza kockázati csoportja azonos, és a tünetek is hasonlóak lehetnek. Ha vszont tudjuk, hogy valaki oltásban részesült, kevésbé valószínű, hogy influenzás. Október második felétől állnak rendelkezésre az oltások, térítésmentesen a háziorvosoknál lehet kérni.

Arra az újságírói kérdésre, hogy van-e elegendő létszámú személyzet a lélegeztetéshez, Müller Cecília annyit mondott, hogy ha majd nem lesz, akkor lehet kölcsönözni. Szerinte most nem kell mindenáron otthon maradni, kevesebb szabályt, de szigorúan kell betartani. A szabályok ellen vétőket nem fogják azonnal megbüntetni, de az ellenőrzésben a rendőrség is besegít. A kórházakban, idősotthonokban bevezetett látogatási tilalom betartását viszont nem a rendőrök ellenőrzik, ez az intézményvezetők felelőssége.