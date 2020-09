Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e77cec8-4e65-4b78-8fd7-c5914fcc8789","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész jól érzi magát Budapesten.\r

\r

","shortLead":"A színész jól érzi magát Budapesten.\r

\r

","id":"20200922_Budapesten_van_Nicolas_Cage","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e77cec8-4e65-4b78-8fd7-c5914fcc8789&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c791d43-f300-46cc-b919-1583ff105c5b","keywords":null,"link":"/elet/20200922_Budapesten_van_Nicolas_Cage","timestamp":"2020. szeptember. 22. 12:06","title":"Budapesten van Nicolas Cage","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az SZFE kuratóriuma felszólította az SZFE-t, hogy biztosítsák az oktatást.","shortLead":"Az SZFE kuratóriuma felszólította az SZFE-t, hogy biztosítsák az oktatást.","id":"20200921_SZFE_Kuratoriumi_Alapitvany_Vidnyanszky","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9588dfe-f5ad-4a1e-a70f-686fd52f115e","keywords":null,"link":"/kultura/20200921_SZFE_Kuratoriumi_Alapitvany_Vidnyanszky","timestamp":"2020. szeptember. 21. 10:12","title":"A Vidnyánszky-féle kuratórium szerint minden lépésük jogszerű és törvényes volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ba0565-03cd-42ac-a2b7-d0bcf3c88bd4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A miniszterelnöknek Brüsszelben lesz jelenése.","shortLead":"A miniszterelnöknek Brüsszelben lesz jelenése.","id":"20200922_orban_viktor_szuperkupa_donto_puskas_arena","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02ba0565-03cd-42ac-a2b7-d0bcf3c88bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20ca0c32-eb6b-41f4-9e3c-ef0736862722","keywords":null,"link":"/sport/20200922_orban_viktor_szuperkupa_donto_puskas_arena","timestamp":"2020. szeptember. 22. 12:50","title":"Orbán nem lesz ott a Puskásban a Szuperkupa-döntőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006a6b61-17b4-4cf8-a148-2ecac5678cc9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint a WHO ajánlásait érdemes követni a koronavírus-tesztelésnél, ez alapján viszont nem elég, amennyit Magyarországon tesztelnek.","shortLead":"Az államtitkár szerint a WHO ajánlásait érdemes követni a koronavírus-tesztelésnél, ez alapján viszont nem elég...","id":"20200921_Retvari_koronavirus_teszt_valasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=006a6b61-17b4-4cf8-a148-2ecac5678cc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c42dca2-5588-4fde-a093-b7458d99356b","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_Retvari_koronavirus_teszt_valasz","timestamp":"2020. szeptember. 21. 20:39","title":"Túl kevés koronavírustesztet végeznek - ismerte el véletlenül Rétvári Bence","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e893d61-0308-47df-a8a2-b2cdf715a5fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Számos tengeri élőlényt olyan nemzetközi vizeken fognak ki, amelyek nem is tartoznak senki fennhatósága alá, így nehéz betartatni bármilyen halászatra vonatkozó szabályt. Emiatt számtalan veszélyeztetett faj is a tányérokra kerül. ","shortLead":"Számos tengeri élőlényt olyan nemzetközi vizeken fognak ki, amelyek nem is tartoznak senki fennhatósága alá, így nehéz...","id":"20200921_Meduzat_kellene_halak_es_tenger_gyumolcsei_helyett_ennunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e893d61-0308-47df-a8a2-b2cdf715a5fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f1d928-f7b1-4c07-93ae-21ca418ca55d","keywords":null,"link":"/zhvg/20200921_Meduzat_kellene_halak_es_tenger_gyumolcsei_helyett_ennunk","timestamp":"2020. szeptember. 21. 14:48","title":"Egyes tudósok szerint medúzát kellene halak és tenger gyümölcsei helyett ennünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4788be-6d22-4ea3-ae5d-00794a79c701","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem kell inzulint injekciózni, hanem egyszerűen magától termelődik, mondjuk a bőr alatt. A cukorbetegek álma kissé közelebb került a megvalósuláshoz az amerikai Pennsylvaniai Egyetem kutatócsoportjának jóvoltából. ","shortLead":"Nem kell inzulint injekciózni, hanem egyszerűen magától termelődik, mondjuk a bőr alatt. A cukorbetegek álma kissé...","id":"202038_inzulin_abor_alatt_matrix_ujratoltve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a4788be-6d22-4ea3-ae5d-00794a79c701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"006a87f8-4025-4f04-86b9-8e4a0f322678","keywords":null,"link":"/360/202038_inzulin_abor_alatt_matrix_ujratoltve","timestamp":"2020. szeptember. 21. 12:00","title":"Egy lépéssel közelebb kerültünk a cukorbetegek álmához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A részvételi arány 54,6 százalék volt.","shortLead":"A részvételi arány 54,6 százalék volt.","id":"20200920_Szaniszlo_Janos_Szendro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"268b980f-fe4d-4626-a58c-d5329127969c","keywords":null,"link":"/itthon/20200920_Szaniszlo_Janos_Szendro","timestamp":"2020. szeptember. 20. 21:51","title":"Szaniszló Jánost választották Szendrő polgármesterévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8636c2b7-bbfa-41e7-867f-a30f099caa0e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idei Bajnokok Ligája-győztes csapatnál kiosztották az idei év céges autóit. Az eddigi többségében benzines sportkocsik helyett elektromos autókat fognak használni. ","shortLead":"Az idei Bajnokok Ligája-győztes csapatnál kiosztották az idei év céges autóit. Az eddigi többségében benzines...","id":"20200921_Elektromos_autokra_valtanak_a_Bayern_Munchen_focistai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8636c2b7-bbfa-41e7-867f-a30f099caa0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2cf8a37-0584-4862-ba1b-a6e03c2c4641","keywords":null,"link":"/cegauto/20200921_Elektromos_autokra_valtanak_a_Bayern_Munchen_focistai","timestamp":"2020. szeptember. 21. 14:58","title":"Villanyautókra váltanak a Bayern München focistái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]