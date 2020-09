Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0eb3f5af-acda-4e05-b267-99a1efdb4475","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két év próbára bocsátották a gondatlan íjászt, aki túl messziről lőtt a céltáblára. A végzés jogerős.","shortLead":"Két év próbára bocsátották a gondatlan íjászt, aki túl messziről lőtt a céltáblára. A végzés jogerős.","id":"20200922_lovasijasz_itelet_probaido","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0eb3f5af-acda-4e05-b267-99a1efdb4475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49866f69-c5d4-4650-9020-78c8ce818df5","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_lovasijasz_itelet_probaido","timestamp":"2020. szeptember. 22. 12:53","title":"Elítélték a lovasíjászt, aki hasba lőtt egy nézőt egy bemutatón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d9143a-ea4c-4b40-84ab-bdd70e2b128a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Monash Egyetem tudósai olyan eszközt fejlesztettek, amellyel reményeik szerint egy vak ember visszanyerheti a látását. A módszer az Elon Musk-féle Neuralinkhez hasonló, a műszert a koponyába építik.","shortLead":"A Monash Egyetem tudósai olyan eszközt fejlesztettek, amellyel reményeik szerint egy vak ember visszanyerheti...","id":"20200921_ausztral_tudosok_vak_latasserult_bionikus_szem_implantatum_latas_visszanyerese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28d9143a-ea4c-4b40-84ab-bdd70e2b128a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"500c3602-27ec-4220-b763-0543194c908b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_ausztral_tudosok_vak_latasserult_bionikus_szem_implantatum_latas_visszanyerese","timestamp":"2020. szeptember. 21. 09:34","title":"Ausztrál kutatók megkísérlik visszaadni a látását egy vak embernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c558e106-3392-4a1c-aafa-1f45ce2a6dae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A főpolgármester közlekedési kérdésekben döntő szóval bíró kabinetfőnöke a Rákóczi út átalakításáról, a budapesti parkolásról és egy pesti fonódó villamoshálózatról is nyilatkozott.","shortLead":"A főpolgármester közlekedési kérdésekben döntő szóval bíró kabinetfőnöke a Rákóczi út átalakításáról, a budapesti...","id":"20200922_balogh_samu_interju_budapest_kozlekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c558e106-3392-4a1c-aafa-1f45ce2a6dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f7bd0ba-e909-4b73-beb8-5d5b68a0912f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200922_balogh_samu_interju_budapest_kozlekedes","timestamp":"2020. szeptember. 22. 16:09","title":"Balogh Samu: A Nagykörút komplex felújítását még ebben a ciklusban meg lehet csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0483986d-9524-4848-aa02-61182b6c4acf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén már másodszor lesznek elbocsátások a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér üzemeltetőjénél.","shortLead":"Idén már másodszor lesznek elbocsátások a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér üzemeltetőjénél.","id":"20200921_budapest_airport_repuloter_elbocsatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0483986d-9524-4848-aa02-61182b6c4acf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96c4084-e2bb-4fbb-bcb0-3546705cf102","keywords":null,"link":"/kkv/20200921_budapest_airport_repuloter_elbocsatas","timestamp":"2020. szeptember. 21. 16:15","title":"236 embert küldenek el a Budapest Airporttól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b2d89bd-4ed1-4a65-a06a-679f6ae479f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft több mint 2300 milliárd forintnyi dollárt költ a Zenimax Mediára, amely, amely több közismert, sőt kultikus játék mögött áll.","shortLead":"A Microsoft több mint 2300 milliárd forintnyi dollárt költ a Zenimax Mediára, amely, amely több közismert, sőt kultikus...","id":"20200921_microsoft_bethesda_zenimax_felvasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b2d89bd-4ed1-4a65-a06a-679f6ae479f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349a6d44-60ce-40c6-8d6b-72d6ae614a78","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_microsoft_bethesda_zenimax_felvasarlas","timestamp":"2020. szeptember. 21. 17:03","title":"Lecsapott a Microsoft a Zenimaxra, 2300 milliárd forintért övék lesz a Doom és a Fallout is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ba28927-54f5-4610-91b7-7d0f78ba6473","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Összesen 900 tesztet végeztek az elmúlt négy napban a francia nyílt teniszbajnokság kezdete előtt.","shortLead":"Összesen 900 tesztet végeztek az elmúlt négy napban a francia nyílt teniszbajnokság kezdete előtt.","id":"20200921_Ot_jatekos_is_visszalepett_a_Roland_Garrostol_koronavirus_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ba28927-54f5-4610-91b7-7d0f78ba6473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aa37cd8-9bb6-4be3-8ce1-46bd28285256","keywords":null,"link":"/sport/20200921_Ot_jatekos_is_visszalepett_a_Roland_Garrostol_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 21. 08:55","title":"Koronavírus miatt öt játékos is visszalépett a Roland Garrostól ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b448388-0aa1-4cc6-9401-f53ef6bb55e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"2021 végéig a Lidl legtöbb saját márkás kozmetikuma mikroműanyag-mentes lesz.","shortLead":"2021 végéig a Lidl legtöbb saját márkás kozmetikuma mikroműanyag-mentes lesz.","id":"20200921_Szamuzi_a_mikromuanyagokat_a_Lidl_a_sajat_markas_kozmetikumaibol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b448388-0aa1-4cc6-9401-f53ef6bb55e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14cc7191-69d0-46ba-a884-cea17eca3079","keywords":null,"link":"/zhvg/20200921_Szamuzi_a_mikromuanyagokat_a_Lidl_a_sajat_markas_kozmetikumaibol","timestamp":"2020. szeptember. 21. 12:58","title":"Száműzi a mikroműanyagokat a Lidl a saját márkás kozmetikumaiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80a2921-20b5-49a1-a3d5-43e04965900f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt eddig is tudni lehetett, hogy a koronavírus igen veszélyes az emberre, ám egy friss hazai kutatás során az is kiderült, a korábban gondoltnál sokkal rugalmasabb és ellenállóbb lehet a vírus. Mindez közrejátszhat szokatlanul nagy fertőzőképességében is.","shortLead":"Azt eddig is tudni lehetett, hogy a koronavírus igen veszélyes az emberre, ám egy friss hazai kutatás során az is...","id":"20200921_semmelweis_egyetem_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b80a2921-20b5-49a1-a3d5-43e04965900f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa9d3656-9d15-4453-9155-319bfbc4f0a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_semmelweis_egyetem_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. szeptember. 21. 14:03","title":"Magyar kutatók: Megvan, miért lehet ennyire fertőző a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]