[{"available":true,"c_guid":"b01eec67-2744-4edb-a0e2-13ba6e2db988","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vád szerint a városban élő kínaiakról jelentett a férfi, aki egyébként tartalékos katona is.","shortLead":"A vád szerint a városban élő kínaiakról jelentett a férfi, aki egyébként tartalékos katona is.","id":"20200922_new_york_kina_kemkedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b01eec67-2744-4edb-a0e2-13ba6e2db988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4762fef6-8558-4ded-bb70-599476ce0b5a","keywords":null,"link":"/vilag/20200922_new_york_kina_kemkedes","timestamp":"2020. szeptember. 22. 07:46","title":"Kínának kémkedő rendőrt vehettek őrizetbe New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csillagászok mindössze hat nappal korábban fedezték fel a 2020 SW jelű űrsziklát, amely a következők órákban fog elsuhanni mellettünk.","shortLead":"A csillagászok mindössze hat nappal korábban fedezték fel a 2020 SW jelű űrsziklát, amely a következők órákban fog...","id":"20200923_aszteroida_kisbolygo_2020_sw","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16fe1306-6154-453c-8e74-38a0dfcb59e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_aszteroida_kisbolygo_2020_sw","timestamp":"2020. szeptember. 23. 14:03","title":"Potenciálisan veszélyes kisbolygó halad el a Föld mellett csütörtök hajnalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c40fb9f8-cad9-4893-a9ca-de501b8f5757","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Holnap, egy virtuális rendezvény keretében mutatja be a Samsung a Galaxy S20 FE telefont. A gyártó kiadta róla az első hivatalos beharangozót.","shortLead":"Holnap, egy virtuális rendezvény keretében mutatja be a Samsung a Galaxy S20 FE telefont. A gyártó kiadta róla az első...","id":"20200922_samsung_galaxy_s20_fe_hivatalos_beharangozo_video_teaser","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c40fb9f8-cad9-4893-a9ca-de501b8f5757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9bb701-34aa-48b0-abc8-c827d2bdd91d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_samsung_galaxy_s20_fe_hivatalos_beharangozo_video_teaser","timestamp":"2020. szeptember. 22. 13:13","title":"Itt a hivatalos hangulatvideó a Samsung rajongóknak szánt telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adc77911-246e-4a39-902f-9fa42166243d","c_author":"Demény Péter","category":"360","description":"Idén is megtartották a hagyományos kulturális fesztiválokat Kolozsváron, Nagyszebenben, Nagybányán és Brassóban is, bár a koronavírus-járvány miatt volt olyan rendezvény, ami ezúttal csak önmaga árnyéka lehetett. A közönség viszont mindenhol fegyelmezetten betartotta a járványügyi előírásokat.","shortLead":"Idén is megtartották a hagyományos kulturális fesztiválokat Kolozsváron, Nagyszebenben, Nagybányán és Brassóban is, bár...","id":"20200922_Szeretettel_Erdelybol_Jarvanyfesztival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adc77911-246e-4a39-902f-9fa42166243d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c74a956e-895e-46fe-aca1-133b0591f63b","keywords":null,"link":"/360/20200922_Szeretettel_Erdelybol_Jarvanyfesztival","timestamp":"2020. szeptember. 22. 11:00","title":"Szeretettel Erdélyből: \"Járványfesztiválok\" a kultúrára éhezőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"402260ff-b67b-486e-9a50-951717ce5265","c_author":"Adózóna","category":"kkv","description":"Az Adózóna az egyes, speciális kisvállalkozásokra, a kkv szektorra vonatkozó szabályokat elemezte, amelyek az adóhatóság által meghirdetett moratórium szeptember végi lejártával ismét porondra kerülnek. ","shortLead":"Az Adózóna az egyes, speciális kisvállalkozásokra, a kkv szektorra vonatkozó szabályokat elemezte, amelyek...","id":"20200923_Online_adatszolgaltatas_valtoztak_a_kisvallalkozok_szamlakibocsatara_vonatkozo_szabalyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=402260ff-b67b-486e-9a50-951717ce5265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e821b06-69b5-4c6f-b9db-5be646f30842","keywords":null,"link":"/kkv/20200923_Online_adatszolgaltatas_valtoztak_a_kisvallalkozok_szamlakibocsatara_vonatkozo_szabalyok","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:10","title":"Változtak a kisvállalkozók számlakibocsátására vonatkozó szabályok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58be083a-a847-48f1-a275-0aadbf13c5dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rövid időn belül kétszer kellett leállítani az RTL Klub sorozatát, mert egy újabb munkatárs koronavírus-fertőzött lett. Szeptember 23-án ismét elindult a forgatás.\r

\r

","shortLead":"Rövid időn belül kétszer kellett leállítani az RTL Klub sorozatát, mert egy újabb munkatárs koronavírus-fertőzött lett...","id":"20200923_Folytatodik_a_Baratok_kozt_forgatasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58be083a-a847-48f1-a275-0aadbf13c5dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b278cf7-e572-453e-aec2-096242073eac","keywords":null,"link":"/elet/20200923_Folytatodik_a_Baratok_kozt_forgatasa","timestamp":"2020. szeptember. 23. 14:44","title":"Folytatódik a Barátok közt forgatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Simonka-ügyön dolgozó ügyészek közül egynek megszűnt a munkaköre, kettő pedig közös megegyezéssel távozott.","shortLead":"A Simonka-ügyön dolgozó ügyészek közül egynek megszűnt a munkaköre, kettő pedig közös megegyezéssel távozott.","id":"20200922_ugyeszseg_simonka_polt_hadhazy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=483853cf-f15b-4133-b54a-ed5b91bac456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff68b84b-f2c7-42c3-8d6c-8ed7f7a80cca","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_ugyeszseg_simonka_polt_hadhazy","timestamp":"2020. szeptember. 22. 16:49","title":"Három ügyész, aki a Simonka-ügyön dolgozott, már nincs az ügyészségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8a1898-aa9b-44ad-a867-e4e30d390189","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Zdenek Bakala vagyona majdnem akkora, mint Mészáros Lőrincé, de Csehországban ezzel sincs a tíz leggazdagabb között. A Telexet támogató milliárdos még tizenévesen vándorolt ki az USA-ba, már jól menő befektetőként tért haza, a cseh médiapiacnak is fontos szereplője.","shortLead":"Zdenek Bakala vagyona majdnem akkora, mint Mészáros Lőrincé, de Csehországban ezzel sincs a tíz leggazdagabb között...","id":"20200922_telex_adomany_cseh_bakala","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c8a1898-aa9b-44ad-a867-e4e30d390189&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb647cec-555c-4cc8-9913-b37bcf4e151b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200922_telex_adomany_cseh_bakala","timestamp":"2020. szeptember. 22. 15:40","title":"Ki az a cseh milliárdos, aki 200 ezer euróval segíti a Telex indulását?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]