[{"available":true,"c_guid":"d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte előre lehetett tudni, hogy mi következik, de a szakma nem volt elég tökös. ","shortLead":"Szerinte előre lehetett tudni, hogy mi következik, de a szakma nem volt elég tökös. ","id":"20200924_Alfoldi_Robert_SZFE","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923bd7d5-3088-4474-9ed2-fecfc7f77e19","keywords":null,"link":"/elet/20200924_Alfoldi_Robert_SZFE","timestamp":"2020. szeptember. 24. 11:34","title":"Alföldi Róbert: Semmi meglepő nincs abban, amit Vidnyánszky Attila csinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4985d-e642-4150-b87c-d5717c850a6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazolt aktív fertőzöttek száma meghaladta a 15 ezret.","shortLead":"Az igazolt aktív fertőzöttek száma meghaladta a 15 ezret.","id":"20200923_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_statisztika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88a4985d-e642-4150-b87c-d5717c850a6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bff374a-da62-4b2a-b642-6f37205ae268","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_statisztika","timestamp":"2020. szeptember. 23. 09:23","title":"Koronavírus: újabb nyolc elhunyt, 951 fertőzött ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c21f148-1eeb-49d1-a3e8-408f9820a25d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az eredetileg október végére tervezett Ördögkatlan Napok volt a B terv, ha már a vírus miatt a nyári fesztivált törölni kellett. Most a B tervnek is befellegzett. ","shortLead":"Az eredetileg október végére tervezett Ördögkatlan Napok volt a B terv, ha már a vírus miatt a nyári fesztivált törölni...","id":"20200922_A_fesztival_utan_az_Ordogkatlan_Napokat_is_le_kell_mondani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c21f148-1eeb-49d1-a3e8-408f9820a25d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e874393-f0d6-4363-bd2d-5792b16bf73f","keywords":null,"link":"/elet/20200922_A_fesztival_utan_az_Ordogkatlan_Napokat_is_le_kell_mondani","timestamp":"2020. szeptember. 22. 16:57","title":"A fesztivál után az Ördögkatlan Napokat is le kellett mondani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a8e400-92e4-4fb1-a611-189c86c310ce","c_author":"Marabu","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20200924_Marabu_Feknyuz_Szuperkupa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1a8e400-92e4-4fb1-a611-189c86c310ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc3ead9-34e7-4ae5-aa55-e319a63a2d92","keywords":null,"link":"/sport/20200924_Marabu_Feknyuz_Szuperkupa","timestamp":"2020. szeptember. 24. 09:48","title":"Marabu Féknyúz: Szuperkupa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megvan az új holdra szállás menetrendje, újabb magyar megye kockázatos a németek szerint. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Megvan az új holdra szállás menetrendje, újabb magyar megye kockázatos a németek szerint. A hvg360 reggeli...","id":"20200924_Radar360_Trump_birosaggal_a_Facebook_kivonulassal_fenyeget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e5779f-7dfb-46c9-a0a8-fa9a00075102","keywords":null,"link":"/360/20200924_Radar360_Trump_birosaggal_a_Facebook_kivonulassal_fenyeget","timestamp":"2020. szeptember. 24. 08:00","title":"Radar360: Trump bírósággal, a Facebook kivonulással fenyeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0569e936-02d0-4a97-be5e-e547cb21d6cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A terepszemlét önállóan végezni képes robotkutyák álltak szolgálatba az amerikai légierő egyik bázisán. A kísérleti jelleggel működő rendszerek moduláris felépítésűek, így a sérült, meghibásodott részek helyben is kicserélhetők.","shortLead":"A terepszemlét önállóan végezni képes robotkutyák álltak szolgálatba az amerikai légierő egyik bázisán. A kísérleti...","id":"20200924_ghost_robotics_robotkutya_amerikai_legiero_jarorozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0569e936-02d0-4a97-be5e-e547cb21d6cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be487999-a621-4a15-bffe-2eb4e23a3ae3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_ghost_robotics_robotkutya_amerikai_legiero_jarorozes","timestamp":"2020. szeptember. 24. 11:03","title":"Életerős robotkutyák járőröznek az amerikai légierő bázisán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee96a96-96e6-47cc-b3ea-5acb73ab198f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy jobbikos képviselő tett fel kérdéseket, a Belügyminisztérium a karanténokra vonatkozó általános szabályokkal válaszolt.","shortLead":"Egy jobbikos képviselő tett fel kérdéseket, a Belügyminisztérium a karanténokra vonatkozó általános szabályokkal...","id":"20200923_karanten_kormany_hollik_pinter_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aee96a96-96e6-47cc-b3ea-5acb73ab198f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2af665a-8182-41a0-a778-39c594775269","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_karanten_kormany_hollik_pinter_rendorseg","timestamp":"2020. szeptember. 23. 08:29","title":"Nem árulja el a Belügyminisztérium, hányszor ellenőrizték a rendőrök a karanténba került kormánytagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú késsel esett új párjának és a lány édesanyjának, akiket többször is megszúrt. Akár 15 évet is kaphat.","shortLead":"A fiú késsel esett új párjának és a lány édesanyjának, akiket többször is megszúrt. Akár 15 évet is kaphat.","id":"20200923_nyomkoveto_16_eves_fiu_baratno","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c63d3178-6679-4088-9f1f-1ac5fe01177f","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_nyomkoveto_16_eves_fiu_baratno","timestamp":"2020. szeptember. 23. 12:05","title":"Letépte magáról a nyomkövetőt, majd új barátnőjére és annak anyjára támadt egy 16 éves fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]