Fél évvel a koronavírus-világjárvány tavaszi kitörése után megérkezett a pandémia második hulláma. A fertőzöttek számának radikális emelkedése egyre több országot kényszerít ismét korlátozások bevezetésére annak ellenére, hogy a világgazdaság még magához sem tért a tavaszi járványkitörés hatásaitól. A jelek szerint a második hullám Magyarországot is elérte. Kövesse híreinket!

Hamarosan, október elején megugorhat a koronavírus-fertőzöttek körében a halálozások száma – erre számít az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a Népszava szerint. A tárcának a laphoz eljutott előrejelzéséből kiderül: erre abból lehet következtetni, hogy az elmúlt hetekben jellemzően a fiatalok körében terjedt a fertőzés.

A cikk szerint az ITM elemzői arra figyelmeztettek, hogy

Magyarországon is hasonló folyamat zajlik majd le, mint Floridában, Dél-Franciaországban vagy Spanyolországban, ahol a sok érintettel, de kevés megbetegedéssel terjedő fertőzés a fiataloktól gyorsan elért az idősebb korosztályokig, és ezzel az áldozatok száma is rövid idő alatt megugrott.

Ezeken a területeken négy-öt héttel azután emelkedett meg a halálozások száma, hogy a fertőzésszám növekedni kezdett.

Az elemzés egyik ábrájáról a Népszava szerint az is kiderült, hogy tavasszal, amikor arról zajlott a vita, hogy a járvány ellenére meg lehet-e tartani az érettségi vizsgákat, alacsonyabb volt a fertőzés fiatalok közötti terjedésének kockázata, mint most, az őszi iskolakezdéskor. Tavasszal a fertőzöttek között a gyerekek és a fiatalok aránya alig néhány százaléka volt, míg most ez 35-40 százalék.

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn az Országgyűlésben arról beszélt, hogy a szakemberek véleménye alapján 200 ezer fertőzöttre kell számítani, 16 ezer kórházi ágyra lesz szükség és 800 lélegeztetőgépre, de ő a duplájával számol, tehát 400 ezer fertőzöttel.