[{"available":true,"c_guid":"224ee0f3-5bec-446e-8aea-85d8e47b02f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elkövetkező évek fontos küldetése, hogy az emberiség minimális szintre csökkentse a mesterséges eredetű metánkibocsátást, amely a klímaváltozás egyik beindítója. A feladatot egy különleges műhold is segíti.","shortLead":"Az elkövetkező évek fontos küldetése, hogy az emberiség minimális szintre csökkentse a mesterséges eredetű...","id":"20200924_ghgsat_metankibocsatas_metan_klimavaltozas_muhold_iris","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=224ee0f3-5bec-446e-8aea-85d8e47b02f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c5968b-9cf9-4066-bf2e-078be042fb85","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_ghgsat_metankibocsatas_metan_klimavaltozas_muhold_iris","timestamp":"2020. szeptember. 24. 16:03","title":"Pályára állt a műhold, amely segíthet megmenteni a Földet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e56f41-78cc-46df-9474-8d3a860a83ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RMDSZ kérte a könnyítést az operatív törzstől. ","shortLead":"Az RMDSZ kérte a könnyítést az operatív törzstől. ","id":"20200926_karanten_romania_valasztas_Magyarorszag_hataratlepes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6e56f41-78cc-46df-9474-8d3a860a83ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27db47b9-6f88-4dac-86e9-09022673514c","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_karanten_romania_valasztas_Magyarorszag_hataratlepes","timestamp":"2020. szeptember. 26. 11:04","title":"Nem kell karanténba vonulnia annak, aki a romániai választásokról jön vissza Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3a4ff1-b45e-4620-ac5b-7588e53f6c0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hyundainál úgy érzik, nem szívesen látott résztvevői a túraautó-világkupa sorozatnak.","shortLead":"A Hyundainál úgy érzik, nem szívesen látott résztvevői a túraautó-világkupa sorozatnak.","id":"20200924_Micheliszek_bojkottaljak_a_nurburgingi_WTCR_futamot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d3a4ff1-b45e-4620-ac5b-7588e53f6c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8647d66-7cf6-47fe-a1b4-230603918195","keywords":null,"link":"/cegauto/20200924_Micheliszek_bojkottaljak_a_nurburgingi_WTCR_futamot","timestamp":"2020. szeptember. 24. 12:01","title":"Micheliszék bojkottálják a nürburgringi WTCR-futamot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d675556a-79eb-40ca-99d8-c4fa03838b25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amennyiben a bíróság kimondja, hogy jogszerű a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) oktatók sztrájkja, a kuratórium alternatív oktatást szervez. ","shortLead":"Amennyiben a bíróság kimondja, hogy jogszerű a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) oktatók sztrájkja, a kuratórium...","id":"20200925_szfe_sztrajk_alternativ_oktatas_kuratorium_lajos_tamas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d675556a-79eb-40ca-99d8-c4fa03838b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5355f20-2530-4d86-9f20-a2ab808d9f1f","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_szfe_sztrajk_alternativ_oktatas_kuratorium_lajos_tamas","timestamp":"2020. szeptember. 25. 08:25","title":"Ha sztrájk lesz a Színművészetin, alternatív oktatást szervez a Vidnyánszky vezette kuratórium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d619cc0-6358-4b65-8efa-d103facac7cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Birthday Calendar Extractor for Facebook névre keresztelt Chrome-bővítménnyel néhány kattintás után nemcsak lementhetjük az összes Facebook-ismerősünk születésnapját, de fel is tölthetjük azt a Google Naptárba vagy az Outlookba.","shortLead":"A Birthday Calendar Extractor for Facebook névre keresztelt Chrome-bővítménnyel néhány kattintás után nemcsak...","id":"20200925_google_chrome_bovitmeny_szuletesnap_naptar_birthday_calendar_extractor_for_facebook","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d619cc0-6358-4b65-8efa-d103facac7cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5022d1c-d2c2-41e0-88f1-f7ec22cec9e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_google_chrome_bovitmeny_szuletesnap_naptar_birthday_calendar_extractor_for_facebook","timestamp":"2020. szeptember. 25. 08:03","title":"Tipp: Így mentheti le egyszerűen a Facebookról ismerősei születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c6818b-c098-47a1-b7c0-41babcb36afa","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Deutsche Wellében megjelent írásában Keno Verseck példamutatónak nevezi a közép- és kelet-európai tüntetők fellépését, amely megérdemli a figyelmet és a támogatást a földrész más részeitől.","shortLead":"A Deutsche Wellében megjelent írásában Keno Verseck példamutatónak nevezi a közép- és kelet-európai tüntetők...","id":"20200926_Keno_Verseck_Deutsche_Welle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0c6818b-c098-47a1-b7c0-41babcb36afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a44f4d3-552b-46ef-bb40-ee563f1aed03","keywords":null,"link":"/360/20200926_Keno_Verseck_Deutsche_Welle","timestamp":"2020. szeptember. 26. 09:00","title":"Kelet-Európa-szakértő: Fordulatot hozhatnak az autokrácia elleni tiltakozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f42bc951-a45c-4563-8a17-5c22d8e92287","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Orosz, kínai és vietnami hackerek próbáltak túlterheléses támadást intézni a hazai pénzügyi intézetek ellen, de Magyar Telekom hálózatát is megpróbálták leterhelni.","shortLead":"Orosz, kínai és vietnami hackerek próbáltak túlterheléses támadást intézni a hazai pénzügyi intézetek ellen, de Magyar...","id":"20200925_szuperkupa_donto_hackertamadas_magyar_telekom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f42bc951-a45c-4563-8a17-5c22d8e92287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d374285-3c6d-43f8-b812-456047d60a25","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_szuperkupa_donto_hackertamadas_magyar_telekom","timestamp":"2020. szeptember. 25. 21:23","title":"Telekom: Példátlan mértékű hackertámadás érte Magyarországot a Szuperkupa-döntő idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Saját kárán tanulta meg egy oroszlányi férfi, hogy nem a legjobb ötlet lopás után egy rendőrautó motorháztetőjén ugrálni.","shortLead":"Saját kárán tanulta meg egy oroszlányi férfi, hogy nem a legjobb ötlet lopás után egy rendőrautó motorháztetőjén...","id":"20200924_rendor_rendorauto_rongalas_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4252219b-0c15-4e98-9b2a-b6c3768415b3","keywords":null,"link":"/elet/20200924_rendor_rendorauto_rongalas_ugyeszseg","timestamp":"2020. szeptember. 24. 15:52","title":"„Nem csinálhattok velem semmit, ti büdös csicskák” – kiabálta a rendőröknek, de tévedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]