[{"available":true,"c_guid":"2b891a16-b72e-4d7b-b222-f0dc1a01de04","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyanú szerint a két csaló azt állította, hogy le tudják venni a rontást az emberekről.\r

","shortLead":"A gyanú szerint a két csaló azt állította, hogy le tudják venni a rontást az emberekről.\r

","id":"20200925_Josno_rontas_csalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b891a16-b72e-4d7b-b222-f0dc1a01de04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c57b0b5b-5f5c-4479-8915-0eab628d09d3","keywords":null,"link":"/elet/20200925_Josno_rontas_csalas","timestamp":"2020. szeptember. 25. 21:50","title":"Jósnőnek adta ki magát két asszony, több százezret csalhattak ki egy nőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f02ac0-ed73-4f89-bad2-0af29c2efc3e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A spoletói székesegyházban a tolvajok átugrottak egy rácsot és elvittek egy ereklytartót, amelyben II. János Pál pápa vércseppjeit őrizték.","shortLead":"A spoletói székesegyházban a tolvajok átugrottak egy rácsot és elvittek egy ereklytartót, amelyben II. János Pál pápa...","id":"20200924_ereklyetarto_II_Janos_Pal_papa_ver_lopas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3f02ac0-ed73-4f89-bad2-0af29c2efc3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93115bb0-b35e-4084-ab83-f5709cfeea5d","keywords":null,"link":"/elet/20200924_ereklyetarto_II_Janos_Pal_papa_ver_lopas","timestamp":"2020. szeptember. 24. 20:04","title":"Elloptak egy ereklyetartót, benne II. János Pál pápa vérével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3119ac46-0351-49bf-b2e5-17367eff7e37","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft ígérete szerint október 1-jétől minden xboxos Xbox Game Pass-előfizető hozzáfér majd a Doom legújabb részéhez, de az év végéig a PC-sekhez is megérkezik majd.","shortLead":"A Microsoft ígérete szerint október 1-jétől minden xboxos Xbox Game Pass-előfizető hozzáfér majd a Doom legújabb...","id":"20200925_doom_eternal_microsoft_xbox_game_pass","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3119ac46-0351-49bf-b2e5-17367eff7e37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f7398c-f75e-458e-9e86-401b5b77088f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_doom_eternal_microsoft_xbox_game_pass","timestamp":"2020. szeptember. 25. 17:03","title":"A Doom Eternal lesz a Microsoft első nagy fogása, bekerül az Xbox Game Passba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a76ad857-1870-464c-8852-12b71ce55436","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Versenyképességi fordulatot sürgetett a Magyar Közgazdasági Társaság 58. vándorgyűlésén a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Pár dolgot mintha így is elfelejtett volna megemlíteni a jelen gazdasági problémáival kapcsolatban.","shortLead":"Versenyképességi fordulatot sürgetett a Magyar Közgazdasági Társaság 58. vándorgyűlésén a Magyar Nemzeti Bank elnöke...","id":"20200924_matolcsy_kozgazdasz_vandorgyules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a76ad857-1870-464c-8852-12b71ce55436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc79e95-47ce-4bd5-905b-8059985f3662","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200924_matolcsy_kozgazdasz_vandorgyules","timestamp":"2020. szeptember. 24. 15:16","title":"Miközben gyengélkedik a forint, Matolcsy inkább az évtized arculatáról beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59f1476-2e2d-46a7-acc0-cc52e31b68d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A játékkal azok is jól szórakozhatnak, akik szeretnék megérteni a Rubik-kocka logikáját.","shortLead":"A játékkal azok is jól szórakozhatnak, akik szeretnék megérteni a Rubik-kocka logikáját.","id":"20200925_rubik_kocka_online_jatek_bongeszo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a59f1476-2e2d-46a7-acc0-cc52e31b68d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62feb122-76eb-4517-b765-5ddc21943fc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_rubik_kocka_online_jatek_bongeszo","timestamp":"2020. szeptember. 25. 11:03","title":"Felejtse el a munkát a hétre: itt a Rubik-kocka böngészős változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95afd388-fe67-4fae-bb34-7c5857dc152d","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Már a jegybank se vár gyors gazdasági talpra állást: 2020-ban recesszió lesz, a vállalkozások elkezdenek leépíteni, a háztartások reáljövedelme csökken, 2022-ig marad a magas infláció – derül ki a most kiadott prognózisból. Az árak még jobban elszállhatnak, ha a forint a vártnál jobban gyengül, a gazdaság még lassabban állhat helyre, ha a járvány újabb mélypontot okoz.","shortLead":"Már a jegybank se vár gyors gazdasági talpra állást: 2020-ban recesszió lesz, a vállalkozások elkezdenek leépíteni...","id":"20200924_mnb_inflacios_jelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95afd388-fe67-4fae-bb34-7c5857dc152d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7af4bd2-4eeb-4fe7-8f17-ff859713282d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200924_mnb_inflacios_jelentes","timestamp":"2020. szeptember. 24. 15:15","title":"Az MNB szerint most jön a kirúgási hullám, százezer ember kerülhet utcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d72e0c2-8af2-486e-bf50-3748c5bc6412","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Enni kért az ötven ollókezű.","shortLead":"Enni kért az ötven ollókezű.","id":"20200925_Oriasrakok_rohantak_le_egy_csaladi_grillpartit_Ausztraliaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d72e0c2-8af2-486e-bf50-3748c5bc6412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e84e22-02ef-4c99-bf8f-30bcdbfb3b03","keywords":null,"link":"/elet/20200925_Oriasrakok_rohantak_le_egy_csaladi_grillpartit_Ausztraliaban","timestamp":"2020. szeptember. 25. 15:16","title":"Óriásrákok rohantak le egy családi grillpartit Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3a4ff1-b45e-4620-ac5b-7588e53f6c0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hyundainál úgy érzik, nem szívesen látott résztvevői a túraautó-világkupa sorozatnak.","shortLead":"A Hyundainál úgy érzik, nem szívesen látott résztvevői a túraautó-világkupa sorozatnak.","id":"20200924_Micheliszek_bojkottaljak_a_nurburgingi_WTCR_futamot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d3a4ff1-b45e-4620-ac5b-7588e53f6c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8647d66-7cf6-47fe-a1b4-230603918195","keywords":null,"link":"/cegauto/20200924_Micheliszek_bojkottaljak_a_nurburgingi_WTCR_futamot","timestamp":"2020. szeptember. 24. 12:01","title":"Micheliszék bojkottálják a nürburgringi WTCR-futamot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]