Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a55bdf63-5567-436e-8c5b-902ced1b2bcd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Augusztusig majdnem 2 milliárd forint értékben mintegy 71 ezer ruházati cikket, több mint 25 ezer pár lábbelit, 11 ezer doboznál is több parfümöt, csaknem 9 ezer liter mosószert, és sok más hamis terméket vontak ki a piacról a NAV munkatársai.","shortLead":"Augusztusig majdnem 2 milliárd forint értékben mintegy 71 ezer ruházati cikket, több mint 25 ezer pár lábbelit, 11 ezer...","id":"20200925_Kamuparfumok_helyett_kamuruhakat_venne_a_magyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a55bdf63-5567-436e-8c5b-902ced1b2bcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"465ebec0-51b3-425b-8e98-9d76f4c175a2","keywords":null,"link":"/kkv/20200925_Kamuparfumok_helyett_kamuruhakat_venne_a_magyar","timestamp":"2020. szeptember. 25. 16:06","title":"Kamuparfümök helyett kamuruhákat venne a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f4a2095-320f-416d-b1cb-d71cf3378428","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester által közölt közvéleménykutatási adatok szerint az emberek többsége az autómentesített rakpartot támogatja.","shortLead":"A főpolgármester által közölt közvéleménykutatási adatok szerint az emberek többsége az autómentesített rakpartot...","id":"20200927_Karacsony_rakpart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f4a2095-320f-416d-b1cb-d71cf3378428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e142224b-f090-4830-9cd3-9b79a648b02c","keywords":null,"link":"/itthon/20200927_Karacsony_rakpart","timestamp":"2020. szeptember. 27. 10:18","title":"Karácsony bemutatta, milyen rakpartot álmodtak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e57ca5-f154-41d7-9edc-368fc1147268","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"kultura","description":"\"Hallgatók nélkül nincs oktatás, a hallgatók pedig itt vannak a Vas utcában\" - válaszoltak a diákok arra, hogy a kuratórium tagja kijelentette, megvan az oktatás új helyszíne és megvannak az oktatók is. ","shortLead":"\"Hallgatók nélkül nincs oktatás, a hallgatók pedig itt vannak a Vas utcában\" - válaszoltak a diákok arra...","id":"20200926_SZFE_reakcio_Lajos_Tamas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7e57ca5-f154-41d7-9edc-368fc1147268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa6489d7-f3d7-4403-b5d9-2275f89adb2f","keywords":null,"link":"/kultura/20200926_SZFE_reakcio_Lajos_Tamas","timestamp":"2020. szeptember. 26. 08:10","title":"Reagáltak az SZFE hallgatói Lajos Tamás kijelentéseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c63c7c-a610-444e-b581-4a7900bb90e6","c_author":"Ónody Gomperz Tamás","category":"360","description":"A III/III. sose szerette a lázadó fiatalokat. Akkor sem, amikor Alapjogokért Központnak hívják az ügyosztályt.","shortLead":"A III/III. sose szerette a lázadó fiatalokat. Akkor sem, amikor Alapjogokért Központnak hívják az ügyosztályt.","id":"20200926_A_romlottak_diadala","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24c63c7c-a610-444e-b581-4a7900bb90e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"411521af-3bd5-4b53-a81d-637d438838e9","keywords":null,"link":"/360/20200926_A_romlottak_diadala","timestamp":"2020. szeptember. 26. 09:30","title":"Ónody Gomperz Tamás: A romlottak diadala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b700431f-b7d4-420a-9e2b-7ea29f6500d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az An-24-es szállítógépen mintegy harmincan voltak.","shortLead":"Az An-24-es szállítógépen mintegy harmincan voltak.","id":"20200925_Lezuhant_egy_ukran_katonai_szallitogep_tobben_meghaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b700431f-b7d4-420a-9e2b-7ea29f6500d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6bffd3-4e86-4778-b819-1612f242caf1","keywords":null,"link":"/vilag/20200925_Lezuhant_egy_ukran_katonai_szallitogep_tobben_meghaltak","timestamp":"2020. szeptember. 25. 21:08","title":"Lezuhant egy ukrán katonai szállítógép, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"591f8ffb-f113-4b98-a445-04cc810e7416","c_author":"HVG360","category":"360","description":"David Javerbaum darabja, az Isteni végjáték a stand-up, a kinyilatkoztatás, a talkshow és a revü elegáns keveréke. ","shortLead":"David Javerbaum darabja, az Isteni végjáték a stand-up, a kinyilatkoztatás, a talkshow és a revü elegáns keveréke. ","id":"202039_szinhaz__mindenhato_show_isteni_vegjatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=591f8ffb-f113-4b98-a445-04cc810e7416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658e1481-8f7a-4666-b017-56f5eea882f7","keywords":null,"link":"/360/202039_szinhaz__mindenhato_show_isteni_vegjatek","timestamp":"2020. szeptember. 25. 16:00","title":"Alföldi Róbert Istent játszik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a659753-0f3c-4f19-beed-2920092865e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A regisztrált aktív fertőzöttek száma meghaladta a 17 ezret. ","shortLead":"A regisztrált aktív fertőzöttek száma meghaladta a 17 ezret. ","id":"20200926_koronavirus_aldozat_jarvany_fertozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a659753-0f3c-4f19-beed-2920092865e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"086be35e-032d-4994-8670-dc039962ea1a","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_koronavirus_aldozat_jarvany_fertozott","timestamp":"2020. szeptember. 26. 09:13","title":"Újabb 12 áldozata van a járványnak, 950 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e706d205-0bb7-4d99-b7a9-aa28eba041d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan kritizálták a Samsung első összehajtható telefonját, hogy a két kijelzőfél közötti nagy görbület miatt könnyen juthatnak porszemek a zsanérba. A dél-koreai gyártó már elő is rukkolt a megnyugtató megoldással.","shortLead":"Sokan kritizálták a Samsung első összehajtható telefonját, hogy a két kijelzőfél közötti nagy görbület miatt könnyen...","id":"20200925_samsung_display_14r_osszehajthato_oled_kijelzo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e706d205-0bb7-4d99-b7a9-aa28eba041d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b0386f1-4412-4463-b31a-0f76bbf99353","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_samsung_display_14r_osszehajthato_oled_kijelzo","timestamp":"2020. szeptember. 25. 16:03","title":"A Samsungnak ez a megoldása az újfajta mobilok képernyőjének nagy problémájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]