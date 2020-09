Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e2cd033-e3b1-4b53-942c-8e52067ba768","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány súlyosan érintette az ágazatot, a taxisszövetség szerint már csak 4500 taxi járja a fővárost.","shortLead":"A koronavírus-járvány súlyosan érintette az ágazatot, a taxisszövetség szerint már csak 4500 taxi járja a fővárost.","id":"20200928_engedely_taxi_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e2cd033-e3b1-4b53-942c-8e52067ba768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"138ea224-2842-4f9c-8719-43762b8bf574","keywords":null,"link":"/kkv/20200928_engedely_taxi_budapest","timestamp":"2020. szeptember. 28. 13:43","title":"Rengeteg taxis tűnt el a fővárosi utakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b3a4b0e-ad55-412d-95d1-dd039ffac7e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A lakáspiac visszaesőben, a fejlesztők a rozsdaövezeti térképre várnak.","shortLead":"A lakáspiac visszaesőben, a fejlesztők a rozsdaövezeti térképre várnak.","id":"20200928_lakaspiac_kedvezmenyes_afa_rozsdaovezet_ingatlanpiac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b3a4b0e-ad55-412d-95d1-dd039ffac7e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"135db305-9c1f-4a0d-84f5-5350049fa8e7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200928_lakaspiac_kedvezmenyes_afa_rozsdaovezet_ingatlanpiac","timestamp":"2020. szeptember. 28. 07:32","title":"Jövőre elfogynak a kedvezményes áfás lakások Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49fb599-66e0-4623-8b4f-033f3206fa49","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A stabilitást választotta a japán kormánypárt, amikor az eddigi kabinetfőnökből csinált miniszterelnököt. Szuga Josihide egyszerű sorból kapaszkodott fel a csúcsra, és munkamániája még az erről ismert Japánban is kivételesnek számít.","shortLead":"A stabilitást választotta a japán kormánypárt, amikor az eddigi kabinetfőnökből csinált miniszterelnököt. Szuga...","id":"202039_szuga_josihide_hatteremberbol_japan_kormanyfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e49fb599-66e0-4623-8b4f-033f3206fa49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77cb234a-5807-40e3-aea4-5d180457bbb2","keywords":null,"link":"/360/202039_szuga_josihide_hatteremberbol_japan_kormanyfo","timestamp":"2020. szeptember. 28. 15:30","title":"Angolul tanult volna, de miniszterelnök lett a japán kabinetfőnökből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c393695-3428-4970-bd23-811d4e83c90f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Négy újoncot hívott be a válogatott keretébe a szövetségi kapitány.","shortLead":"Négy újoncot hívott be a válogatott keretébe a szövetségi kapitány.","id":"20200928_valogatott_rossi_dzsudzsak_kleinheisler","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c393695-3428-4970-bd23-811d4e83c90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621dbec2-45d7-416d-be5a-2ca316f1f18e","keywords":null,"link":"/sport/20200928_valogatott_rossi_dzsudzsak_kleinheisler","timestamp":"2020. szeptember. 28. 16:35","title":"Rossi keretet hirdetett, Dzsudzsák és Kleinheisler se játszik októberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a813a0-b754-4b78-8f58-d2a33bfadb37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ismert aktív fertőzöttek már 18 815-en vannak. ","shortLead":"Az ismert aktív fertőzöttek már 18 815-en vannak. ","id":"20200928_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76a813a0-b754-4b78-8f58-d2a33bfadb37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f88ce65-66c6-4e47-b0f7-0eb37578b3a3","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. szeptember. 28. 07:54","title":"Újabb 13 áldozata van a járványnak, 700 fölött az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ed237c1-5b10-4af2-bdc6-06722276c505","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Évente 800 millió forinttal támogatja a kormány az emlékverseny megrendezését.","shortLead":"Évente 800 millió forinttal támogatja a kormány az emlékverseny megrendezését.","id":"20200929_Gyulai_Istvan_atletikai_emlekverseny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ed237c1-5b10-4af2-bdc6-06722276c505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ac643d-d8f3-446a-a60d-c0a7a2738ccf","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_Gyulai_Istvan_atletikai_emlekverseny","timestamp":"2020. szeptember. 29. 08:53","title":"Gyulai István atlétikai emlékversenyt rendeznek négy éven át, 3,2 milliárdért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b79695-3944-4314-97d8-7e00ddda16fe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az újraválasztásáért induló polgármester, Ion Aliman a leadott érvényes szavazatok több mint felét kapta meg másfél héttel azután, hogy elhunyt. A választást meg kell ismételni.","shortLead":"Az újraválasztásáért induló polgármester, Ion Aliman a leadott érvényes szavazatok több mint felét kapta meg másfél...","id":"20200928_halott_polgarmester_valasztast_nyert_romania","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00b79695-3944-4314-97d8-7e00ddda16fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b5bd600-0f5d-46b6-b783-9eb1b5c4baf0","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_halott_polgarmester_valasztast_nyert_romania","timestamp":"2020. szeptember. 28. 15:58","title":"Halott jelölt nyert választást egy román községben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e89c53f-15d8-4e16-939a-f78b740717a1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Február óta először veszítettek pontot.","shortLead":"Február óta először veszítettek pontot.","id":"20200927_Sorozatban_23_gyozelem_utan_veszitett_a_Bayern_Munchen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e89c53f-15d8-4e16-939a-f78b740717a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"113636e7-ab10-4599-aa95-cd71506c55ca","keywords":null,"link":"/sport/20200927_Sorozatban_23_gyozelem_utan_veszitett_a_Bayern_Munchen","timestamp":"2020. szeptember. 27. 18:02","title":"Sorozatban 23 győzelem után veszített a Bayern München","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]