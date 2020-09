Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab5c64f8-af33-4e22-bafa-d1502b5457d7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A stadionba a járványveszélyre hivatkozva még nem térhettek vissza a szurkolók, de annak, úgy látszik, nincs akadálya, hogy mellette, egymás nyakában ugrálva nézzék végig a meccset.","shortLead":"A stadionba a járványveszélyre hivatkozva még nem térhettek vissza a szurkolók, de annak, úgy látszik, nincs akadálya...","id":"20200928_ferencvaros_molde_bl_koronavirus_jarvany_uefa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab5c64f8-af33-4e22-bafa-d1502b5457d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34bad50a-15f2-4bbf-b440-36acee93f814","keywords":null,"link":"/sport/20200928_ferencvaros_molde_bl_koronavirus_jarvany_uefa","timestamp":"2020. szeptember. 28. 13:30","title":"Az UEFA-tól kértek engedélyt a fradisták, hogy a stadionon kívülről szurkolhassanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0256fecd-579a-4038-ae9d-36e7d79e0f9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy idős embert is becsapott, összesen 9 millió forintot csalt ki tőlük. Az ügyészség súlyosbításért fellebbezett a nem jogerős ítélet ellen.","shortLead":"Négy idős embert is becsapott, összesen 9 millió forintot csalt ki tőlük. Az ügyészség súlyosbításért fellebbezett...","id":"20200928_elso_foku_itelet_unokazos_csalo_ellen_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0256fecd-579a-4038-ae9d-36e7d79e0f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87213391-8be5-44d8-920a-90ab5876353b","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_elso_foku_itelet_unokazos_csalo_ellen_ugyeszseg","timestamp":"2020. szeptember. 28. 10:58","title":"Hét év fegyházra ítélték első fokon a pesti unokázós csalót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"466ada6e-9094-4906-a120-ab1f8e29eaa1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Vera Jourová a Speigelnek arról beszélt, hogy Orbán Viktor beteg demokráciát épít, a magyar kormányfő emiatt Ursula von der Leyenhez fordult.","shortLead":"Vera Jourová a Speigelnek arról beszélt, hogy Orbán Viktor beteg demokráciát épít, a magyar kormányfő emiatt Ursula von...","id":"20200929_Orban_von_der_leyen_europai_bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=466ada6e-9094-4906-a120-ab1f8e29eaa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09d84176-bfff-47d8-9bf6-d869c2a62ad8","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_Orban_von_der_leyen_europai_bizottsag","timestamp":"2020. szeptember. 29. 07:56","title":"Orbán az Európai Bizottság alelnökének távozását követeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e7931a5-dae4-4c8b-9e4a-d97cf99a3745","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azerbajdzsán és Örményország egymást vádolja támadással, az örmény kormányfő szerint az erőik lelőttek két azeri helikopter és három drónt.","shortLead":"Azerbajdzsán és Örményország egymást vádolja támadással, az örmény kormányfő szerint az erőik lelőttek két azeri...","id":"20200927_Ormenyorszag_Hegyi_Karabah_osszecsapasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e7931a5-dae4-4c8b-9e4a-d97cf99a3745&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff10ffac-db74-4a00-88cc-3a97fbd45077","keywords":null,"link":"/vilag/20200927_Ormenyorszag_Hegyi_Karabah_osszecsapasok","timestamp":"2020. szeptember. 27. 14:21","title":"Örményország teljes mozgósítást rendelt el a Hegyi-Karabahban történt összecsapások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Gazdaságvédelmi Operatív Törzs azt szeretné, hogy a munkáltatók adómentes juttatásként adhassanak járványügyi szűrővizsgálatot a munkavállalóiknak.","shortLead":"A Gazdaságvédelmi Operatív Törzs azt szeretné, hogy a munkáltatók adómentes juttatásként adhassanak járványügyi...","id":"20200928_A_koronavirusteszt_adomentes_juttatas_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f1cca2-afda-4aeb-95a5-79d18f7230a4","keywords":null,"link":"/kkv/20200928_A_koronavirusteszt_adomentes_juttatas_lesz","timestamp":"2020. szeptember. 28. 17:24","title":"Tisztázták, miről beszélt Varga Mihály, mikor azt mondta, adómentes lesz a koronavírus-teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d730b77e-2a24-4768-bfe8-57f16a8085c3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A választók elutasították a javaslatot, hogy korlátozzák az uniós állampolgárok szabad munkavállalását az országukban. \r

\r

","shortLead":"A választók elutasították a javaslatot, hogy korlátozzák az uniós állampolgárok szabad munkavállalását az országukban...","id":"20200927_Svajc_nepszavazas_bevandolok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d730b77e-2a24-4768-bfe8-57f16a8085c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e6fff8-b4b5-408a-a355-d79d173b8189","keywords":null,"link":"/kkv/20200927_Svajc_nepszavazas_bevandolok","timestamp":"2020. szeptember. 27. 14:29","title":"Nem szavazták meg a svájciak a szabad munkavállalás korlátozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07eadb9f-733e-4c29-b9d1-6dfd80af7c49","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Ha szó szerint vesszük, elég szokatlan a „járda” szót adni egy autó egyedi szériájának. Másfelől viszont találó, ha megfordítjuk a nézőpontot. Ha azoknak szól, akik nézik, amíg mi kabriózunk. ","shortLead":"Ha szó szerint vesszük, elég szokatlan a „járda” szót adni egy autó egyedi szériájának. Másfelől viszont találó, ha...","id":"20200927_Mini_Cooper_S_Sidewalk__teszten_a_Flaszter_Edition","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07eadb9f-733e-4c29-b9d1-6dfd80af7c49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bfcaf3f-37e6-4ebf-91b7-094cd99d1e1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200927_Mini_Cooper_S_Sidewalk__teszten_a_Flaszter_Edition","timestamp":"2020. szeptember. 27. 17:00","title":"Mini Cooper S Sidewalk – teszten a Flaszter Edition","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a5180d-ea22-41ca-ad41-6bd22e2f1ba2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sophos kiberbiztonsági vállalat figyelmeztetése szerint az internetes csalók is megtanulták, hogy kifizetődő dolog hirdetni. A cég olyan csalásokra bukkant, melyek elkövetői webes hirdetésekben hamis figyelmeztető rendszerüzeneteket dobnak fel számítógépeken és telefonokon egyetlen céllal: hogy annyira megrémítsék az embert, hogy az fizessenek egy megoldásért – egy olyan problémára, amely nem is sújtja.","shortLead":"A Sophos kiberbiztonsági vállalat figyelmeztetése szerint az internetes csalók is megtanulták, hogy kifizetődő dolog...","id":"20200928_sophos_megteveszto_figyelmeztetesek_bongeszo_bezarasa_kamu_privacy_tracker_bovitmeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2a5180d-ea22-41ca-ad41-6bd22e2f1ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65ab1958-a517-45ca-9df3-fcb8be5a6536","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_sophos_megteveszto_figyelmeztetesek_bongeszo_bezarasa_kamu_privacy_tracker_bovitmeny","timestamp":"2020. szeptember. 28. 20:03","title":"Ha ilyen figyelmeztetés ugrik fel a gépén, zárja be a böngészőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]