Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Karafiáth Orsolyának a következő szavakból kellett ihletet merítenie: esszékormányzás, emberkísérlet, kihagyhatatlan, szétcsúszás, pápavér. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. "Az én hetem: Karafiáth Orsolya szerint túl könnyen felejtünk" 2020. szeptember. 27. 19:00 Azt korábban is lehetett sejteni, hogy az amerikai elnök adóügyeivel valami nincs rendben, most azonban egy élet adóelkerülési trükkjeit gyűjtötte össze a lap. Havi húszezer forintnak megfelelő adót fizetett Donald Trump, amikor elnök lett, a jogi és pénzügyi kiskapukat kihasználva pedig több százmillió dolláros nyereségeket titkolt el az adóhatóság elől - állítja a The New York Times. Azt korábban is lehetett sejteni, hogy az amerikai elnök adóügyeivel valami nincs rendben, most azonban egy élet adóelkerülési trükkjeit gyűjtötte össze a lap. Ha igazuk van, akkor Trump feje felett sötét felhők gyülekeznek: 2022-ig 421 millió dollárt követelhetnek tőle. "Donald Trump meghekkelte az adórendszert, de most saját tornya omolhat rá" 2020. szeptember. 28. 20:00

Több cég és szervezet is beállt az Epic Games mögé, hogy elérjék az Apple-nél, változtasson az alkalmazásbolttal kapcsolatos szabályozásán. "Mozgalmat indított az Epic Games, hogy kikényszerítse a változást az Apple-től" 2020. szeptember. 28. 19:03 Némi elégtételt jelenthet a magyar kémelhárításnak, hogy noha a bíróság a kémkedés vádja alól felmentette Kovács Bélát, de az ítélet szóbeli indoklásában a bíró azt is kimondta: a volt európai parlamenti képviselő az orosz hírszerzés beszervezett és kiokosított embereként tevékenykedett. A titkosított ügyet mélységében ismerő források szerint számítani lehetett erre a végkifejletre. "Idő előtt állíthatták le a Kovács Béla elleni titkosszolgálati műveletet" 2020. szeptember. 28. 06:30

Achim Beierlorzer menesztése után Jan-Moritz Lichte veszi át az együttes irányítását.

","shortLead":"Achim Beierlorzer menesztése után Jan-Moritz Lichte veszi át az együttes irányítását.\r

"Menesztették a Mainz vezetőedzőjét, de állítólag nem Szalai Ádám ügye miatt" 2020. szeptember. 28. 14:08

A Microsoft 2021 második felében teszi elérhetővé az új Office irodai programcsomagot, melynek áráról egyelőre nem tájékoztatott cég. "Használ Wordöt vagy Excelt? Akkor jó hír, hogy jön az Office 2021" 2020. szeptember. 28. 08:33

Magyarországot nem tette a kockázatos országok listájára a szlovák Központi Válságstáb. "Ismét vészhelyzet kihirdetésére készül a kormány Szlovákiában" 2020. szeptember. 28. 21:56

A maszkellenesek, a vírustagadók és oltásellenesek után egy újabb tudománytalan csapat köszörüli egyre hangosabban a torkát. "A vírustagadás már lejárt lemez, most jönnek a kihalástagadók" 2020. szeptember. 28. 12:03