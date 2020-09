Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi szerint volt párja nem hozhatta volna nyilvánosságra a nevét és a személyes adatait.","shortLead":"A férfi szerint volt párja nem hozhatta volna nyilvánosságra a nevét és a személyes adatait.","id":"20200928_Orosz_Bernadett_bantalmazo_koveteles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14cd35ac-d10b-4263-a382-317878f222e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_Orosz_Bernadett_bantalmazo_koveteles","timestamp":"2020. szeptember. 28. 21:30","title":"5 millió forintot követel Orosz Bernadett bántalmazója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb96816-422a-4533-8728-f942b3391349","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Letesztelték az egész stábot, egyedül a vezetőedzőnek lett pozitív az eredménye.","shortLead":"Letesztelték az egész stábot, egyedül a vezetőedzőnek lett pozitív az eredménye.","id":"20200928_koronavirus_lipcsei_peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cb96816-422a-4533-8728-f942b3391349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b03805-8067-43cf-b394-785de231de90","keywords":null,"link":"/sport/20200928_koronavirus_lipcsei_peter","timestamp":"2020. szeptember. 28. 13:15","title":"Koronavírusos Lipcsei Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szicília szigetén elrendelték a szájmaszk kötelező használatát szabadtéren.","shortLead":"Szicília szigetén elrendelték a szájmaszk kötelező használatát szabadtéren.","id":"20200928_Koronavirus_Olaszorszag_Szicilia_Maszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a575028-269b-451f-a652-3c5c40349924","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_Koronavirus_Olaszorszag_Szicilia_Maszk","timestamp":"2020. szeptember. 28. 19:54","title":"Átlépte az 50 ezret az aktív fertőzöttek száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ae85e6-4848-4cc9-8ac3-a419d243a30f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új rendszerfrissítés általában olyan kellemetlenségeket is magával hozhat, hogy a régebbi eszközök valamennyire lelassulnak tőle. Ez az új iOS 14 esetében nincs így.","shortLead":"Egy új rendszerfrissítés általában olyan kellemetlenségeket is magával hozhat, hogy a régebbi eszközök valamennyire...","id":"20200927_ios_14_frissites_regi_iphone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1ae85e6-4848-4cc9-8ac3-a419d243a30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a046098e-7933-4d56-a3f7-041c31efe58e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200927_ios_14_frissites_regi_iphone","timestamp":"2020. szeptember. 27. 10:03","title":"Nemhogy nem lassulnak, még gyorsabbak is lesznek a régi iPhone-ok, ha iOS 14-re frissítik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecac2927-9159-4501-8039-297262e53a41","c_author":"HVG","category":"360","description":"Változás van a Színház című havilap élén, de nem a manapság idehaza \"szokásos\" módon.","shortLead":"Változás van a Színház című havilap élén, de nem a manapság idehaza \"szokásos\" módon.","id":"202039_folyoirat__hazuk_taja_uzen_aszerkesztoseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecac2927-9159-4501-8039-297262e53a41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53c1d605-46da-4b71-ace7-0b1cf2049bbd","keywords":null,"link":"/360/202039_folyoirat__hazuk_taja_uzen_aszerkesztoseg","timestamp":"2020. szeptember. 28. 10:00","title":"A Színház című lap megmutatja, hogyan lehet jól intézni a közös ügyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6aa7a6b-b55b-4e64-b5c5-0bb05618e6d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zynga úgy döntött, elérkezett az idő a Facebook hőskorának sikerjátékaként emlékezetes Farmville nyugdíjazására.","shortLead":"A Zynga úgy döntött, elérkezett az idő a Facebook hőskorának sikerjátékaként emlékezetes Farmville nyugdíjazására.","id":"20200928_zynga_farmville_jatek_vege_adobe_flash","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6aa7a6b-b55b-4e64-b5c5-0bb05618e6d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd47ba69-789a-47de-bbfd-afaae8dfcc3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_zynga_farmville_jatek_vege_adobe_flash","timestamp":"2020. szeptember. 28. 22:33","title":"Véget ér egy korszak: 11 év után végleg beszántják a Farmville-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia államfő kedden találkozik Szvjatlana Cihanouszkaja fehérorosz ellenzéki vezetővel.","shortLead":"A francia államfő kedden találkozik Szvjatlana Cihanouszkaja fehérorosz ellenzéki vezetővel.","id":"20200928_Macron_Europa_Oroszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86558e8c-218d-4dc3-af57-55a33ba23032","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_Macron_Europa_Oroszorszag","timestamp":"2020. szeptember. 28. 21:44","title":"Macron: \"Ha békét akarunk az európai kontinensen, akkor együtt kell működnünk Oroszországgal\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e801a3c-d91f-46d0-99ad-d911deb965e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Módosított az önkormányzat az eddigi rendeleten, szigorodik a fapótlásra vonatkozó szabályozás is.","shortLead":"Módosított az önkormányzat az eddigi rendeleten, szigorodik a fapótlásra vonatkozó szabályozás is.","id":"20200927_jozsefvaros_favagas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e801a3c-d91f-46d0-99ad-d911deb965e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c05a4f-0ef6-4d60-94f2-e0c4ef0ae866","keywords":null,"link":"/zhvg/20200927_jozsefvaros_favagas","timestamp":"2020. szeptember. 27. 10:40","title":"Józsefvárosban drágán megfizet, aki kivág egy idős fát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]