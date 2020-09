Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"764c3782-00b1-4aa9-bd5d-2f94aaa8eec6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még hosszú ideig tarthat az Apple vs. Epic Games-ügy, legalábbis ez rajzolódik ki a jogi vita hétfői meghallgatása alapján.","shortLead":"Még hosszú ideig tarthat az Apple vs. Epic Games-ügy, legalábbis ez rajzolódik ki a jogi vita hétfői meghallgatása...","id":"20200929_apple_epic_games_targyalas_birosag_eskudtszek_fortnite_app_store","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=764c3782-00b1-4aa9-bd5d-2f94aaa8eec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a63d92-5f60-4e87-95a8-2453b707112f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_apple_epic_games_targyalas_birosag_eskudtszek_fortnite_app_store","timestamp":"2020. szeptember. 29. 15:03","title":"Az Apple mellé állt a bíró a Fortnite-ügy meghallgatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7db952b-35e0-4770-aaa0-7444367d07d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 24.hu-nak adott interjút a szakember, aki arról beszélt: a magyar labdarúgó-bajnokság tragédiája a Felcsút NB I-es részvétele.","shortLead":"A 24.hu-nak adott interjút a szakember, aki arról beszélt: a magyar labdarúgó-bajnokság tragédiája a Felcsút NB I-es...","id":"20200927_Muszbek_Mihaly_felcsut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7db952b-35e0-4770-aaa0-7444367d07d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e437ba6f-d9e6-4cc6-972a-f2668702c8e5","keywords":null,"link":"/kkv/20200927_Muszbek_Mihaly_felcsut","timestamp":"2020. szeptember. 27. 17:07","title":"Muszbek Mihály: Ma annyi állami pénz megy a fociba, hogy fel se tűnik a piaci forrás hiánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7455c512-d779-4fe6-b543-42eb864f7a9d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A közösség védőfaktor – állítja egy nemzetközi kutatás.","shortLead":"A közösség védőfaktor – állítja egy nemzetközi kutatás.","id":"20200929_Tarsasagi_ember_Bizonyara_nem_keves_az_onbizalma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7455c512-d779-4fe6-b543-42eb864f7a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332cf9e8-0e35-48ab-8f5b-47a6c29c044d","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200929_Tarsasagi_ember_Bizonyara_nem_keves_az_onbizalma","timestamp":"2020. szeptember. 29. 09:20","title":"Társasági ember? Bizonyára nem kevés az önbizalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendszerváltás óta most volt a legalacsonyabb, 46 százalékos a részvétel az önkormányzati választásokon.","shortLead":"A rendszerváltás óta most volt a legalacsonyabb, 46 százalékos a részvétel az önkormányzati választásokon.","id":"20200927_Jobbra_tolodhatnak_az_onkormanyzatok_Romaniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a430fb1-b4b4-42d2-9b81-1f46171a2eee","keywords":null,"link":"/vilag/20200927_Jobbra_tolodhatnak_az_onkormanyzatok_Romaniaban","timestamp":"2020. szeptember. 27. 21:53","title":"Új bukaresti főpolgármestert és jobbközép önkormányzatokat jósolnak az exitpollok Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"968a4a29-60d3-4da5-be6d-716b87e6f28f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Soós Zoltán új várost nem, de új szemléletet ígér a következő négy évre. Az RMDSZ jelöltjei nagyjából 200 településen nyertek. ","shortLead":"Soós Zoltán új várost nem, de új szemléletet ígér a következő négy évre. Az RMDSZ jelöltjei nagyjából 200 településen...","id":"20200928_soos_zoltan_marosvasarhely_onkormanyzati_valasztas_romania_rmdsz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=968a4a29-60d3-4da5-be6d-716b87e6f28f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72fe839a-b485-4c10-95ee-d2d440703ada","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_soos_zoltan_marosvasarhely_onkormanyzati_valasztas_romania_rmdsz","timestamp":"2020. szeptember. 28. 06:13","title":"Marosvásárhelynek húsz év után újra magyar polgármestere van ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0063e6e-6467-45f1-ae20-811bcf2194a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az androidos telefonok bizonyos országokban már azt is elárulhatják, miért keresnek bennünket egy telefonszámról.","shortLead":"Az androidos telefonok bizonyos országokban már azt is elárulhatják, miért keresnek bennünket egy telefonszámról.","id":"20200928_google_telefon_google_phone_spamszures_hivasazonositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0063e6e-6467-45f1-ae20-811bcf2194a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a527e23c-efdc-4209-881b-508342ec4b09","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_google_telefon_google_phone_spamszures_hivasazonositas","timestamp":"2020. szeptember. 28. 00:03","title":"Mit meg nem adnánk, ha Magyarországon is elérhető lenne ez az androidos funkció ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"276a0435-6f0f-4e2c-94a8-b91bcbc65609","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A diákok újabb kisfilmekre számíthatnak a jövőben.","shortLead":"A diákok újabb kisfilmekre számíthatnak a jövőben.","id":"20200929_Oktato_video_Orszaggyules_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=276a0435-6f0f-4e2c-94a8-b91bcbc65609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac20719-265b-43be-a875-8c13a5eb8af0","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_Oktato_video_Orszaggyules_valasztas","timestamp":"2020. szeptember. 29. 12:20","title":"4,5 millió forintért készített oktatóvideót a magyar választási rendszerről az Országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1099c18-bd45-4496-99b9-c23a578f3545","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Almát hasonlítanak körtéhez, de nem úgy. Pár csík kemény jogi csatákban. Összekeverhető-e a bicikliút, a sütiző és a párt? Logók ügyében a cégek nem ismernek tréfát. ","shortLead":"Almát hasonlítanak körtéhez, de nem úgy. Pár csík kemény jogi csatákban. Összekeverhető-e a bicikliút, a sütiző és...","id":"20200928_Messi_Apple_vedjegytortenelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1099c18-bd45-4496-99b9-c23a578f3545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"802f0e35-b045-46f9-a061-5e91fe5547fe","keywords":null,"link":"/360/20200928_Messi_Apple_vedjegytortenelem","timestamp":"2020. szeptember. 28. 15:00","title":"Messinek sikerült, az Apple-nek nem mindig – kis védjegytörténelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]