[{"available":true,"c_guid":"efbadbfc-3717-4f63-a389-1b8de3b0fa73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután Pintér Sándorral és Kásler Miklóssal is beszélt a Magyar Orvosi Kamara, a hétvégén a miniszterelnökkel tárgyalnak majd.","shortLead":"Miután Pintér Sándorral és Kásler Miklóssal is beszélt a Magyar Orvosi Kamara, a hétvégén a miniszterelnökkel...","id":"20201001_magyar_orvosi_kamara_beremeles_targyalas_orban_viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efbadbfc-3717-4f63-a389-1b8de3b0fa73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87254608-ee37-4123-9b47-b4f95ec1d5a1","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_magyar_orvosi_kamara_beremeles_targyalas_orban_viktor","timestamp":"2020. október. 01. 18:13","title":"Orbánnal egyeztet a béremelésről az orvosi kamara elnöksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be57325-79b9-49b0-9738-21c9669dfbcc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A török elnöknek azzal van baja, hogy Brüsszel Athén és Nicosia mellé állt egy tengerjogi vitában.","shortLead":"A török elnöknek azzal van baja, hogy Brüsszel Athén és Nicosia mellé állt egy tengerjogi vitában.","id":"20201001_erdogan_eu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2be57325-79b9-49b0-9738-21c9669dfbcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d571dae0-5e9e-4d35-890f-ea6d96382a68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_erdogan_eu","timestamp":"2020. október. 01. 21:07","title":"Erdogan: Az EU sekélyessé vált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb06898c-f8d1-40ca-ba16-57b854be5631","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rektorhelyettesi kinevezésekre válaszul újabb épületet vettek blokád alá.","shortLead":"A rektorhelyettesi kinevezésekre válaszul újabb épületet vettek blokád alá.","id":"20201001_szfe_Film_es_Mediaintezet_blokad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb06898c-f8d1-40ca-ba16-57b854be5631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0932fbda-62b7-44fe-9bbc-d0c97be7842b","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_szfe_Film_es_Mediaintezet_blokad","timestamp":"2020. október. 01. 06:49","title":"A Film- és Médiaintézetet is blokád alá vették a Színművészeti hallgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab89502-04f7-47f3-9edd-6a9578155093","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Augusztusra már 13 százalékkal haladta meg a tavalyit a foglalások száma.","shortLead":"Augusztusra már 13 százalékkal haladta meg a tavalyit a foglalások száma.","id":"20201001_belfoldi_turizmus_fellendulese_foglalasok_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aab89502-04f7-47f3-9edd-6a9578155093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c8dc6e-4fe5-422f-b854-629b04835956","keywords":null,"link":"/kkv/20201001_belfoldi_turizmus_fellendulese_foglalasok_koronavirus","timestamp":"2020. október. 01. 18:29","title":"Berobbant a belföldi turizmus, ahogy lecsengett a koronavírus első hulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f80611-ea98-40de-a0fa-d25588d02475","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Spanyolországban és a Franciaországban a legjobbak a kilátások.","shortLead":"Spanyolországban és a Franciaországban a legjobbak a kilátások.","id":"20200930_EszakMagyarorszagon_az_egyik_legalacsonyabb_a_varhato_elettartam_az_EUban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93f80611-ea98-40de-a0fa-d25588d02475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f48320a-3c74-44a7-905c-da073e05cac0","keywords":null,"link":"/elet/20200930_EszakMagyarorszagon_az_egyik_legalacsonyabb_a_varhato_elettartam_az_EUban","timestamp":"2020. szeptember. 30. 18:22","title":"Észak-Magyarországon az egyik legalacsonyabb a várható élettartam az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d5d5e5-f99c-40a0-895a-a3127fb5c413","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Visszafordítható a klímakatasztrófa? Milyen válaszlépésekre lenne szükség? Felvehetjük egyáltalán a harcot a gazdaság jelenlegi keretei között? Nemcsak kérdéseket vet fel, de a válaszokat is igyekszik megadni a HVG Green Revolution konferenciája. ","shortLead":"Visszafordítható a klímakatasztrófa? Milyen válaszlépésekre lenne szükség? Felvehetjük egyáltalán a harcot a gazdaság...","id":"20201002_Kovesse_velunk_eloben_a_HVG_Green_Revolution_konferenciajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6d5d5e5-f99c-40a0-895a-a3127fb5c413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d019e4bd-b972-442f-8e90-f7b441064af4","keywords":null,"link":"/zhvg/20201002_Kovesse_velunk_eloben_a_HVG_Green_Revolution_konferenciajat","timestamp":"2020. október. 02. 09:10","title":"Kövesse velünk élőben a HVG Green Revolution konferenciáját!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e4eeed-3514-404f-ab06-bb496b2c06cd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Fontos szerepe volt a náci Németország ideológiai céljainak szolgálatába állított filmiparában Alfred Bauernek, a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál (Berlinale) alapítójának - közölték a fesztivál vezetői a felkérésükre elvégzett tudományos kutatás eredményeiről. ","shortLead":"Fontos szerepe volt a náci Németország ideológiai céljainak szolgálatába állított filmiparában Alfred Bauernek...","id":"20201001_Kutatas_erositette_meg_hogy_hithu_naci_volt_a_Berlinale_alapitoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5e4eeed-3514-404f-ab06-bb496b2c06cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"054261ee-eaab-4dcd-859c-da96ecfc22c9","keywords":null,"link":"/kultura/20201001_Kutatas_erositette_meg_hogy_hithu_naci_volt_a_Berlinale_alapitoja","timestamp":"2020. október. 01. 10:17","title":"Hithű náci volt a Berlinale alapítója, ezt már kutatás is megerősíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558","c_author":"MTI","category":"elet","description":"11 éven át követtek 1,7 millió svédországi nőt, hogy kiderüljön, valójában mennyire hatékony a HPV elleni védőoltás.\r

","shortLead":"11 éven át követtek 1,7 millió svédországi nőt, hogy kiderüljön, valójában mennyire hatékony a HPV elleni védőoltás.\r

","id":"20201001_mukodik_a_hpv_oltas_legkiterjedtebb_kutatas_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c84cd494-f367-4ddf-9ef4-3f4fb7a4a5eb","keywords":null,"link":"/elet/20201001_mukodik_a_hpv_oltas_legkiterjedtebb_kutatas_szerint","timestamp":"2020. október. 01. 16:12","title":"88 százalékkal csökkentheti a HPV-oltás a méhnyakrák kockázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]