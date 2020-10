Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f40e873-a5d4-4f89-8414-abe83d6a7a01","c_author":"","category":"nagyitas","description":"Szocialista ringlispíl, fekete-fehér majális, baráti kirándulások és családi utazások egy egyre inkább elreteszelt világban, a semmiből kinövő panelnegyedek vonalas esztétikája: csak néhány évtizeddel ezelőtti, mégis alig ismert számunkra az a Nagyvárad, amibe egy amatőr fotós lencséjén keresztül leshetünk be, bepillantva a Ceaușescu alatti magyar polgárság hétköznapjaiba.","shortLead":"Szocialista ringlispíl, fekete-fehér majális, baráti kirándulások és családi utazások egy egyre inkább elreteszelt...","id":"20201002_Varos_a_hataron__Heti_Fortepan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f40e873-a5d4-4f89-8414-abe83d6a7a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac3c9f59-2dcc-4b38-a931-71a1e420d58a","keywords":null,"link":"/nagyitas/20201002_Varos_a_hataron__Heti_Fortepan","timestamp":"2020. október. 02. 18:30","title":"Város a határon - Heti Fortepan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c552290-6bb1-4e97-b16a-c4aeb256285a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kórházból üzent a koronavírusos elnök.","shortLead":"A kórházból üzent a koronavírusos elnök.","id":"20201003_Trump_azt_tweeteli_hogy_jol_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c552290-6bb1-4e97-b16a-c4aeb256285a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6878d0-587d-477e-a4f6-a6a71ceef817","keywords":null,"link":"/vilag/20201003_Trump_azt_tweeteli_hogy_jol_van","timestamp":"2020. október. 03. 19:53","title":"Trump azt tweeteli, hogy jól van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde0ecc7-8ea8-4f8d-ace4-81a766db28d9","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A szeptemberi forgalom elmaradt az egy évvel korábbitól az ingatlanpiacon, de a harmadik negyedév egészében megvolt a 2019-es szint.","shortLead":"A szeptemberi forgalom elmaradt az egy évvel korábbitól az ingatlanpiacon, de a harmadik negyedév egészében megvolt...","id":"20201004_Az_ingatlanpiac_kohogott_szeptemberben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fde0ecc7-8ea8-4f8d-ace4-81a766db28d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"504e0f19-3d1d-4659-893f-662c72133b23","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201004_Az_ingatlanpiac_kohogott_szeptemberben","timestamp":"2020. október. 04. 09:47","title":"Az ingatlanpiac köhögött szeptemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db19aa49-6aea-4c83-893d-f3e469a8d61e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Határokon átívelő energiamenedzselési lehetőséget és az ellátás jobb minőségét ígéri a Duna InGrid néven emlegetett hálózat, amely kiépítéséhez nagy összegű uniós támogatás érkezik.","shortLead":"Határokon átívelő energiamenedzselési lehetőséget és az ellátás jobb minőségét ígéri a Duna InGrid néven emlegetett...","id":"20201002_duna_ingrid_intelligens_villamosenergia_halozat_kiepitese_eu_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db19aa49-6aea-4c83-893d-f3e469a8d61e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb8302a4-084f-4613-b8f2-c29852724332","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_duna_ingrid_intelligens_villamosenergia_halozat_kiepitese_eu_tamogatas","timestamp":"2020. október. 02. 17:43","title":"36,5 milliárd forintot ad az EU a Magyarországot és Szlovákiát összekötő intelligens áramhálózat kiépítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a535c80e-73fe-4f93-a712-bfa76af24f62","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy négyesfogat elszabadult lovai okoztak balesetet szombat délután Keszthelyen - közölte a rendőrség honlapján vasárnap a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság.","shortLead":"Egy négyesfogat elszabadult lovai okoztak balesetet szombat délután Keszthelyen - közölte a rendőrség honlapján...","id":"20201004_Hintoval_elszabadult_lovak_okoztak_balesetet_Keszthelyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a535c80e-73fe-4f93-a712-bfa76af24f62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb43d59-a738-40b6-b58d-2d88bb44d38c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_Hintoval_elszabadult_lovak_okoztak_balesetet_Keszthelyen","timestamp":"2020. október. 04. 10:05","title":"Hintóval elszabadult lovak okoztak balesetet Keszthelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae22e499-ded5-4e3b-bfd3-78ef95c7ec73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokáig titkolta a számokat, de végül elárulta az Amazon, hogy hány amerikai munkavállalója kapta el a koronavírus-fertőzést március óta. Meglehetősen nagy számot közölt.","shortLead":"Sokáig titkolta a számokat, de végül elárulta az Amazon, hogy hány amerikai munkavállalója kapta el...","id":"20201003_amazon_alkalmazottak_koronavirus_fertozese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae22e499-ded5-4e3b-bfd3-78ef95c7ec73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f02299-acec-4bd1-8345-88bd2f93d659","keywords":null,"link":"/tudomany/20201003_amazon_alkalmazottak_koronavirus_fertozese","timestamp":"2020. október. 03. 08:03","title":"Színt vallott az Amazon: 20 ezer dolgozója fertőződött már meg koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38240d25-30ad-461b-8766-673702e5b99b","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Elképesztő mértékben visszaesett a forgalom a koronavírus magyarországi megjelenése óta. Átlagosan az üzletek harmada most is zárva van, de akadnak, akik egy pillanatra sem csuktak be, illetve időközben újra kinyitottak. Körbenéztünk Ferihegyen, hogyan fest a reptér a járvány második hullámának idején.","shortLead":"Elképesztő mértékben visszaesett a forgalom a koronavírus magyarországi megjelenése óta. Átlagosan az üzletek harmada...","id":"20201003_A_tulelesert_kuzdenek_a_boltosok_a_Ferihegyi_repuloteren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38240d25-30ad-461b-8766-673702e5b99b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23c02b0-41b1-4c10-93fa-59eb3ff1f136","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201003_A_tulelesert_kuzdenek_a_boltosok_a_Ferihegyi_repuloteren","timestamp":"2020. október. 03. 17:00","title":"A túlélésért küzdenek a boltosok Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53182772-f9c5-4ca7-a6b6-1ac4b397bd29","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Történelmi megállapodás született.","shortLead":"Történelmi megállapodás született.","id":"20201003_Evtizedek_ota_tarto_verengzesnek_tettek_pontot_a_vegere_Szudanban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53182772-f9c5-4ca7-a6b6-1ac4b397bd29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058feb63-d042-4857-a6da-35cc527ae866","keywords":null,"link":"/vilag/20201003_Evtizedek_ota_tarto_verengzesnek_tettek_pontot_a_vegere_Szudanban","timestamp":"2020. október. 03. 15:26","title":"Évtizedek óta tartó vérengzés végére tettek pontot Szudánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]