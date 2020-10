Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8cfe7a1d-3ed2-4c4c-b429-621aab0a8359","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több olyan videó is felkerült a YouTube-ra, amiben már működés közben láthatjuk a Sony új játékkonzolját, a PlayStation 5-öt.","shortLead":"Több olyan videó is felkerült a YouTube-ra, amiben már működés közben láthatjuk a Sony új játékkonzolját, a PlayStation...","id":"20201005_sony_playstation_5_ps5_jatekkonzol_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cfe7a1d-3ed2-4c4c-b429-621aab0a8359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b0abd2-b397-40b3-885e-c0623aa0e678","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_sony_playstation_5_ps5_jatekkonzol_video","timestamp":"2020. október. 05. 11:03","title":"Videó: Még nem is lehet kapni, vannak, akik már játszanak a PlayStation 5-ön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f3cab8-132b-4268-bd28-6d82b285a28c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar rendőrök a svéd hatóságok által körözött gépkocsit foglaltak le a Csongrád-Csanád megyei határátkelőhelyen.","shortLead":"A magyar rendőrök a svéd hatóságok által körözött gépkocsit foglaltak le a Csongrád-Csanád megyei határátkelőhelyen.","id":"20201004_Volvot_fogtak_a_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76f3cab8-132b-4268-bd28-6d82b285a28c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf84c731-0ab1-411a-996c-98124558a13c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_Volvot_fogtak_a_rendorok","timestamp":"2020. október. 04. 20:09","title":"13 milliós Volvót fogtak a rendőrök a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13fbbce-ff52-42d2-ae0b-cfec911910b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A versenyhivatal szerint ebben a kérdésben nincs hatáskörük.\r

","shortLead":"A versenyhivatal szerint ebben a kérdésben nincs hatáskörük.\r

","id":"20201005_orban_viktor_tippmix_fradi_gvh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d13fbbce-ff52-42d2-ae0b-cfec911910b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7209a7c2-96c7-4626-8e82-8b52227c11fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201005_orban_viktor_tippmix_fradi_gvh","timestamp":"2020. október. 05. 07:02","title":"Orbán sportfogadós videójával nem foglalkozik a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8603fadd-af1d-4ad4-84bc-6db790254002","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök eközben kórházban van, orvosai pedig elismerték, hogy korábban rózsásabb képet festettek az állapotáról, mint amilyen az valóban volt.\r

","shortLead":"Az elnök eközben kórházban van, orvosai pedig elismerték, hogy korábban rózsásabb képet festettek az állapotáról, mint...","id":"20201005_joe_biden_donald_trump_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8603fadd-af1d-4ad4-84bc-6db790254002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c406986-78fd-442e-b9fc-02ddb02f6f7e","keywords":null,"link":"/vilag/20201005_joe_biden_donald_trump_koronavirus","timestamp":"2020. október. 05. 07:36","title":"Trump ellenfelének újabb koronavírustesztje lett negatív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22ec8ac-32e4-4cf3-8781-6dbf21da0e59","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök lemondását, új, tiszta választások kiírását követelték a tüntetők. A hatalom brutálisan lépett fel, rengeteg embert őrizetbe vettek.\r

\r

","shortLead":"Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök lemondását, új, tiszta választások kiírását követelték a tüntetők. A hatalom...","id":"20201004_Ismet_tizezrek_tuntettek_Minszkben_vizagyuval_oszlattak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b22ec8ac-32e4-4cf3-8781-6dbf21da0e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a97aeb-5568-4cb2-b128-f0eca90b15f6","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Ismet_tizezrek_tuntettek_Minszkben_vizagyuval_oszlattak","timestamp":"2020. október. 04. 17:10","title":"Ismét tízezrek tüntettek Minszkben, vízágyúval oszlattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b355a704-a616-4f9d-a867-4cf750e06727","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az utóbbi években két magyar író is esélyesnek számított néhány nappal az irodalmi Nobel nyertesének bejelentése előtt a díjra, most nincs se Nádas Péter, se Krasznahorkai László a fogadóirodák listáinak élbolyában. Csütörtökön megtudjuk, ki nyer.



","shortLead":"Az utóbbi években két magyar író is esélyesnek számított néhány nappal az irodalmi Nobel nyertesének bejelentése előtt...","id":"20201005_Eltuntek_a_magyar_irok_az_irodalmi_Nobeldij_eselyesek_kozul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b355a704-a616-4f9d-a867-4cf750e06727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbbf69fa-be9d-455f-afed-0ab4a9167bfb","keywords":null,"link":"/elet/20201005_Eltuntek_a_magyar_irok_az_irodalmi_Nobeldij_eselyesek_kozul","timestamp":"2020. október. 05. 10:02","title":"Eltűntek a magyar írók az irodalmi Nobel-díj esélyesek közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ötös nem volt.","shortLead":"Ötös nem volt.","id":"20201003_Egesz_jol_fizetett_a_negyes_is_a_lotton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef909d8-3501-46a8-a1be-b07e12504331","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201003_Egesz_jol_fizetett_a_negyes_is_a_lotton","timestamp":"2020. október. 03. 20:15","title":"Egész jól fizetett a négyes is a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Canalys piacelemző cég előrejelzése szerint 2021-ben nagy bumm várható az 5G-s mobilok piacán, de Európában csak lassan csökken majd az ilyen telefonok átlagára.","shortLead":"A Canalys piacelemző cég előrejelzése szerint 2021-ben nagy bumm várható az 5G-s mobilok piacán, de Európában csak...","id":"20201004_5g_okostelefon_mobiltelefon_canalys_piacelemzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b2eb18-343f-4e4f-99f6-64de77307b32","keywords":null,"link":"/tudomany/20201004_5g_okostelefon_mobiltelefon_canalys_piacelemzes","timestamp":"2020. október. 04. 08:03","title":"Önnek mikor lesz 5G-s telefonja? Nagy bumm várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]