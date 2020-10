Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13590398-e5f7-4f7b-a0a8-950c9409faf7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kiberbiztonsági szakértők szerint feltételezhetően orosz hackerek törtek be és loptak adatokat egy meg nem nevezett amerikai kormányzati célponttól. A támadásról szóló jelentésben egy magyar IP-cím is előkerült.","shortLead":"Amerikai kiberbiztonsági szakértők szerint feltételezhetően orosz hackerek törtek be és loptak adatokat egy meg nem...","id":"20201005_fancy_bear_orosz_hacker_kibertamadas_cisa_magyar_ip","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13590398-e5f7-4f7b-a0a8-950c9409faf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72fef5a4-914b-4339-aed9-11a2888edeb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_fancy_bear_orosz_hacker_kibertamadas_cisa_magyar_ip","timestamp":"2020. október. 05. 14:33","title":"Magyar szerveren keresztül törhettek be egy amerikai kormányzati ügynökséghez orosz hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d412dad6-4eb0-417f-96ef-e62eebe0478d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orrát és az ajkát is levágták annak a kora középkori Angliában élt fiatalnak, akinek földi maradványát most alaposabban is megvizsgálták a kutatók.","shortLead":"Az orrát és az ajkát is levágták annak a kora középkori Angliában élt fiatalnak, akinek földi maradványát most...","id":"20201005_angolszasz_csonkitas_koponya_orr_ajak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d412dad6-4eb0-417f-96ef-e62eebe0478d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f57cd5-eb2b-4232-9b14-3d1d5e158f29","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_angolszasz_csonkitas_koponya_orr_ajak","timestamp":"2020. október. 05. 18:03","title":"Kegyetlen csonkítással büntették meg ezt az angolszász fiatalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8388e3b1-9d35-474f-9447-3f7ac8da3a7e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint az alagút átvezet a szerb-magyar határon lévő ideiglenes biztonsági határzár alatt.\r

","shortLead":"A rendőrség szerint az alagút átvezet a szerb-magyar határon lévő ideiglenes biztonsági határzár alatt.\r

","id":"20201005_alagut_szerb_magyar_hatar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8388e3b1-9d35-474f-9447-3f7ac8da3a7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d17e71d-a7a4-4a1b-814c-ea71d2cad373","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_alagut_szerb_magyar_hatar","timestamp":"2020. október. 05. 21:58","title":"Újabb alagutat találtak a szerb-magyar határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvosi bérek emeléséhez illeszkedő nagyságrendű, 1,9 szorzójú bérrendezést kérnek az egészségügyi szakdolgozók.","shortLead":"Az orvosi bérek emeléséhez illeszkedő nagyságrendű, 1,9 szorzójú bérrendezést kérnek az egészségügyi szakdolgozók.","id":"20201004_Beremeles_kovetelnek_az_egeszsegugyi_szakdolgozok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1954e14c-4bf1-436d-bcab-e63b5ec70c4c","keywords":null,"link":"/itthon/20201004_Beremeles_kovetelnek_az_egeszsegugyi_szakdolgozok","timestamp":"2020. október. 04. 21:19","title":"Béremelést követelnek az egészségügyi szakdolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30f132c3-7db2-47aa-9876-4b6b29327e56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bárhol és bármikor adódhatnak számítástechnikai hibák, még a pozitív koronavírus-eseteket nyilvántartó Brit Közegészségügyi Hivatalnál (PHE) is. Ám az ott kialakult helyzet inkább az emberi tényező számlájára írható.","shortLead":"Bárhol és bármikor adódhatnak számítástechnikai hibák, még a pozitív koronavírus-eseteket nyilvántartó Brit...","id":"20201006_microsoft_excel_koronavirus_kontaktkutatas_brit_egeszsegugy_phe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30f132c3-7db2-47aa-9876-4b6b29327e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a518e1a-5782-442d-9e01-bfa534a2c05d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_microsoft_excel_koronavirus_kontaktkutatas_brit_egeszsegugy_phe","timestamp":"2020. október. 06. 08:03","title":"Óriási blama a briteknél: hirtelen \"találtak\" 16 000 koronavírusos beteget, miután megtanulták használni az Excelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afeccba-6b07-4ea9-88ac-6a2f557ae4b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azokkal a tünetmentes emberekkel szemben, akik egy hét után elvégeztetik a koronavírustesztet, és annak eredménye negatív, a tizedik napon feloldják a karanténkötelezettséget.","shortLead":"Azokkal a tünetmentes emberekkel szemben, akik egy hét után elvégeztetik a koronavírustesztet, és annak eredménye...","id":"20201006_romania_magyarorszag_koronavirus_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6afeccba-6b07-4ea9-88ac-6a2f557ae4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c306016-1eef-4ea0-88a5-fe282a594699","keywords":null,"link":"/vilag/20201006_romania_magyarorszag_koronavirus_karanten","timestamp":"2020. október. 06. 12:08","title":"Már akkor is karanténba kell vonulni, ha Romániába utazunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a38ff376-8b32-4493-a21f-4ba9c3f7196f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több vállalat is annak az eResearchTechnology nevű szolgáltatónak a szoftverét használja, amelyiket nemrég hackertámadás ért. Azt nem tudni, a koronavírussal kapcsolatos információkat elérték-e.","shortLead":"Több vállalat is annak az eResearchTechnology nevű szolgáltatónak a szoftverét használja, amelyiket nemrég...","id":"20201005_zsarolovirus_kibertamadas_koronavirus_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a38ff376-8b32-4493-a21f-4ba9c3f7196f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9acc3f29-4947-4972-a30a-5ee14fba40dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_zsarolovirus_kibertamadas_koronavirus_kutatas","timestamp":"2020. október. 05. 08:33","title":"Zsarolóvírussal próbálták lassítani a koronavírus elleni kutatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5b30f4e-88b6-430a-b3d1-83e54e4206e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egy évvel korábbinál 6,4 százalékkal olcsóbban lehet lakást bérelni, Budapesten ennél is nagyobb az esés.","shortLead":"Az egy évvel korábbinál 6,4 százalékkal olcsóbban lehet lakást bérelni, Budapesten ennél is nagyobb az esés.","id":"20201006_lakas_alberlet_ingatlan_ksh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5b30f4e-88b6-430a-b3d1-83e54e4206e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14207b26-5a9b-4c0a-b974-eaf9254a7ac6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201006_lakas_alberlet_ingatlan_ksh","timestamp":"2020. október. 06. 08:03","title":"A 2017-es szintre estek vissza az albérletárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]