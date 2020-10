Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Ma van a Pedagógusok Világnapja, az EMMI közleményben fejezte ki nagyrabecsülését a tanárok iránt. A tanárok viszont nemigen érzik a nagyrabecsülést.","shortLead":"Ma van a Pedagógusok Világnapja, az EMMI közleményben fejezte ki nagyrabecsülését a tanárok iránt. A tanárok viszont...","id":"20201005_A_miniszterium_csodalatos_koszontot_irt_a_tanaroknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9da25a51-4963-42be-b009-71c7265beb72","keywords":null,"link":"/elet/20201005_A_miniszterium_csodalatos_koszontot_irt_a_tanaroknak","timestamp":"2020. október. 05. 11:24","title":"A minisztérium csodálatos köszöntőt írt a tanároknak, akik viszont valódi intézkedéseket várnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a38ff376-8b32-4493-a21f-4ba9c3f7196f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több vállalat is annak az eResearchTechnology nevű szolgáltatónak a szoftverét használja, amelyiket nemrég hackertámadás ért. Azt nem tudni, a koronavírussal kapcsolatos információkat elérték-e.","shortLead":"Több vállalat is annak az eResearchTechnology nevű szolgáltatónak a szoftverét használja, amelyiket nemrég...","id":"20201005_zsarolovirus_kibertamadas_koronavirus_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a38ff376-8b32-4493-a21f-4ba9c3f7196f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9acc3f29-4947-4972-a30a-5ee14fba40dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_zsarolovirus_kibertamadas_koronavirus_kutatas","timestamp":"2020. október. 05. 08:33","title":"Zsarolóvírussal próbálták lassítani a koronavírus elleni kutatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59514cd0-795a-4b0c-8612-64c8c461d635","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) közérdekű adatigénylés után árulta el, mibe került a több mint 41 ezer darab eszköz.","shortLead":"Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) közérdekű adatigénylés után árulta el, mibe került a több mint 41 ezer...","id":"20201005_homero_lazmero_iskolak_aeek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59514cd0-795a-4b0c-8612-64c8c461d635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f9e3f96-0eab-49d4-ae34-3142fdecca06","keywords":null,"link":"/kkv/20201005_homero_lazmero_iskolak_aeek","timestamp":"2020. október. 05. 19:06","title":"A kormány 600 millióért vásárolt iskolai hőmérőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7097b1a-395f-4f0e-819e-58bd42324f6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mobilokon megszokott játékélményt továbbfejlesztve a konzolok világát idéző élménnyel erősítene Republic of Gamers márka alatt kiadott telefonjain az Asus.","shortLead":"A mobilokon megszokott játékélményt továbbfejlesztve a konzolok világát idéző élménnyel erősítene Republic of Gamers...","id":"20201005_gameloft_asus_rog_phone_3_game_twinview_dock","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7097b1a-395f-4f0e-819e-58bd42324f6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd1c4a1b-64ad-4a69-b5c8-7864236b1e2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_gameloft_asus_rog_phone_3_game_twinview_dock","timestamp":"2020. október. 05. 20:58","title":"Összefog az Asus és a Gameloft, hogy jobb legyen mobilon játszani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nótin Tamást dolgozott már jobbikos és LMP-s kötődésű médiumnál is.\r

","shortLead":"Nótin Tamást dolgozott már jobbikos és LMP-s kötődésű médiumnál is.\r

","id":"20201005_notin_tamas_jobbik_jovo_tv_index","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"977367bb-9270-452d-8688-48cea12f2190","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_notin_tamas_jobbik_jovo_tv_index","timestamp":"2020. október. 05. 07:56","title":"Volt jobbikos képviselő igazolt az Indexhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68594c93-40fd-4ea0-ba14-caea56e4c453","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Színes társaság gyűlt össze tavaly ősszel egy budapesti luxusszállodában azért, hogy egy adriai hajóúton titokban készült felvételről beszélgessenek: mások mellett a Dózsa György úti halálos baleset miatt ekkor már eljárás alatt álló M. Richárd, a Városliget beruházásait védő biztonsági cég vezetője, a Kubatov Gábor fideszes pártigazgatóval is jó kapcsolatot ápoló Tóth Csaba, valamint F. Gábor, aki később a felvételek miatt indított zsarolási ügy egyik gyanúsítottja lett. M. Richárd a találkozóra magával vitte azt a pendrive-ot is, ami még 2018 nyarán, a házi őrizete alatt „felejtődött” nála. A pendrive-on azok a felvételek voltak, amelyek később Borkai Zsolt győri polgármester bukásához vezettek. A Borkai-felvétel útjának eddig nem ismert részleteinek jártunk utána. A szálak az alvilágba vezettek. ","shortLead":"Színes társaság gyűlt össze tavaly ősszel egy budapesti luxusszállodában azért, hogy egy adriai hajóúton titokban...","id":"20201005_M_Richardnal_mar_2018_nyaran_ott_volt_a_Borkaifelvetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68594c93-40fd-4ea0-ba14-caea56e4c453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91edcdc3-9810-4b13-979f-ec2a4e02805c","keywords":null,"link":"/360/20201005_M_Richardnal_mar_2018_nyaran_ott_volt_a_Borkaifelvetel","timestamp":"2020. október. 05. 06:30","title":"Mondtam neki, hogy van egy kis probléma, mire ő annyit mondott: Borkai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e281dfad-9c36-49e0-acd3-1365336c98a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, sokkal kisebb hellyel kell gazdálkodniuk azoknak a játékosoknak, akik a Sony következő konzoljára pályáznak.","shortLead":"Úgy tűnik, sokkal kisebb hellyel kell gazdálkodniuk azoknak a játékosoknak, akik a Sony következő konzoljára pályáznak.","id":"20201005_sony_playstation_5_ps5_szabad_hely_ssd_kapacitas_konzoljatek_konzol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e281dfad-9c36-49e0-acd3-1365336c98a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b20717-4a92-47aa-96fb-a73e783c5948","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_sony_playstation_5_ps5_szabad_hely_ssd_kapacitas_konzoljatek_konzol","timestamp":"2020. október. 05. 16:03","title":"Nagyon valószínű, hogy valójában csak 664 GB szabad hely lesz a Playstation 5-ön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f3cab8-132b-4268-bd28-6d82b285a28c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar rendőrök a svéd hatóságok által körözött gépkocsit foglaltak le a Csongrád-Csanád megyei határátkelőhelyen.","shortLead":"A magyar rendőrök a svéd hatóságok által körözött gépkocsit foglaltak le a Csongrád-Csanád megyei határátkelőhelyen.","id":"20201004_Volvot_fogtak_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76f3cab8-132b-4268-bd28-6d82b285a28c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf84c731-0ab1-411a-996c-98124558a13c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_Volvot_fogtak_a_rendorok","timestamp":"2020. október. 04. 20:09","title":"13 milliós Volvót fogtak a rendőrök a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]