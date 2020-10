Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a magyar dalszövegekkel is működik a Spotify új kereső funkciója, amivel nagyobb eséllyel találhatjuk meg a dalokat.","shortLead":"Már a magyar dalszövegekkel is működik a Spotify új kereső funkciója, amivel nagyobb eséllyel találhatjuk meg a dalokat.","id":"20201006_spotify_dalszoveg_keresese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43186783-1315-41fd-b994-e223a66a234d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_spotify_dalszoveg_keresese","timestamp":"2020. október. 06. 19:03","title":"Álomfunkciót kapott a Spotify, dalszöveg alapján is megtalálhatjuk a zenéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f2e30d8-17eb-4202-b844-6b2dcbe78eb2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legsúlyosabban az USA-t érinti a járvány, ahol több mint 7,5 millió ember fertőződött meg, és 211 ezren haltak bele a betegségbe.","shortLead":"A legsúlyosabban az USA-t érinti a járvány, ahol több mint 7,5 millió ember fertőződött meg, és 211 ezren haltak bele...","id":"20201008_koronavirus_vilagjarvany_halalozasok_fertozesek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f2e30d8-17eb-4202-b844-6b2dcbe78eb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d327e05-057a-485f-9e93-133165d23aea","keywords":null,"link":"/vilag/20201008_koronavirus_vilagjarvany_halalozasok_fertozesek_szama","timestamp":"2020. október. 08. 08:34","title":"Több mint 36 millió ember koronavírusos világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e53fe298-218a-4361-aafa-61b7c2fb47f6","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Az SZFE sztrájkbizottságának tagja nem érti, miért van Vidnyánszky Attilában „ez az ordas indulat” ellene.","shortLead":"Az SZFE sztrájkbizottságának tagja nem érti, miért van Vidnyánszky Attilában „ez az ordas indulat” ellene.","id":"20201007_Karsai_Gyorgy_Itt_csak_akkor_gyozhetnek_Vidnyanszkyek_ha_mindent_rombolnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e53fe298-218a-4361-aafa-61b7c2fb47f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da10b5b5-c2ed-4fe5-863f-4bbead6ca17e","keywords":null,"link":"/kultura/20201007_Karsai_Gyorgy_Itt_csak_akkor_gyozhetnek_Vidnyanszkyek_ha_mindent_rombolnak","timestamp":"2020. október. 07. 15:23","title":"Karsai György: Itt csak akkor „győzhetnek” Vidnyánszkyék, ha mindent rombolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e664fb25-631a-40ab-9a35-66bee4c56d2e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagykapacitású akkumulátorhoz képest viszonylag kis távolság tehető meg egy töltéssel a zöld rendszámos XC40-nel.","shortLead":"A nagykapacitású akkumulátorhoz képest viszonylag kis távolság tehető meg egy töltéssel a zöld rendszámos XC40-nel.","id":"20201007_feny_derult_az_elso_elektromos_volvo_xc40_recharge_valos_hatotavjara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e664fb25-631a-40ab-9a35-66bee4c56d2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b53a07d1-5cab-4529-8248-0de347354371","keywords":null,"link":"/cegauto/20201007_feny_derult_az_elso_elektromos_volvo_xc40_recharge_valos_hatotavjara","timestamp":"2020. október. 07. 11:21","title":"Kiderült, mennyit bír majd az első elektromos Volvo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2364bce7-3a58-4768-bf65-372b4e8c74f4","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Erőszakot biztosan nem alkalmaznak a Színház- és Filmművészeti Egyetemet blokád alá vonó hallgatók ellen – mondta a hvg.hu-nak Szarka Gábor, az SZFE kancellárja, aki nem tartja normálisnak, hogy az igazgatásért felelős vezetőt sem engedik be az épületbe. A kancellár és az egyik rektorhelyettes szerda éjfélig adott határidőt a blokád befejezésére. A legutolsó hírek szerint a diákok erre nem hajlanak, de mi jön ezután? Felfüggesztik a félévüket? Más helyen kezdődik az oktatás? Egyáltalán, mit keres egy egykori ezredes az SZFE-n? Interjú.","shortLead":"Erőszakot biztosan nem alkalmaznak a Színház- és Filmművészeti Egyetemet blokád alá vonó hallgatók ellen – mondta...","id":"20201007_Szarka_Gabor_szfe_kancellar_vidnyanszky_upor_tuntetes_blokad_hallgato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2364bce7-3a58-4768-bf65-372b4e8c74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"304f4f20-8fc3-4aa6-a4d3-4ab7c03f3a79","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_Szarka_Gabor_szfe_kancellar_vidnyanszky_upor_tuntetes_blokad_hallgato","timestamp":"2020. október. 07. 06:30","title":"Szarka Gábor: Amit a Színművészetin belül kialakítottak, az közel jár a háborús helyzethez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beafd4df-9cd7-4494-8d37-a29d1513fda6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Flashmobon emlékeztek a lap egykori újságírói és olvasói a Népszabadság 2016-os bezárására. ","shortLead":"Flashmobon emlékeztek a lap egykori újságírói és olvasói a Népszabadság 2016-os bezárására. ","id":"20201008_Nepszabadsag_flashmob_sajtoszabadsag_Pozsonyi_ut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=beafd4df-9cd7-4494-8d37-a29d1513fda6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d899e551-135f-43e8-b7e8-626e99c5728d","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_Nepszabadsag_flashmob_sajtoszabadsag_Pozsonyi_ut","timestamp":"2020. október. 08. 13:00","title":"\"Cilikopterrel\" emlékeztek a Népszabadság bezárására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0b3962-622b-41b1-bc15-067f8ff12803","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyre többen és többet nézünk online filmeket. Főleg a fiatalok szokása a 6-7 órás, szünet nélküli – egyre többször magányos – filmtivornya.



","shortLead":"Egyre többen és többet nézünk online filmeket. Főleg a fiatalok szokása a 6-7 órás, szünet nélküli – egyre többször...","id":"20201007_A_megallas_nelkuli_filmnezesnek_fuggosegre_utalo_kovetkezmenyei_is_lehetnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0b3962-622b-41b1-bc15-067f8ff12803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f7335a-ba0d-4aff-bbb5-b19de9271baa","keywords":null,"link":"/elet/20201007_A_megallas_nelkuli_filmnezesnek_fuggosegre_utalo_kovetkezmenyei_is_lehetnek","timestamp":"2020. október. 07. 11:10","title":"Lassan mindenhol és mindig filmezünk, függőkké válhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump nevetségesnek tartja a felvetést. ","shortLead":"Donald Trump nevetségesnek tartja a felvetést. ","id":"20201008_Virtualis_elnokjelolti_vita_USA","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7aa02cc-d8dd-487b-88b2-52389f0cff89","keywords":null,"link":"/vilag/20201008_Virtualis_elnokjelolti_vita_USA","timestamp":"2020. október. 08. 15:03","title":"A koronavírusos Trump miatt virtuális lesz a második elnökjelölti vita az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]