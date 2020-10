Négy településen tartanak időközi önkormányzati választást vasárnap. A választási irodák felkészültek a járványügyi előírások betartására.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Leveleken polgármestert választanak, mert a községet eddig vezető, és zaklatás miatt elítélt Borsodi László (Fidesz-KDNP) polgármester július végén lemondott posztjáról. A tisztségért egyedüli jelöltként Turóczyné Székely Anita (független) indul. A választói névjegyzékben mintegy 2400-an szerepelnek.

A megyében Császlón is időközi voksolást tartanak vasárnap: itt polgármestert és négy önkormányzati képviselőt választanak, mert a képviselő-testület július 21-én a feloszlásáról döntött. A polgármesteri posztért a független Ujhelyi László és Skanyó József György, valamint Nagy István Béla, a Magyar Munkáspárt jelöltje indul, a négy képviselői helyre tizenegyen pályáznak. A választói névjegyzékben mintegy háromszáz helybéli szerepel.

Győr-Moson-Sopron megyében is két időközi önkormányzati választás lesz vasárnap, miután júliusban Cirákon és Hövejen is feloszlott a képviselő-testület.

Cirákon a polgármesteri tisztségért két független jelölt indul: Béres József és a korábbi településvezető, Tóth Sándor József. A négy képviselői helyre heten pályáznak. A választói névjegyzékben 452-en szerepelnek.

Hövejen szintén két független jelölt szeretné elnyerni a polgármesteri posztot: a korábbi településvezető, Horváth Istvánné és Vargáné Molnár Zsuzsanna. A négy képviselői helyért nyolcan indulnak, valamennyien függetlenek. A szavazói névjegyzékben mintegy háromszázan szerepelnek.

A helyi választási irodák a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozására a szavazóhelyiségekben kézfertőtlenítőt helyeznek el, amelyet a választópolgárok érkezéskor és távozáskor is használhatnak. A szavazatszámláló bizottságok tagjai maszkot viselnek, és erre kérik a választókat is. Kérik azt is, hogy ha sorban kellene állni, a szavazók tartsanak egymástól legalább 1,5 méter távolságot, valamint vigyenek magukkal tollat a voksoláshoz. A betegek, a mozgásukban korlátozottak most is mozgóurnát kérhetnek – legkésőbb a szavazás napján 12 óráig – a szavazatszámláló bizottságtól.