[{"available":true,"c_guid":"73edbbf9-7ff2-43b3-aa99-6b51287561a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szinte észrevehetetlen, hogy ezek elektromos kerékpárok.","shortLead":"Szinte észrevehetetlen, hogy ezek elektromos kerékpárok.","id":"20201005_A_MercedesAMG_elektromos_kerekparban_is_Forma1es_szintet_ad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73edbbf9-7ff2-43b3-aa99-6b51287561a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"362810b3-b600-4b14-bff2-27a2800d1285","keywords":null,"link":"/cegauto/20201005_A_MercedesAMG_elektromos_kerekparban_is_Forma1es_szintet_ad","timestamp":"2020. október. 05. 09:59","title":"A Mercedes-AMG elektromos kerékpárban is Forma–1-es szintet ad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c552290-6bb1-4e97-b16a-c4aeb256285a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kórházból üzent a koronavírusos elnök.","shortLead":"A kórházból üzent a koronavírusos elnök.","id":"20201003_Trump_azt_tweeteli_hogy_jol_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c552290-6bb1-4e97-b16a-c4aeb256285a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6878d0-587d-477e-a4f6-a6a71ceef817","keywords":null,"link":"/vilag/20201003_Trump_azt_tweeteli_hogy_jol_van","timestamp":"2020. október. 03. 19:53","title":"Trump azt tweeteli, hogy jól van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A többség még mindig ingatlanoson keresztül hirdeti a lakását. ","shortLead":"A többség még mindig ingatlanoson keresztül hirdeti a lakását. ","id":"20201005_Budapest_egyik_felen_emelkednek_az_alberletarak_a_masikon_stagnalnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f64487-ca56-46a8-ac0f-f91138c18ea7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201005_Budapest_egyik_felen_emelkednek_az_alberletarak_a_masikon_stagnalnak","timestamp":"2020. október. 05. 16:49","title":"Budapest egyik felén emelkednek az albérletárak, a másikon stagnálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deff957a-6377-4300-8459-d4dc041e6e13","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Oroszországban az igazolt új koronavírusos fertőzöttek száma az elmúlt napon 10 499-cel 1 millió 215 ezer 1-re emelkedett a vasárnap közzétett hivatalos adatok szerint.","shortLead":"Oroszországban az igazolt új koronavírusos fertőzöttek száma az elmúlt napon 10 499-cel 1 millió 215 ezer 1-re...","id":"20201004_Naponta_kozel_ezren_kerulnek_korhazba_a_koronavirus_miatt_Oroszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=deff957a-6377-4300-8459-d4dc041e6e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9252d6-ddfd-42be-a02f-b10f552525ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20201004_Naponta_kozel_ezren_kerulnek_korhazba_a_koronavirus_miatt_Oroszorszagban","timestamp":"2020. október. 04. 11:20","title":"Naponta közel ezren kerülnek kórházba a koronavírus miatt Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a38ff376-8b32-4493-a21f-4ba9c3f7196f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több vállalat is annak az eResearchTechnology nevű szolgáltatónak a szoftverét használja, amelyiket nemrég hackertámadás ért. Azt nem tudni, a koronavírussal kapcsolatos információkat elérték-e.","shortLead":"Több vállalat is annak az eResearchTechnology nevű szolgáltatónak a szoftverét használja, amelyiket nemrég...","id":"20201005_zsarolovirus_kibertamadas_koronavirus_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a38ff376-8b32-4493-a21f-4ba9c3f7196f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9acc3f29-4947-4972-a30a-5ee14fba40dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_zsarolovirus_kibertamadas_koronavirus_kutatas","timestamp":"2020. október. 05. 08:33","title":"Zsarolóvírussal próbálták lassítani a koronavírus elleni kutatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f3cab8-132b-4268-bd28-6d82b285a28c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar rendőrök a svéd hatóságok által körözött gépkocsit foglaltak le a Csongrád-Csanád megyei határátkelőhelyen.","shortLead":"A magyar rendőrök a svéd hatóságok által körözött gépkocsit foglaltak le a Csongrád-Csanád megyei határátkelőhelyen.","id":"20201004_Volvot_fogtak_a_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76f3cab8-132b-4268-bd28-6d82b285a28c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf84c731-0ab1-411a-996c-98124558a13c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_Volvot_fogtak_a_rendorok","timestamp":"2020. október. 04. 20:09","title":"13 milliós Volvót fogtak a rendőrök a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23b65e50-f786-4c7b-9d9f-210e3bf7e22a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dedikált autózós felületet kap a Google Maps.","shortLead":"Dedikált autózós felületet kap a Google Maps.","id":"20201005_google_maps_terkep_autos_uzemmod_android_auto_navigacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23b65e50-f786-4c7b-9d9f-210e3bf7e22a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8889ddc6-c545-497f-81b7-39b514ca455b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_google_maps_terkep_autos_uzemmod_android_auto_navigacio","timestamp":"2020. október. 05. 12:03","title":"Olyan változás jön a Google Térképbe, aminek minden autós örülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00932b46-3461-4643-80f5-8ab305b545ab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Meseország mindenkiért című könyv ellen tüntetett a Mi Hazánk a VIII. kerületben, a Budapest Pride rászervezett. ","shortLead":"A Meseország mindenkiért című könyv ellen tüntetett a Mi Hazánk a VIII. kerületben, a Budapest Pride rászervezett. ","id":"20201003_Pridezenevel_fogadtak_a_Mi_Hazank_tuntetoit_a_Brody_Sandor_utcaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00932b46-3461-4643-80f5-8ab305b545ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f0ecc8-838a-4425-972b-e330536d8ef7","keywords":null,"link":"/elet/20201003_Pridezenevel_fogadtak_a_Mi_Hazank_tuntetoit_a_Brody_Sandor_utcaban","timestamp":"2020. október. 03. 18:28","title":"Pride-zenével fogadták a Mi Hazánk tüntetőit a Bródy Sándor utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]