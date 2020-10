Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3ca0845-eab0-4f22-8e0e-a66ab1719f8e","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Bíznak a falubeliek abban, hogy a tragikus sorsú Bogdán László öccse képes lesz majd folytatni azt a munkát, amit bátyja kezdett el Cserdiben, bár többen kételkednek, tudja-e majd pótolni híres elődjét. A vasárnapi időközi választást ő, Bogdán Gyula nyerte, és ugyan sokak szerint falugondnokként beletanult már a település irányításába, egy dologban biztosan gyökeresen másként működik majd, mint testvére: kerüli a nagy nyilvánosságot. ","shortLead":"Bíznak a falubeliek abban, hogy a tragikus sorsú Bogdán László öccse képes lesz majd folytatni azt a munkát, amit...","id":"20201006_cserdi_riport_idokozi_polgarmestervalasztas_utan_bogdan_laszlo_bogdan_gyula","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3ca0845-eab0-4f22-8e0e-a66ab1719f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4651b9f8-8008-43c5-91ef-f22e61c64362","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_cserdi_riport_idokozi_polgarmestervalasztas_utan_bogdan_laszlo_bogdan_gyula","timestamp":"2020. október. 06. 18:20","title":"Bogdán László halála óta megállt az élet, öccsére vár, hogy újraindítsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e671c348-6c51-44cd-964f-1e8688fb7b5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismertette terveit a Közép-Európai Egyetem, miután az Európai Bíróság jogsértőnek ítélte a lex CEU-t.","shortLead":"Ismertette terveit a Közép-Európai Egyetem, miután az Európai Bíróság jogsértőnek ítélte a lex CEU-t.","id":"20201006_ceu_ignatieff_fodor_eva_europai_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e671c348-6c51-44cd-964f-1e8688fb7b5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df621485-6988-46fc-a902-b1b3ae60419f","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_ceu_ignatieff_fodor_eva_europai_birosag","timestamp":"2020. október. 06. 16:38","title":"CEU: Maradunk Bécsben, de újra lesznek amerikai akkreditációjú programok Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a08db7e-c944-4912-8dca-96348d2b22c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A piacinál lényegesen alacsonyabb lakásár, nulla befektetéssel mesés hozamok, kevés munkával elérhető sok pénz. Az ilyen és ehhez hasonló üzenetekkel bombázzák az internetezőket az adathalászok, hiszen tudják, hogy 100-ból néhányan biztosan bedőlnek a csalogató ajánlatnak – figyelmeztet az OTP. A pénzintézet néhány hasznos tippet tett közzé.","shortLead":"A piacinál lényegesen alacsonyabb lakásár, nulla befektetéssel mesés hozamok, kevés munkával elérhető sok pénz...","id":"20201006_otp_bank_adathalaszat_megelozese_tanacsok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a08db7e-c944-4912-8dca-96348d2b22c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4f62be-7bd2-40f7-8680-fca0abe24605","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_otp_bank_adathalaszat_megelozese_tanacsok","timestamp":"2020. október. 06. 10:38","title":"Az OTP figyelmeztet: ne dőljön be, ha valaki kevés munkával sok pénzt ígér a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A köztársasági elnök a gyerekek nyelvén beszélt a széntüzelésű blokkok leállításáról, szó sincs arról, hogy az állam kukázná a Mészáros Lőrinc érdekköréből tízmilliárdokért kivásárolt erőművet.","shortLead":"A köztársasági elnök a gyerekek nyelvén beszélt a széntüzelésű blokkok leállításáról, szó sincs arról, hogy az állam...","id":"20201006_Ader_Janos_bejelentette_a_Matrai_Eromu_bezarasat_de_nem_ugy_gondolta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29bdb90-c715-4ac4-a44b-db53be17f8e8","keywords":null,"link":"/kkv/20201006_Ader_Janos_bejelentette_a_Matrai_Eromu_bezarasat_de_nem_ugy_gondolta","timestamp":"2020. október. 06. 14:16","title":"Áder János bejelentette a Mátrai Erőmű bezárását, de nem úgy gondolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886a58cb-5ce5-4de0-a366-1c2e89c52ac5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"James O'Donoghue egy 2008-as NASA-animációt gondolt újra, hogy megnézze, milyen lenne a Föld felszíne, ha eltűnne róla az összes tenger és óceán.","shortLead":"James O'Donoghue egy 2008-as NASA-animációt gondolt újra, hogy megnézze, milyen lenne a Föld felszíne, ha eltűnne róla...","id":"20201006_fold_viz_japan_urugynokseg_animacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=886a58cb-5ce5-4de0-a366-1c2e89c52ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ab88aa-f5f4-49b7-823f-667abb347b48","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_fold_viz_japan_urugynokseg_animacio","timestamp":"2020. október. 06. 09:03","title":"Egy japán tudós elképzelte, milyen lenne a Föld víz nélkül – az eredmény igen látványos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8830166-266d-4425-95c6-c11ad59f5f3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A melegek bejelentkeztek a szélsőségesek címkéjére.","shortLead":"A melegek bejelentkeztek a szélsőségesek címkéjére.","id":"20201006_Ezek_a_buszke_fiuk_egeszen_masra_buszkek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8830166-266d-4425-95c6-c11ad59f5f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b8e2c79-ae5e-4fbb-b70e-28e3af04c494","keywords":null,"link":"/elet/20201006_Ezek_a_buszke_fiuk_egeszen_masra_buszkek","timestamp":"2020. október. 06. 11:02","title":"Ezek a büszke fiúk egészen másra büszkék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e795f2-b784-4a6a-953c-424ee0c1e792","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volvo XC40 kistestvére az Audi Q2 egyik fő riválisának ígérkezik.","shortLead":"A Volvo XC40 kistestvére az Audi Q2 egyik fő riválisának ígérkezik.","id":"20201006_apro_divatterepjaro_jon_az_elektromos_volvo_xc20","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90e795f2-b784-4a6a-953c-424ee0c1e792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e416fcf-5f8e-40f8-9841-255378dd1330","keywords":null,"link":"/cegauto/20201006_apro_divatterepjaro_jon_az_elektromos_volvo_xc20","timestamp":"2020. október. 06. 16:05","title":"Apró divatterepjáró: jön az elektromos Volvo XC20","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f24eefb-5b29-4a9f-a394-dbf06e0b66c5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eltávolítja a QAnon szélsőséges mozgalom tagjainak nemcsak egyes bejegyzéseit, hanem a fiókjait is a Facebook és az Instagram – közölte a vállalat.","shortLead":"Eltávolítja a QAnon szélsőséges mozgalom tagjainak nemcsak egyes bejegyzéseit, hanem a fiókjait is a Facebook és...","id":"20201007_facebook_instagram_qanon_tagok_fiokjainak_eltavolitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f24eefb-5b29-4a9f-a394-dbf06e0b66c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b356de-e46d-43cc-a75f-966d1ceed2fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_facebook_instagram_qanon_tagok_fiokjainak_eltavolitasa","timestamp":"2020. október. 07. 02:37","title":"A Facebook és az Instagram mostantól törli a QAnon szélsőséges mozgalom tagjainak fiókjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]