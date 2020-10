Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf581191-7e68-4b80-bb8f-2317e434f27c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egész töltőállomás 12 ezer négyzetméteres lesz, amikor teljesen elkészül, és akkor már 114 autó töltődhet ott egyszerre.","shortLead":"Az egész töltőállomás 12 ezer négyzetméteres lesz, amikor teljesen elkészül, és akkor már 114 autó töltődhet ott...","id":"20201009_28_elektromos_auto_toltheto_egyszerre_ultragyorsan_Europa_legnagyobb_toltoallomasan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf581191-7e68-4b80-bb8f-2317e434f27c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45a43ebf-1ede-4e0a-ae98-f5ce2919c3bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20201009_28_elektromos_auto_toltheto_egyszerre_ultragyorsan_Europa_legnagyobb_toltoallomasan","timestamp":"2020. október. 09. 15:15","title":"Huszonnyolc kocsi tölthető egyszerre ultragyorsan Európa legnagyobb töltőállomásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ee0627-d262-4741-8e54-1d365912b5c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köznevelési államtitkár szerint az történt, amit sejtettek és reméltek.","shortLead":"A köznevelési államtitkár szerint az történt, amit sejtettek és reméltek.","id":"20201009_maruzsa_zoltan_koronavirus_gyerekek_iskolak_ovoda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49ee0627-d262-4741-8e54-1d365912b5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"870953d5-4e2b-4a44-804f-14a79494da1c","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_maruzsa_zoltan_koronavirus_gyerekek_iskolak_ovoda","timestamp":"2020. október. 09. 07:20","title":"Maruzsa: A gyerekeknél már csökken az esetszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f4cb9f-8c43-4312-9e85-569ef15a532a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pecinát egyszer már börtönre ítélték a Hypo Bank körüli botrányok miatt, de az osztrák üzletember felfüggesztett büntetéssel megúszta.","shortLead":"Pecinát egyszer már börtönre ítélték a Hypo Bank körüli botrányok miatt, de az osztrák üzletember felfüggesztett...","id":"20201009_heinrich_pecina_nepszabadsag_hypo_bank_kormanykozeli_media","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4f4cb9f-8c43-4312-9e85-569ef15a532a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0728e984-c3a7-46cd-9d54-225099ac33fa","keywords":null,"link":"/kkv/20201009_heinrich_pecina_nepszabadsag_hypo_bank_kormanykozeli_media","timestamp":"2020. október. 09. 07:42","title":"Népszava: Ismét elítélték a Népszabadságot bezárató Pecinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"047a4e85-2684-42cb-bb61-a8de678b0ccf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járvány ellenére megtartják a futóversenyt. A közlekedőknek szombaton és vasárnap is forgalomkorlátozásokra kell számítaniuk.\r

","shortLead":"A járvány ellenére megtartják a futóversenyt. A közlekedőknek szombaton és vasárnap is forgalomkorlátozásokra kell...","id":"20201009_budapest_maraton_futoverseny_forgalomkorlatozas_utlezaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=047a4e85-2684-42cb-bb61-a8de678b0ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07f287c8-c4f4-4cf7-867c-244715f940ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20201009_budapest_maraton_futoverseny_forgalomkorlatozas_utlezaras","timestamp":"2020. október. 09. 22:21","title":"Lezárások lesznek a hétvégén a Budapest Maraton miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aeba85e-0ff4-4f95-ba4a-2289909fde3f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Themis Magántőkealapjával új tevékenységbe fogott a milliárdos üzletember: a számítógépektől a játékokon keresztül az élelmiszerig mindent eladna.","shortLead":"Themis Magántőkealapjával új tevékenységbe fogott a milliárdos üzletember: a számítógépektől a játékokon keresztül...","id":"202041_next_road_project_kereskedo_lett_szijj_laszlobol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2aeba85e-0ff4-4f95-ba4a-2289909fde3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e558db9-a843-4ae2-8455-b922c4bc86b8","keywords":null,"link":"/360/202041_next_road_project_kereskedo_lett_szijj_laszlobol","timestamp":"2020. október. 10. 08:30","title":"A kereskedelemben terjeszkedne a Szijjártót jachtoztató milliárdos ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8baccb7-43f5-4c39-bf5e-11ddb6c3bbc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem írt Soros György olyat, hogy próbapert kellene indítani Magyarország ellen a lex CEU miatt.","shortLead":"Nem írt Soros György olyat, hogy próbapert kellene indítani Magyarország ellen a lex CEU miatt.","id":"20201008_propaper_teszt_soros_ceu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8baccb7-43f5-4c39-bf5e-11ddb6c3bbc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57147f3a-2087-46b1-83a2-ea69913273b3","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_propaper_teszt_soros_ceu","timestamp":"2020. október. 08. 17:24","title":"Egy félrefordítás miatt sorosozik Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e9a38ce-f372-464a-bd25-6319edae9aa6","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Nagyon meglepődött a kamara vezetése, amikor először meglátta az orvosi bérek emeléséről (is) szóló törvényjavaslatot. Azt pedig már egyenesen kritikán alulinak tartja a szervezet, hogy mindössze 3,5 órája volt a jogszabály véleményezésére. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Nagyon meglepődött a kamara vezetése, amikor először meglátta az orvosi bérek emeléséről (is) szóló törvényjavaslatot...","id":"20201010_Fulke_Csobe_huztae_a_miniszterelnok_az_orvosi_kamarat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e9a38ce-f372-464a-bd25-6319edae9aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"600b78ea-f7dc-4387-b6cf-24007aa70bf4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201010_Fulke_Csobe_huztae_a_miniszterelnok_az_orvosi_kamarat","timestamp":"2020. október. 10. 11:00","title":"Fülke: Csőbe húzta-e a miniszterelnök az orvosi kamarát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c85d642-63ac-4547-b135-be8e1335fb1f","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"Megtette a hatását a kedvezményes áfa kivezetése és a koronavírus: öt éve nem adta ki olyan kevés építési engedélyt, mint idén augusztusban. A szektor felpörgetését célzó rozsdaövezeti térképről most újabb információt csepegtetett a Budapesti Fejlesztési Központ, néhány órával később pedig a miniszterelnök bejelentette: általános lesz az 5 százalékos áfa. De hogyan hathat mindez a piacra és az árakra?","shortLead":"Megtette a hatását a kedvezményes áfa kivezetése és a koronavírus: öt éve nem adta ki olyan kevés építési engedélyt...","id":"20201009_Az_5_szazalekos_afa_ellenere_dragulhatnak_a_lakasok_jovore","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c85d642-63ac-4547-b135-be8e1335fb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e24751-0d20-4494-ae50-2e39132be398","keywords":null,"link":"/kkv/20201009_Az_5_szazalekos_afa_ellenere_dragulhatnak_a_lakasok_jovore","timestamp":"2020. október. 09. 11:22","title":"Az 5 százalékos áfa ellenére is drágulhatnak jövőre a lakások ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]