[{"available":true,"c_guid":"66e328d8-f91f-478b-8a0f-2f342be9ee39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jövő héten a háziorvosok új szabályozásáról tárgyal majd a miniszterelnök szerint a Magyar Orvosi Kamara és az operatív törzs, de a magán- és közellátás viszonya is sorra kerül majd.","shortLead":"A jövő héten a háziorvosok új szabályozásáról tárgyal majd a miniszterelnök szerint a Magyar Orvosi Kamara és...","id":"20201010_orban_facebook_bejelentes_orvosi_kamara_haziorvosok_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66e328d8-f91f-478b-8a0f-2f342be9ee39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e379234-597f-4cbe-9e68-3ad341da26dc","keywords":null,"link":"/itthon/20201010_orban_facebook_bejelentes_orvosi_kamara_haziorvosok_koronavirus","timestamp":"2020. október. 10. 21:26","title":"Orbán: A járvány felfutása jellemzi majd a következő heteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d197139-f81b-4e9b-8063-3175ba6c1f9d","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Minden nappal csökken az esélye annak, hogy a britek rendezett körülmények között hagyják el az uniót. Ha nem lesz megállapodás, akkor olyan szabályok lépnek életbe, amelyek sokkal bonyolultabbá és drágábbá teszik az EU és Nagy-Britannia kapcsolatát. Tulajdonképpen mindenki rosszul jár, kivéve pár bruges-i halászt.","shortLead":"Minden nappal csökken az esélye annak, hogy a britek rendezett körülmények között hagyják el az uniót. Ha nem lesz...","id":"20201010_Brexit_brusszel_no_deal_halaszat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d197139-f81b-4e9b-8063-3175ba6c1f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"333a8166-2872-4198-af35-8a84735fd011","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201010_Brexit_brusszel_no_deal_halaszat","timestamp":"2020. október. 10. 07:30","title":"Brexit-tárgyalások Brüsszelből nézve: a remény hal meg utoljára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce90bb69-8049-4100-b240-ec1bf457a90b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"2021. január 1-jétől változnak a szabályok. A vállalkozói szervezetek nem osztják a kabinet lelkesedését.","shortLead":"2021. január 1-jétől változnak a szabályok. A vállalkozói szervezetek nem osztják a kabinet lelkesedését.","id":"20201010_A_kormany_tovabbra_is_allitja_az_uj_kata_szigorubb_lesz_ugyan_de_meg_igy_is_megeri","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce90bb69-8049-4100-b240-ec1bf457a90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9caa1cd6-5f05-448b-909b-fbc7ed8fd1c7","keywords":null,"link":"/kkv/20201010_A_kormany_tovabbra_is_allitja_az_uj_kata_szigorubb_lesz_ugyan_de_meg_igy_is_megeri","timestamp":"2020. október. 10. 09:46","title":"A kormány továbbra is állítja: az új kata szigorúbb lesz ugyan, de még így is megéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ef2385a-b61d-4cea-9170-2761976165ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a sportos olasz kompakt egyenesen a rendszerváltás idejére repít vissza bennünket.","shortLead":"Ez a sportos olasz kompakt egyenesen a rendszerváltás idejére repít vissza bennünket.","id":"20201011_kevesebb_mint_5_ezer_kilometerrel_arulnak_egy_lancia_delta_hf_integralet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ef2385a-b61d-4cea-9170-2761976165ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8297b9b-5898-4484-b4c0-a54c145ac023","keywords":null,"link":"/cegauto/20201011_kevesebb_mint_5_ezer_kilometerrel_arulnak_egy_lancia_delta_hf_integralet","timestamp":"2020. október. 11. 06:41","title":"Kevesebb mint 5 ezer kilométerrel árulnak egy Lancia Delta HF Integralét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d36bcd96-6d87-43f3-9174-6f5a220dc60c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Richter-skála szerint 2,1 volt az erőssége.","shortLead":"A Richter-skála szerint 2,1 volt az erőssége.","id":"20201010_Foldrenges_volt_Sajoladon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d36bcd96-6d87-43f3-9174-6f5a220dc60c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"300b9091-b4ae-4b3b-a095-bc1d4e7d042a","keywords":null,"link":"/itthon/20201010_Foldrenges_volt_Sajoladon","timestamp":"2020. október. 10. 13:34","title":"Földrengés volt Sajóládon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a20116-6893-4bdd-a82a-a0b6c0c40dc7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olyan köd borította a nürburgringi pályát, hogy szükség esetén nem tudott volna leszállni a mentőhelikopter. Elmaradt Mick Schumacher bemutatkozása is. ","shortLead":"Olyan köd borította a nürburgringi pályát, hogy szükség esetén nem tudott volna leszállni a mentőhelikopter. Elmaradt...","id":"20201009_eifel_nagydij_f1_forma1_szabadedzes_mick_schumacher","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72a20116-6893-4bdd-a82a-a0b6c0c40dc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ed275e1-309f-4a0f-9cfa-bba6c89ff04a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201009_eifel_nagydij_f1_forma1_szabadedzes_mick_schumacher","timestamp":"2020. október. 09. 17:35","title":"Az egyik szabadedzést sem tudták megtartani az F1-es Eifel Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f994be-ed70-4619-a417-2ac2557ded4a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lengyelországban már a köztereken is kötelező maszkot viselni.","shortLead":"Lengyelországban már a köztereken is kötelező maszkot viselni.","id":"20201010_Romaniaban_lakossagi_riasztast_Lengyelorszagban_vasarlasi_idosavot_vezettek_be_a_jarvany_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50f994be-ed70-4619-a417-2ac2557ded4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512b4a78-5a27-4be3-98b1-a587ee36353e","keywords":null,"link":"/vilag/20201010_Romaniaban_lakossagi_riasztast_Lengyelorszagban_vasarlasi_idosavot_vezettek_be_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. október. 10. 15:55","title":"Romániában lakossági riasztást, Lengyelországban vásárlási idősávot vezettek be a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2586431d-300e-4ba3-9af2-caa12b681b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az idősek és a krónikus betegek vannak veszélyben, az országos tiszti főorvos szerint.","shortLead":"Az idősek és a krónikus betegek vannak veszélyben, az országos tiszti főorvos szerint.","id":"20201010_45_szocialis_otthonbol_jelentettek_koronavirust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2586431d-300e-4ba3-9af2-caa12b681b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06acf730-dcff-4f85-8787-34fab0ff7b93","keywords":null,"link":"/itthon/20201010_45_szocialis_otthonbol_jelentettek_koronavirust","timestamp":"2020. október. 10. 14:41","title":"45 szociális otthonból jelentettek koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]