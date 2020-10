Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ce1520b-f8c2-4f4b-a3e2-22d6038dd770","c_author":"Schweitzer András","category":"360","description":"Miközben az állami tulajdonláson alapuló tervutasításos rendszer lebontása az 1989 táján végbement átalakulás egyik legfontosabb tényezője volt, a Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások résztvevői sem vették nagyon komolyan a gazdasági kérdéseket. Ma már sokan vallják, hogy a piac áldásos hatásába vetett hit – az akkori nemzetközi közhangulatnak megfelelően – az átmenet első éveiben túlzott volt. Drótvágó sorozat, 3. rész az EUrologustól.","shortLead":"Miközben az állami tulajdonláson alapuló tervutasításos rendszer lebontása az 1989 táján végbement átalakulás egyik...","id":"20201011_Gazdasagi_atmenet_kerdojelekkel__Drotvago_sorozat_3_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ce1520b-f8c2-4f4b-a3e2-22d6038dd770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6281277-3dbc-4986-8dda-42849123717a","keywords":null,"link":"/360/20201011_Gazdasagi_atmenet_kerdojelekkel__Drotvago_sorozat_3_resz","timestamp":"2020. október. 11. 13:00","title":"A gazdasági átmenet kérdőjelei a rendszerváltás idején – Drótvágó sorozat, 3. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e9a38ce-f372-464a-bd25-6319edae9aa6","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Nagyon meglepődött a kamara vezetése, amikor először meglátta az orvosi bérek emeléséről (is) szóló törvényjavaslatot. Azt pedig már egyenesen kritikán alulinak tartja a szervezet, hogy mindössze 3,5 órája volt a jogszabály véleményezésére. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Nagyon meglepődött a kamara vezetése, amikor először meglátta az orvosi bérek emeléséről (is) szóló törvényjavaslatot...","id":"20201010_Fulke_Csobe_huztae_a_miniszterelnok_az_orvosi_kamarat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e9a38ce-f372-464a-bd25-6319edae9aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"600b78ea-f7dc-4387-b6cf-24007aa70bf4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201010_Fulke_Csobe_huztae_a_miniszterelnok_az_orvosi_kamarat","timestamp":"2020. október. 10. 11:00","title":"Fülke: Csőbe húzta-e a miniszterelnök az orvosi kamarát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanárok folyamatos tesztelése azért lenne értelmetlen a minisztérium szerint, mert a teszt csak egy pillanatnyi állapotot mutat. Ez viszont minden más orvosi vizsgálatra is igaz az RTL Híradónak nyilatkozó szakértő szerint.","shortLead":"A tanárok folyamatos tesztelése azért lenne értelmetlen a minisztérium szerint, mert a teszt csak egy pillanatnyi...","id":"20201010_emmi_ertelmetlen_a_pedagogusok_tesztelese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24897cf3-e823-46dd-9d63-73e7d208334d","keywords":null,"link":"/itthon/20201010_emmi_ertelmetlen_a_pedagogusok_tesztelese","timestamp":"2020. október. 10. 19:15","title":"Értelmetlen lenne a pedagógusok koronavírus-tesztje az Emmi szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd174f69-38b7-4fb7-a705-8c7995a2f3d4","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Négy évtized NDK után lehet-e balra szavazni? Dilemmák keleten az országegyesítés után. Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Négy évtized NDK után lehet-e balra szavazni? Dilemmák keleten az országegyesítés után. Eljött a paradicsom című...","id":"20201010_Bluem_Kohl_Stolpe_1990_oktober_11","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd174f69-38b7-4fb7-a705-8c7995a2f3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de8f592b-c061-483f-b0fe-17ff6364f028","keywords":null,"link":"/360/20201010_Bluem_Kohl_Stolpe_1990_oktober_11","timestamp":"2020. október. 10. 16:30","title":"Helmut Kohlék nyugdíjemeléssel nyerték az NDK-s választást – 1990. október 11.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce7635d5-6b5a-4b77-ae6b-004260c1fd6b","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Az új videojátékok mellett új, erősebb konzolok is érkeznek az őszi kütyüdömping során. Ez pedig önmagában elegendő indok lehet, hogy szebb/jobb megjelenítőkön gondolkodjon az ember. Mi ezúttal a Sony legfrissebb, OLED-panelú masináját vettük szemügyre, ami nem csak játékhoz használható jól.","shortLead":"Az új videojátékok mellett új, erősebb konzolok is érkeznek az őszi kütyüdömping során. Ez pedig önmagában elegendő...","id":"20201010_sony_48_a9_4k_master_series_televizio_okosteve_teveteszt_tevevasarlas_konzoljatek_nagykepernyo_streaming_szolgaltatas_netflix","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce7635d5-6b5a-4b77-ae6b-004260c1fd6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9ce07e5-91eb-462b-abec-21e52327bd53","keywords":null,"link":"/tudomany/20201010_sony_48_a9_4k_master_series_televizio_okosteve_teveteszt_tevevasarlas_konzoljatek_nagykepernyo_streaming_szolgaltatas_netflix","timestamp":"2020. október. 11. 17:00","title":"Hangsugárzó a képernyőben – kipróbáltuk a Sony játékra is jó tévéjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a58506e1-919a-4ead-b5f4-172d8bf23ccc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Irán már a járvány harmadik hullámát szenvedi el, a héten új rekordot döntött a napi fertőzött esetek és a napi halálozások száma.","shortLead":"Irán már a járvány harmadik hullámát szenvedi el, a héten új rekordot döntött a napi fertőzött esetek és a napi...","id":"20201011_Iranban_rekordot_dontott_a_koronavirusban_meghaltak_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a58506e1-919a-4ead-b5f4-172d8bf23ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d430c76-2dca-4808-a9c8-1ee0c14a7518","keywords":null,"link":"/vilag/20201011_Iranban_rekordot_dontott_a_koronavirusban_meghaltak_szama","timestamp":"2020. október. 11. 16:47","title":"Iránban rekordot döntött a koronavírusban meghaltak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c9027e-9ffc-4e70-83af-fc1a51d49f8b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Örmányország és Azerbajdzsán orosz közvetítéssel tárgyal Moszkvában.","shortLead":"Örmányország és Azerbajdzsán orosz közvetítéssel tárgyal Moszkvában.","id":"20201012_hegyikarabah_ormenyorszag_azerbajdzsan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43c9027e-9ffc-4e70-83af-fc1a51d49f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"504dc1ec-f50f-454b-a0fc-da29675ec935","keywords":null,"link":"/vilag/20201012_hegyikarabah_ormenyorszag_azerbajdzsan","timestamp":"2020. október. 12. 05:09","title":"Újra támadtak az azeriek Hegyi-Karabahban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0adb569a-60fa-409e-899e-28376a8c57d0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem az iskola, hanem a szülői hatás játssza a döntő szerepet a gyerek sikeres általános iskolai matematikatanulásában – állapította meg a Sussexi Egyetem friss kutatása. A tudósok szerint a kisdiák matematikai sikerének sokkal erősebb előrejelzői a szülők saját tanulmányai és a gyerekkel kialakított kapcsolatuk, mint a gyereknek az iskolához vagy egyes tanárokhoz fűződő érzései.","shortLead":"Nem az iskola, hanem a szülői hatás játssza a döntő szerepet a gyerek sikeres általános iskolai matematikatanulásában –...","id":"20201012_matematikatanulas_matek_iskola_szulok_sussexi_egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0adb569a-60fa-409e-899e-28376a8c57d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a21c86a1-3092-41b9-b99e-f114f0fb601c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_matematikatanulas_matek_iskola_szulok_sussexi_egyetem","timestamp":"2020. október. 12. 07:03","title":"A kutatókat is meglepte, mikor rájöttek, nem is az iskolán múlik, kinek megy jól a matek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]