[{"available":true,"c_guid":"5d7f992d-3750-4cce-a883-41ead2cc4dc0","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Az oktatási rektorhelyettes közölte, amennyiben az ő személye a megállapodás problémája, akkor a hallgatók forduljanak a fenntartóhoz. ","shortLead":"Az oktatási rektorhelyettes közölte, amennyiben az ő személye a megállapodás problémája, akkor a hallgatók forduljanak...","id":"20201009_Zalan_Janos_SZFE_Szarka_Gabor_kancellar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d7f992d-3750-4cce-a883-41ead2cc4dc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0507192-b4ea-424b-ba6c-6a73b221aa4b","keywords":null,"link":"/elet/20201009_Zalan_Janos_SZFE_Szarka_Gabor_kancellar","timestamp":"2020. október. 09. 12:28","title":"SZFE: Zalán János úgy tudja, megvan a helyszín, ahol a kancellár megkezdheti a munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3945cc9f-9156-4f69-90d6-3affe5e4f628","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közöttük is van azonban, aki inkább a megelőzésre fekteti a hangsúlyt.","shortLead":"Közöttük is van azonban, aki inkább a megelőzésre fekteti a hangsúlyt.","id":"20201008_koronavirus_teszteles_nagyvallalatok_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3945cc9f-9156-4f69-90d6-3affe5e4f628&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eda83a3-b529-4e1e-8cc0-61bf4b215aa6","keywords":null,"link":"/kkv/20201008_koronavirus_teszteles_nagyvallalatok_jarvany","timestamp":"2020. október. 08. 07:25","title":"Nagyüzemben tesztelnek koronavírusra a hazai nagyvállalatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2a090a-2a33-4f02-b89a-c2d311fbf3a0","c_author":"HVG","category":"360","description":"A farkasok intelligensen kommunikálnak, szeretik családjukat, de gondoskodnak öreg társaikról is. Mindemellett mindig kaphatók egy kis játékra. Ezt tapasztalta a vadállatok között élve Elli H. Radinger német farkasszakértő, aki könyvet is írt az amerikai Yellowstone Nemzeti Parkban töltött éveiről.","shortLead":"A farkasok intelligensen kommunikálnak, szeretik családjukat, de gondoskodnak öreg társaikról is. Mindemellett mindig...","id":"202041_konyv__szelid_teremtesek_elli_h_radinger_afarkasok_bolcsessege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd2a090a-2a33-4f02-b89a-c2d311fbf3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4374988e-2c7c-4737-85fc-0cc881f60d24","keywords":null,"link":"/360/202041_konyv__szelid_teremtesek_elli_h_radinger_afarkasok_bolcsessege","timestamp":"2020. október. 09. 16:00","title":"Életveszélyes kaland könyvet írni a farkasok bölcsességéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3b693a-110a-49ce-ac55-2f788de68062","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 16-17 éves lányok szülői belegyezés nélkül is fordulhatnának orvosi segítségért, ha nem akarnák megtartani a magzatot. \r

","shortLead":"A 16-17 éves lányok szülői belegyezés nélkül is fordulhatnának orvosi segítségért, ha nem akarnák megtartani...","id":"20201008_abortusztorveny_reform_spanyol_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e3b693a-110a-49ce-ac55-2f788de68062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04250e7a-988f-4225-aa78-335f0d0c9172","keywords":null,"link":"/elet/20201008_abortusztorveny_reform_spanyol_kormany","timestamp":"2020. október. 08. 15:50","title":"Az abortuszt választó kamaszok elől elhárítana egy akadályt a spanyol kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6927c36f-a89a-40db-9c6e-5d75fb604da3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Időközi, persze. Az egyik településen nyolcan versenyeznek majd négy képviselői helyért.","shortLead":"Időközi, persze. Az egyik településen nyolcan versenyeznek majd négy képviselői helyért.","id":"20201008_idokozi_valasztas_magyarorszag_levelek_borsodi_laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6927c36f-a89a-40db-9c6e-5d75fb604da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9e1e40-5576-4887-a93c-5b8b6d3ec907","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_idokozi_valasztas_magyarorszag_levelek_borsodi_laszlo","timestamp":"2020. október. 08. 05:59","title":"Négy magyar településen is választás lesz vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f945ac6c-2a87-4467-bafe-500f66d91eb6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem kell fölöslegesen feldíszíteni mindkét oldalon, és kisebb helyen elfér.","shortLead":"Nem kell fölöslegesen feldíszíteni mindkét oldalon, és kisebb helyen elfér.","id":"20201009_Itt_a_karacsonyfelfa_fal_melle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f945ac6c-2a87-4467-bafe-500f66d91eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"964b3cff-70b3-43d1-a5a1-39f6bd7fc8db","keywords":null,"link":"/elet/20201009_Itt_a_karacsonyfelfa_fal_melle","timestamp":"2020. október. 09. 16:51","title":"Itt a karácsonyfélfa, fal mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00edb220-56fe-4479-8a7b-dec977ad7312","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A WASP-121b jelzésű exobolygó olyan közel kering a csillagához, hogy a felszínén közel 3000 Celsius-fok van.","shortLead":"A WASP-121b jelzésű exobolygó olyan közel kering a csillagához, hogy a felszínén közel 3000 Celsius-fok van.","id":"20201008_wasp_121b_exobolygo_hajofara_csillagkep_felfedezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00edb220-56fe-4479-8a7b-dec977ad7312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcfa1e22-0b76-4a09-a745-9d506605af1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201008_wasp_121b_exobolygo_hajofara_csillagkep_felfedezes","timestamp":"2020. október. 08. 20:03","title":"Elpárolgott fémeket fedeztek fel egy exobolygó légkörében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0149eee-230e-4de3-91e5-1a921fc3c775","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Louise Glück amerikai költőnek ítélte oda idén az irodalmi Nobel-díjat a Svéd Akadémia, amely csütörtökön Stockholmban jelentette be döntését.","shortLead":"Louise Glück amerikai költőnek ítélte oda idén az irodalmi Nobel-díjat a Svéd Akadémia, amely csütörtökön Stockholmban...","id":"20201008_Louise_Gluck_kapta_az_irodalmi_Nobeldijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0149eee-230e-4de3-91e5-1a921fc3c775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afc8b714-484d-49d8-98b9-bec21ca3bfb5","keywords":null,"link":"/kultura/20201008_Louise_Gluck_kapta_az_irodalmi_Nobeldijat","timestamp":"2020. október. 08. 13:28","title":"Magyar gyökerű költőnő kapta az irodalmi Nobel-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]