[{"available":true,"c_guid":"66e328d8-f91f-478b-8a0f-2f342be9ee39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jövő héten a háziorvosok új szabályozásáról tárgyal majd a miniszterelnök szerint a Magyar Orvosi Kamara és az operatív törzs, de a magán- és közellátás viszonya is sorra kerül majd.","shortLead":"A jövő héten a háziorvosok új szabályozásáról tárgyal majd a miniszterelnök szerint a Magyar Orvosi Kamara és...","id":"20201010_orban_facebook_bejelentes_orvosi_kamara_haziorvosok_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66e328d8-f91f-478b-8a0f-2f342be9ee39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e379234-597f-4cbe-9e68-3ad341da26dc","keywords":null,"link":"/itthon/20201010_orban_facebook_bejelentes_orvosi_kamara_haziorvosok_koronavirus","timestamp":"2020. október. 10. 21:26","title":"Orbán: A járvány felfutása jellemzi majd a következő heteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20201011_koronavirus_fertozes_excel_egyiptomi_szarkofag_video_lakhato_exobolygok_bejruti_robbanas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ffb2c31-bb97-4fba-989c-6c2632e8c14c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201011_koronavirus_fertozes_excel_egyiptomi_szarkofag_video_lakhato_exobolygok_bejruti_robbanas","timestamp":"2020. október. 11. 12:03","title":"Ez történt: Kiderült, hogy 10 koronavírusosból 7 senkit nem fertőz meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4452cb-8869-4dc5-978b-3bf9dd9e2f37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jogerősen is helyreigazításra kötelezte a Fővárosi Ítélőtábla az Origot, miután az valótlanul híresztelte, hogy a DK-s politikus zaklatna valakit.","shortLead":"Jogerősen is helyreigazításra kötelezte a Fővárosi Ítélőtábla az Origot, miután az valótlanul híresztelte, hogy a DK-s...","id":"20201010_greczy_zsolt_origo_jogeros_birosagi_dontes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc4452cb-8869-4dc5-978b-3bf9dd9e2f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fdaf8c0-5e64-4184-8ba4-9331bd12f1e1","keywords":null,"link":"/itthon/20201010_greczy_zsolt_origo_jogeros_birosagi_dontes","timestamp":"2020. október. 10. 18:41","title":"Jogerős: az Origo hazudott Gréczy Zsoltról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Már több mint 50 ezren kérték az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által finanszírozott, országszerte 138 JOGpontban elérhető ingyenes munkaügyi tanácsadást.","shortLead":"Már több mint 50 ezren kérték az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által finanszírozott, országszerte 138...","id":"20201011_Tobb_mint_50_ezren_kertek_az_ingyenes_munkajogi_tanacsadast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6986d56c-a83b-4c9b-83e2-c058258e3657","keywords":null,"link":"/kkv/20201011_Tobb_mint_50_ezren_kertek_az_ingyenes_munkajogi_tanacsadast","timestamp":"2020. október. 11. 21:16","title":"Több mint 50 ezren kérték az ingyenes munkajogi tanácsadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"566d807a-4b3f-4df2-b0f8-b9b3c96f1dfe","c_author":"HVG","category":"360","description":"A világ leghíresebb múzeumaiban őrzött alkotásai mellett a 47 éves korában elhunyt mexikói festő gerincfűzőjét és végtagprotézisét is megmutatják abban az új dokumentumfilmben, amely Frida Kahlo legendás életútját idézi fel.","shortLead":"A világ leghíresebb múzeumaiban őrzött alkotásai mellett a 47 éves korában elhunyt mexikói festő gerincfűzőjét és...","id":"202041_film__kettos_en_frida_kahlo__viva_la_vida","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=566d807a-4b3f-4df2-b0f8-b9b3c96f1dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb32c2a-e5a7-41fe-b76e-65da965ae63a","keywords":null,"link":"/360/202041_film__kettos_en_frida_kahlo__viva_la_vida","timestamp":"2020. október. 11. 16:10","title":"Éld az életet! – hirdette mindennapi kínjai ellenére Frida Kahlo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8be8ea86-6efb-4005-9289-81767b4a6736","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szombat hajnalban, éjszakai sötétségben tartották meg a parádét, amin még több fegyverkezést ígért Kim Dzsong Un.","shortLead":"Szombat hajnalban, éjszakai sötétségben tartották meg a parádét, amin még több fegyverkezést ígért Kim Dzsong Un.","id":"20201010_katonai_parade_eszakkoreaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8be8ea86-6efb-4005-9289-81767b4a6736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c00fae6-bf8c-4ee1-9f3d-7c829de51827","keywords":null,"link":"/vilag/20201010_katonai_parade_eszakkoreaban","timestamp":"2020. október. 10. 20:57","title":"Éjszaka tartott katonai parádét Észak-Korea, ballisztikus rakéták is felvonultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201011_Busz_gazolt_halalra_egy_gyalogost_a_Fehervari_uton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8440dbd-613d-45a5-8aec-a7e4d8b27ee0","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_Busz_gazolt_halalra_egy_gyalogost_a_Fehervari_uton","timestamp":"2020. október. 11. 12:47","title":"Busz gázolt halálra egy gyalogost a Fehérvári úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87efcf20-f044-4765-af19-c6b1ee9d3b98","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A külügy ismét úgy reagált: a miniszter magánéletbeli kapcsolatát nem keveri össze a munkájával. ","shortLead":"A külügy ismét úgy reagált: a miniszter magánéletbeli kapcsolatát nem keveri össze a munkájával. ","id":"20201010_Egyutt_jart_sielni_az_exportfejlesztesi_ugynokseg_uj_vezetojevel_Szijjarto_Peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87efcf20-f044-4765-af19-c6b1ee9d3b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f372f855-f7cd-401d-94a9-cbd4de2a7341","keywords":null,"link":"/kkv/20201010_Egyutt_jart_sielni_az_exportfejlesztesi_ugynokseg_uj_vezetojevel_Szijjarto_Peter","timestamp":"2020. október. 10. 15:07","title":"Együtt járt síelni az exportfejlesztési ügynökség új vezetőjével Szijjártó Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]