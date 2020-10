Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0acde424-41c1-440c-885a-19659427f22c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nincs kivétel, minden nagy létszámú bulit feloszlatnak.","shortLead":"Nincs kivétel, minden nagy létszámú bulit feloszlatnak.","id":"20201011_Eskuvoket_zavartak_szet_a_rendorok_a_jarvany_miatt_Koszovoban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0acde424-41c1-440c-885a-19659427f22c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e67b090-4fc3-4ec5-95d7-5fcf997416a3","keywords":null,"link":"/vilag/20201011_Eskuvoket_zavartak_szet_a_rendorok_a_jarvany_miatt_Koszovoban","timestamp":"2020. október. 11. 10:43","title":"Esküvőket zavartak szét a rendőrök a járvány miatt Koszovóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0adb569a-60fa-409e-899e-28376a8c57d0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem az iskola, hanem a szülői hatás játssza a döntő szerepet a gyerek sikeres általános iskolai matematikatanulásában – állapította meg a Sussexi Egyetem friss kutatása. A tudósok szerint a kisdiák matematikai sikerének sokkal erősebb előrejelzői a szülők saját tanulmányai és a gyerekkel kialakított kapcsolatuk, mint a gyereknek az iskolához vagy egyes tanárokhoz fűződő érzései.","shortLead":"Nem az iskola, hanem a szülői hatás játssza a döntő szerepet a gyerek sikeres általános iskolai matematikatanulásában –...","id":"20201012_matematikatanulas_matek_iskola_szulok_sussexi_egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0adb569a-60fa-409e-899e-28376a8c57d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a21c86a1-3092-41b9-b99e-f114f0fb601c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_matematikatanulas_matek_iskola_szulok_sussexi_egyetem","timestamp":"2020. október. 12. 07:03","title":"A kutatókat is meglepte, mikor rájöttek, nem is az iskolán múlik, kinek megy jól a matek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"664ff01f-fe99-42e1-b595-5d0114c11421","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hónap végén véget fog érni a dízelmotoros Mazda 6 gyártása.","shortLead":"A hónap végén véget fog érni a dízelmotoros Mazda 6 gyártása.","id":"20201012_vege_a_dizel_mazda_6_palyafutasanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=664ff01f-fe99-42e1-b595-5d0114c11421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4242daae-6851-4fe0-8247-8d7ee82ee96f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201012_vege_a_dizel_mazda_6_palyafutasanak","timestamp":"2020. október. 12. 07:59","title":"Vége a dízel Mazda 6 európai pályafutásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbace233-bd62-4cbc-9ac7-0739b2826fb4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A csokkal vásárolt ingatlanoknál. Lesz új családvédelmi akcióterv is.","shortLead":"A csokkal vásárolt ingatlanoknál. Lesz új családvédelmi akcióterv is.","id":"20201011_Az_5_szazalekos_lakasafa_is_visszaigenyelheto_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbace233-bd62-4cbc-9ac7-0739b2826fb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42bd30b6-8867-4a2a-8590-58e9d77975c7","keywords":null,"link":"/kkv/20201011_Az_5_szazalekos_lakasafa_is_visszaigenyelheto_lesz","timestamp":"2020. október. 11. 10:10","title":"Az 5 százalékos lakásáfa is visszaigényelhető lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201011_Busz_gazolt_halalra_egy_gyalogost_a_Fehervari_uton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8440dbd-613d-45a5-8aec-a7e4d8b27ee0","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_Busz_gazolt_halalra_egy_gyalogost_a_Fehervari_uton","timestamp":"2020. október. 11. 12:47","title":"Busz gázolt halálra egy gyalogost a Fehérvári úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49c4e7a9-15f3-4dea-9fa4-2cf448e2466a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Több mint 850 ember halt meg 1994 szeptemberének végén, amikor Észtország és Svédország között rövid idő alatt elsüllyedt az Estonia nevű észt komphajó. A viharos időben bekövetkezett tragédia okát a mai napig nem állapították meg pontosan, s a roncsról készült videófelvételek alapján most egy új, logikusnak tűnő magyarázat is született.","shortLead":"Több mint 850 ember halt meg 1994 szeptemberének végén, amikor Észtország és Svédország között rövid idő alatt...","id":"20201011_estonia_hajoszerencsetlenseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49c4e7a9-15f3-4dea-9fa4-2cf448e2466a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68924188-7cbe-4547-9859-470107568b87","keywords":null,"link":"/vilag/20201011_estonia_hajoszerencsetlenseg","timestamp":"2020. október. 11. 14:00","title":"Új bizonyíték boríthatja az eddigi teóriákat a XX. század egyik legsúlyosabb hajókatasztrófája körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kecskemétnél lezárták a pályát Szeged felé.","shortLead":"Kecskemétnél lezárták a pályát Szeged felé.","id":"20201011_Gazolas_es_utlezaras_az_M5oson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"530bc210-f97e-4207-9115-fea90a7d70c8","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_Gazolas_es_utlezaras_az_M5oson","timestamp":"2020. október. 11. 08:02","title":"Gázolás és útlezárás az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e748eba9-7465-4a9e-92c0-41f9fc2dbbb9","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A leghíresebb természetfilmes még fekete-fehérben kezdte el megmutatni nekünk a világot, hogy hét évtizeddel később már ne a technológia korlátai miatt legyenek szürkék a képsorok, hanem azért, mert elszúrtuk. Nem kicsit, nagyon. Sir David Attenborough egy horrorfilmbe oltott ultimátummal jelentkezik a legújabb, Netflixen látható produkcióban. Ezúttal a saját életének az ívére rajzolja fel a pusztítást, amit úgy vittünk véghez, hogy bele se gondoltunk. Attenborough most 94 évesen arra kér, hogy gondoljunk bele. De leginkább cselekedjünk, mégpedig sürgősen.","shortLead":"A leghíresebb természetfilmes még fekete-fehérben kezdte el megmutatni nekünk a világot, hogy hét évtizeddel később már...","id":"20201010_Sir_David_Attenborough_konyorogve_keri_hogy_kapjuk_ossze_magunkat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e748eba9-7465-4a9e-92c0-41f9fc2dbbb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a229ac-6d39-483e-94e9-45c5096df1dd","keywords":null,"link":"/elet/20201010_Sir_David_Attenborough_konyorogve_keri_hogy_kapjuk_ossze_magunkat","timestamp":"2020. október. 10. 20:00","title":"Sir David Attenborough könyörögve kér minket, hogy kapjuk össze magunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]